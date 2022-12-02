Đả nữ xinh đẹp khiến 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh phải nhường đất diễn trong 'Lưu lạc địa cầu 2'

Sao quốc tế 02/12/2022 09:23

Ngô Kinh đề nghị đạo diễn sửa kịch bản, thêm nhiều cảnh hành động cho nàng đả nữ trong "Lưu lạc địa cầu 2". Anh thậm chí nhường "sân khấu" thể hiện sức mạnh cho bạn diễn nữ.

Ngày 1/12, Sohu đưa tin đoàn phim Lưu lạc địa cầu 2 công bố dàn sao Trung Quốc góp mặt trong tác phẩm lớn. Ngoài Lưu Đức Hoa và Ngô Kinh, phim còn có sự diễn xuất của Sa Dật, Lý Tuyết Kiện, Ninh Lý và đặc biệt là hai người đẹp Vương Trí và Yanmanzi Zhu. Việc góp mặt trong bom tấn mùa phim Tết Nguyên đán, bên cạnh những tên tuổi hàng đầu giới điện ảnh giúp Vương Trí và Yanmanzi Zhu gây chú ý.

Đả nữ xinh đẹp khiến 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh phải nhường đất diễn trong 'Lưu lạc địa cầu 2' - Ảnh 1
Vương Trí.

Trong Lưu lạc địa cầu 2, Vương Trí đóng vai nữ chính Hàn Đóa Đóa - vợ của Lưu Bồi Cường (Ngô Kinh). Hàn Đóa Đóa là bác sĩ quân y. Cô mang trên mình 3 trọng trách là bảo vệ Trái Đất khỏi sự diệt vong, làm vợ và làm mẹ.

Đạo diễn Quách Phàm cho biết Ngô Kinh đề nghị sửa kịch bản, thêm nhiều cảnh hành động cho Vương Trí trong Lưu lạc địa cầu 2. Anh thậm chí nhường "sân khấu" thể hiện sức mạnh cho bạn diễn nữ. Phần lớn cảnh hành động trong Lưu lạc địa cầu 2 do Vương Trí thực hiện. "Tôi cảm thấy sẽ rất phí phạm nếu để một đả nữ như Vương Trí chỉ đóng cảnh tình cảm mà không có điểm nhấn trong dự án lớn", Ngô Kinh chia sẻ.

Đả nữ xinh đẹp khiến 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh phải nhường đất diễn trong 'Lưu lạc địa cầu 2' - Ảnh 2
Ngô Kinh.

Vương Trí sinh năm 1983, Vương Trí từng được mệnh danh là "Tiểu Dương Tử Quỳnh". Những năm 2000, cô được xếp vào nhóm những đả nữ màn ảnh thế hệ mới tiềm năng bậc nhất showbiz Hoa ngữ.

Vương Trí bắt đầu học võ từ năm lên 7 tuổi. Cô tinh thông Vịnh Xuân quyền và kiếm thuật. Khả năng đánh võ uyển chuyển như múa nhờ 6 năm theo học vũ đạo, gương mặt đẹp cùng vóc dáng gợi cảm giúp Vương Trí dễ dàng gia nhập showbiz.

Đả nữ xinh đẹp khiến 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh phải nhường đất diễn trong 'Lưu lạc địa cầu 2' - Ảnh 3

Nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả qua các tác phẩm Kung Fu Traveler, Độc chiến, Mã Vĩnh Trinh, Tinh trung Nhạc Phi, Lưu lạc địa cầu.... Vương Trí từng đoạt giải Gương mặt triển vọng tại LHP quốc tế Macao năm 2016 với bộ phim Goodbye Mr. Loser và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải thưởng Bách Hoa lần thứ 33.

Đả nữ xinh đẹp khiến 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh phải nhường đất diễn trong 'Lưu lạc địa cầu 2' - Ảnh 4

Là diễn viên hành động song Vương Trí lại sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng cùng đường cong hoàn hảo. Được học võ từ nhỏ, người đẹp họ Vương thông thạo võ Vịnh xuân, đấu kiếm… Đả nữ màn ảnh Trung Quốc được nhiều nhà sản xuất săn lùng nhờ nhan sắc cùng lợi thế diễn xuất. 

Đả nữ xinh đẹp khiến 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh phải nhường đất diễn trong 'Lưu lạc địa cầu 2' - Ảnh 5

Mặc dù được xem là ứng cử viên sáng giá kế thừa đàn chị Dương Tử Quỳnh, song Vương Trí lại khiến người hâm mộ thất vọng. Sau khi kết hôn và sinh con, từ năm 2017, nữ diễn viên dần nói lời giã từ dòng phim võ thuật - hành động. Thay vào đó, cô chuyển hướng sang đóng vai phụ chính diện trong các tác phẩm điện ảnh. Mỗi năm, nữ diễn viên chỉ tham gia duy nhất một dự án phim ảnh, dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ. Nhiều người hâm mộ hy vọng Vương Trí sẽ có sự bứt phá nổi bật hơn trong tương lai.

Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch tạm hoãn đám cưới vì quá bận rộn

Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch tạm hoãn đám cưới vì quá bận rộn

Lịch trình dày đặc trong năm mới 2023 khiến Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch không có thời gian thu xếp cho ngày trọng đại của cả hai.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Kinh Vương Trí Lưu lạc địa cầu 2 sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch tạm hoãn đám cưới vì quá bận rộn

Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch tạm hoãn đám cưới vì quá bận rộn

'Vua võ thuật' Hồng Kim Bảo lên tiếng về bộ phim do tỷ phú Jack Ma đóng vai chính

'Vua võ thuật' Hồng Kim Bảo lên tiếng về bộ phim do tỷ phú Jack Ma đóng vai chính

Huỳnh Hiểu Minh đang sống chung cùng 'tình tin đồn' trong chính căn nhà tân hôn trước đây với Angelababy?

Huỳnh Hiểu Minh đang sống chung cùng 'tình tin đồn' trong chính căn nhà tân hôn trước đây với Angelababy?

Trịnh Gia Dĩnh nói lý do chưa tiết lộ giới tính con thứ 3, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho vợ

Trịnh Gia Dĩnh nói lý do chưa tiết lộ giới tính con thứ 3, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho vợ

Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng

Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng

Bữa tiệc sinh nhật quy tụ toàn sao hạng A của 'trùm điện ảnh Hong Kong' Trần Khả Tân

Bữa tiệc sinh nhật quy tụ toàn sao hạng A của 'trùm điện ảnh Hong Kong' Trần Khả Tân

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 29 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu