Huỳnh Hiểu Minh đang sống chung cùng 'tình tin đồn' trong chính căn nhà tân hôn trước đây với Angelababy?

Sao quốc tế 01/12/2022 09:30

Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao tin đồn hot girl Diệp Kha đã dọn về sống chung với tài tử Huỳnh Hiểu Minh.

Trong bài đăng mới trên trang cá nhân, Diệp Kha chia sẻ ảnh nấu nướng tại nhà riêng. Cô diện trang phục ở nhà đơn giản, tự tin trổ tài vào bếp. Dễ nhận ra thời điểm gần đây, nàng hot girl thường xuyên đăng tải hình ảnh ở nhà.

Huỳnh Hiểu Minh đang sống chung cùng 'tình tin đồn' trong chính căn nhà tân hôn trước đây với Angelababy? - Ảnh 1
Huỳnh Hiểu Minh đang sống chung cùng 'tình tin đồn' trong chính căn nhà tân hôn trước đây với Angelababy? - Ảnh 2

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng phát hiện địa điểm check-in của Diệp Kha nằm trong một khu dân cư cao cấp ở Thượng Hải, trùng với địa chỉ nhà của Huỳnh Hiểu MinhAngelababy trước đây. Chính vì vậy, dấy lên nghi vấn cho rằng Diệp Kha đã dọn về sống chung với Huỳnh Hiểu Minh.

Cách đây một tháng, tài tử họ Huỳnh cũng bị bắt gặp đang sang sửa lại nhà riêng, càng khiến tin anh và bạn gái dọn về một nhà là sự thật. 

Huỳnh Hiểu Minh đang sống chung cùng 'tình tin đồn' trong chính căn nhà tân hôn trước đây với Angelababy? - Ảnh 3

Huỳnh Hiểu Minh và người mẫu Diệp Kha vướng tin hẹn hò từ giữa tháng 2. Gần đây nhất, nam diễn viên cùng bạn gái mới xem triển lãm tranh. Anh còn bị khán giả bắt gặp đi leo núi với người đẹp. Bộ đôi từng đăng ảnh bánh hình gấu trúc có bối cảnh tương tự, nhiều lần check in ở địa điểm giống nhau.

Dịp sinh nhật của người đẹp này vào tháng 7 vừa qua, cô khoe ảnh bánh kem và bức thiệp có dòng chữ “M love Koko” làm dấy lên nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh là chủ nhân của tấm thiệp, dân tình cho rằng chữ M là viết tắt tên phiên âm quốc tế của tài tử họ Huỳnh. Bên cạnh đó, Diệp Kha chia sẻ được tặng hai chiếc túi Hermès đắt đỏ được cho là món quà từ sao phim Thần điêu đại hiệp.

Hồi tháng 10, khi Huỳnh Hiểu Minh về quê nhà Thanh Đảo, Trung Quốc nghỉ ngơi một thời gian, nam diễn viên cũng đưa Diệp Kha về cùng.

Huỳnh Hiểu Minh đang sống chung cùng 'tình tin đồn' trong chính căn nhà tân hôn trước đây với Angelababy? - Ảnh 4

Theo Sohu, Huỳnh Hiểu Minh kín tiếng trong việc hẹn hò Diệp Kha. Có nhiều bằng chứng cho thấy cả hai là một cặp nhưng nam diễn viên vẫn không lên tiếng thừa nhận mối quan hệ tình cảm. Diệp Kha cũng bằng lòng với chuyện tình "nửa kín, nửa mở" bên Huỳnh Hiểu Minh. Cô không muốn vội vàng công khai hay gây áp lực cho bạn trai.

Được biết, Diệp Kha là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến. Năm 2010, cô gia nhập ngành giải trí với vai trò người dẫn chương trình sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa khôi streamer của đài truyền hình Hồ Nam và lọt vào top 50. Một số nguồn tin cho biết Diệp Kha cũng từng có hôn nhân đổ vỡ như Huỳnh Hiểu Minh.

Bên cạnh công việc người mẫu, blogger thời trang, Diệp Kha còn kinh doanh. Người mẫu sở hữu vài cửa hàng quần áo ở Trung Quốc. Người đẹp được nhận xét có nhiều nét giống với Angelababy.

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Hot girl Tiểu Hồ Tịnh tung tin bản thân cùng Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh đi ăn tối. Diệp Kha cho biết đã nhờ pháp luật xử lý hotgirl này.

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