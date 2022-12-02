Đả nữ xinh đẹp khiến 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh phải nhường đất diễn trong 'Lưu lạc địa cầu 2'

Ngô Kinh đề nghị đạo diễn sửa kịch bản, thêm nhiều cảnh hành động cho nàng đả nữ trong "Lưu lạc địa cầu 2". Anh thậm chí nhường "sân khấu" thể hiện sức mạnh cho bạn diễn nữ.

Ngày 1/12, Sohu đưa tin đoàn phim Lưu lạc địa cầu 2 công bố dàn sao Trung Quốc góp mặt trong tác phẩm lớn. Ngoài Lưu Đức Hoa và Ngô Kinh, phim còn có sự diễn xuất của Sa Dật, Lý Tuyết Kiện, Ninh Lý và đặc biệt là hai người đẹp Vương Trí và Yanmanzi Zhu. Việc góp mặt trong bom tấn mùa phim Tết Nguyên đán, bên cạnh những tên tuổi hàng đầu giới điện ảnh giúp Vương Trí và Yanmanzi Zhu gây chú ý. Vương Trí. Trong Lưu lạc địa cầu 2, Vương Trí đóng vai nữ chính Hàn Đóa Đóa - vợ của Lưu Bồi Cường (Ngô Kinh). Hàn Đóa Đóa là bác sĩ quân y. Cô mang trên mình 3 trọng trách là bảo vệ Trái Đất khỏi sự diệt vong, làm vợ và làm mẹ.

Đạo diễn Quách Phàm cho biết Ngô Kinh đề nghị sửa kịch bản, thêm nhiều cảnh hành động cho Vương Trí trong Lưu lạc địa cầu 2. Anh thậm chí nhường "sân khấu" thể hiện sức mạnh cho bạn diễn nữ. Phần lớn cảnh hành động trong Lưu lạc địa cầu 2 do Vương Trí thực hiện. "Tôi cảm thấy sẽ rất phí phạm nếu để một đả nữ như Vương Trí chỉ đóng cảnh tình cảm mà không có điểm nhấn trong dự án lớn", Ngô Kinh chia sẻ. Ngô Kinh. Vương Trí sinh năm 1983, Vương Trí từng được mệnh danh là "Tiểu Dương Tử Quỳnh". Những năm 2000, cô được xếp vào nhóm những đả nữ màn ảnh thế hệ mới tiềm năng bậc nhất showbiz Hoa ngữ.

Vương Trí bắt đầu học võ từ năm lên 7 tuổi. Cô tinh thông Vịnh Xuân quyền và kiếm thuật. Khả năng đánh võ uyển chuyển như múa nhờ 6 năm theo học vũ đạo, gương mặt đẹp cùng vóc dáng gợi cảm giúp Vương Trí dễ dàng gia nhập showbiz. Nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả qua các tác phẩm Kung Fu Traveler, Độc chiến, Mã Vĩnh Trinh, Tinh trung Nhạc Phi, Lưu lạc địa cầu.... Vương Trí từng đoạt giải Gương mặt triển vọng tại LHP quốc tế Macao năm 2016 với bộ phim Goodbye Mr. Loser và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải thưởng Bách Hoa lần thứ 33. Là diễn viên hành động song Vương Trí lại sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng cùng đường cong hoàn hảo. Được học võ từ nhỏ, người đẹp họ Vương thông thạo võ Vịnh xuân, đấu kiếm… Đả nữ màn ảnh Trung Quốc được nhiều nhà sản xuất săn lùng nhờ nhan sắc cùng lợi thế diễn xuất. Mặc dù được xem là ứng cử viên sáng giá kế thừa đàn chị Dương Tử Quỳnh, song Vương Trí lại khiến người hâm mộ thất vọng. Sau khi kết hôn và sinh con, từ năm 2017, nữ diễn viên dần nói lời giã từ dòng phim võ thuật - hành động. Thay vào đó, cô chuyển hướng sang đóng vai phụ chính diện trong các tác phẩm điện ảnh. Mỗi năm, nữ diễn viên chỉ tham gia duy nhất một dự án phim ảnh, dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ. Nhiều người hâm mộ hy vọng Vương Trí sẽ có sự bứt phá nổi bật hơn trong tương lai.

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