Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch tạm hoãn đám cưới vì quá bận rộn

Lịch trình dày đặc trong năm mới 2023 khiến Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch không có thời gian thu xếp cho ngày trọng đại của cả hai.

Ngày 1/12, ETtoday đưa tin Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch đang có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Họ vừa có chuyến du lịch ra nước ngoài đầu tiên kể từ khi kết hôn vào tháng 12/2021. Người đẹp phim Thơ ngây chia sẻ vợ chồng cô đang chuẩn bị kỷ niệm một năm ngày cưới. Về kế hoạch tổ chức hôn lễ, Hứa Vỹ Ninh cho biết cô và Khưu Trạch vẫn đang sắp xếp, chọn thời điểm phù hợp với lịch trình làm việc của cả hai. Nữ diễn viên chia sẻ khả năng vợ chồng cô đám cưới vào năm sau là rất thấp. Hàng loạt dự án phim ảnh mới đã ký kết bị dồn lịch quay trong năm 2023 khiến cả hai không có thời gian thu xếp cho ngày trọng đại.

Theo Hứa Vỹ Ninh, không chỉ hôn lễ, cô cũng phải hoãn kế hoạch mang thai vì công việc bận rộn, phải trả nợ phim cho đối tác. Trước đó, vào tháng 12/2021, Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh cùng đăng thông báo đã kết hôn trên trang mạng xã hội: "Đã nói trước nếu có tin vui sẽ chia sẻ với mọi người. Tin vui này là chúng tôi kết hôn rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm".

Thông báo của Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh khiến công chúng bất ngờ bởi trong các cuộc phỏng vấn trước đó họ chia sẻ chỉ là bạn bè thân thiết. Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh bị đồn yêu nhau từ đầu năm 2021, khi đóng chung trong phim Khi đàn ông yêu, nhưng không xác nhận. Cặp sao nhiều lần tương tác trên mạng xã hội, ngôn từ bông đùa, ẩn ý yêu thương. Trước khi công khai tình cảm, họ từng nhiều lần bị chụp ảnh hẹn hò, còn dính tin đồn sống chung, do ảnh Hứa Vỹ Ninh đăng lên bị phát hiện là chụp ở nhà Khưu Trạch. Hứa Vỹ Ninh, sinh năm 1984, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Đài Loan. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được khán giả Việt biết tới như Thơ ngây 1 và 2, Trạm kế tiếp hạnh phúc, Hoa dạng thiếu niên nữ, 16 mùa hạ, Scent of Love... Hứa Vỹ Ninh từng có một cuộc hôn nhân trước đó. Cô xác nhận ly hôn chồng, một nhiếp ảnh gia, vào tháng 4/2021 sau gần hai năm chung sống và không có con chung. Khưu Trạch, sinh năm 1981, là nam diễn viên nổi tiếng đào hoa và tài năng của màn ảnh xứ Đài. Tuy nhiên, chính vẻ ngoài cuốn hút và cuộc sống tình cảm ồn ào khiến Khưu Trạch bị khán giả ác cảm. Khưu Trạch bị khán giả quay lưng khi được cho là phản bội Đường Yên và công khai yêu Trương Quân Ninh. Vì vậy, các hoạt động nghệ thuật của Khưu Trạch tại Trung Quốc bị đóng băng. Nam diễn viên bị khán giả chỉ trích mỗi lần xuất hiện hoặc được phỏng vấn.

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