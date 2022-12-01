'Vua võ thuật' Hồng Kim Bảo lên tiếng về bộ phim do tỷ phú Jack Ma đóng vai chính

Sao quốc tế 01/12/2022 22:29

Bộ phim "Công thủ đạo" sau khi ra mắt đã hứng chịu hàng loạt chỉ trích từ mạng xã hội. Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo và dàn sao bị cho là nô lệ đồng tiền.

Công thủ đạo, dự án phim đánh dấu sự xuất hiện của Jack Ma với vai trò diễn viên hợp tác cùng 11 cao thủ võ lâm hàng đầu Trung Quốc, chính thức được giới thiệu trên Youku. Trong bản phim 7 phút, khán giả đã thỏa mãn trí tò mò khi phần nào hiểu được nội dung Công thủ đạo.

'Vua võ thuật' Hồng Kim Bảo lên tiếng về bộ phim do tỷ phú Jack Ma đóng vai chính - Ảnh 1
Bộ phim Công thủ đạo quy tụ 11 ngôi sao võ thuật và đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ.

Bộ phim được Jack Ma và tổng giám chế Lý Liên Kiệt khẳng định là siêu phẩm quảng bá tinh hoa võ thuật Trung Hoa với thế giới. Jack Ma, đương nhiên là nhân vật chính của Công thủ đạo, cũng là người có đất diễn nhiều nhất. Nhân vật này xuất hiện cực bình thường, như một kẻ vô danh tiểu tốt giữa những màn khoe tài võ thuật của các cao thủ như Chân Tử Đan, Ngô Kinh hay võ sĩ sumo đẳng cấp Akinori.

Ngay sau khi chiếu ra mắt, bộ phim đã nhận được những phản ứng gay gắt từ dư luận, nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc khi nói rằng những tên tuổi nổi tiếng này vì muốn kiếm tiền mà sẵn sàng hạ thấp giá trị của mình. Họ cho rằng tỷ phú Jack Ma không biết võ nghệ, cũng không có ngoại hình đẹp, nhưng lại có thể khiến những gương mặt đình đám trong làng điện ảnh chấp nhận đóng vai phụ để ông được nổi bật.

'Vua võ thuật' Hồng Kim Bảo lên tiếng về bộ phim do tỷ phú Jack Ma đóng vai chính - Ảnh 2
Ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo và Jack Ma. 

Trước những phản ứng gay gắt từ dư luận, Hồng Kim Bảo không thể ngồi yên. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, khi được hỏi rằng mọi người đều rất quan tâm đến tỷ phú Jack Ma trong bộ phim Công thủ đạo, ông cảm thấy thế nào? Ông có cảm thấy có tiền là oách lắm không? Đáp lại, Hồng Kim Bảo nói: "Có tiền đương nhiên là oách, điều đó là miễn bàn, người ta có tiền để làm phim; nhưng tôi không phải là người ông ấy mời đến, mà là Lý Liên Kiệt mời tôi đến".

Bộ phim Công thủ đạo khiến Jack Ma rất nở mày nở mặt vì quy tụ nhiều ngôi sao kung fu nổi tiếng, nếu không phải vì nể mặt Lý Liên Kiệt thì vị tỷ phú họ Mã dù có giàu đến mấy cũng không mời được họ tham gia.

Do Lý Liên Kiệt có mối quan hệ thân thiết với Jack Ma, vả lại anh cũng có nhiều mối quan hệ với người trong giới, các ngôi sao nổi tiếng như Chân Tử Đan, Ngô Kinh… nhận lời tham gia bộ phim là vì nể mặt anh; còn các tên tuổi khác như Viên Hòa Bình, Hồng Kim Bảo và Trình Tiểu Đông đều là đối tác lâu năm của anh. Với sự giúp sức của Lý Liên Kiệt, tỷ phú Jack Ma muốn bộ phim được thực hiện như thế nào cũng đều có thể được.

'Vua võ thuật' Hồng Kim Bảo lên tiếng về bộ phim do tỷ phú Jack Ma đóng vai chính - Ảnh 3
Lý Liên Kiệt.

Theo Lý Liên Kiệt, ý tưởng cho bộ phim này có từ năm 2011 khi ông và Jack Ma mong muốn quảng bá văn hóa Thái cực quyền đến toàn thế giới.

Jack Ma là người rất đam mê môn Thái Cực quyền, ông từng bái sư theo học và đã tập luyện môn này khá lâu. Trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, Thái Cực quyền do nhân vật Trương Tam Phong sáng lập, chủ yếu dùng nhu khắc cương.

Không chỉ yêu thích Thái Cực quyền, Jack Ma còn đem văn hóa Thái Cực quyền vào tập đoàn Alibaba do ông sáng lập. Ông từng tổ chức khóa học Thái Cực quyền cho các nhân viên trong công ty và xem đó là khóa huấn luyện bắt buộc của các nhân viên Alibaba. Có thể nói, văn hóa võ hiệp, văn hóa Thái Cực đã ăn sâu vào trong xương tủy của Jack Ma.

Ông từng nghĩ đến việc biến võ thuật truyền thống thành môn thể thao toàn dân cũng như môn thể thao quốc tế, sau đó giới thiệu cho cả thế giới biết để cùng tham gia. Sau nhiều năm cùng Lý Liên Kiệt mày mò và thử nghiệm, cuối cùng đã cho ra đời môn Công thủ đạo.

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Từ khóa:   Hồng Kim Bảo Lý Liên Kiệt Chân Tử Đan Ngô Kinh Jack Ma

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