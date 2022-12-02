'Ông hoàng nhạc pop châu Á' Châu Kiệt Luân phản ứng khi nhạc bị chê dở

Sao quốc tế 02/12/2022 10:32

Nhiều khán giả cho rằng, những bài hát gần đây của Châu Kiệt Luân không còn hay như trước.

Châu Kiệt Luân là tượng đài của làng nhạc Hoa ngữ. Những năm 2000, nam ca sĩ trở thành hiện tượng âm nhạc châu Á, là ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Châu Kiệt Luân hiện vẫn duy trì được vị trí ông hoàng nhạc pop châu Á, tượng đài âm nhạc sau hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Anh cũng nằm trong nhóm những nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc.

Tuy nhiên một số sản phẩm âm nhạc phát hành thời gian gần đây của Châu Kiệt Luân chưa thuyết phục được người nghe. Họ cho rằng sáng tác mới của anh không hay như trước.

'Ông hoàng nhạc pop châu Á' Châu Kiệt Luân phản ứng khi nhạc bị chê dở - Ảnh 1

Ngày 1/12, Sina đưa tin Châu Kiệt Luân trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang Vogue. Trong buổi phỏng vấn, nam ca sĩ chia sẻ thẳng thắn về những tranh cãi xoay quanh sản phẩm âm nhạc của anh thời gian qua.

Đối mặt với đánh giá các sáng tác mới thiếu sự đột phá, khó nghe và không hay bằng những bài hát cũ, Châu Kiệt Luân chia sẻ tiếp thu đóng góp từ khán giả.

Nam ca sĩ cho biết các bài hát phát hành gần đây được viết từ trải nghiệm cuộc đời sâu sắc của anh, vì vậy, sẽ khó làm hài lòng số đông người nghe nhạc. Tuy nhiên, Châu Kiệt Luân tự tin rằng album mới của mình 10-20 năm nữa sẽ nhận được sự đồng cảm, và trở thành kinh điển của làng nhạc Hoa ngữ.

"Mọi thứ viết ra ở hiện tại sẽ rất khó trở thành sản phẩm kinh điển trong thời gian ngắn. Tôi nghĩ rằng cần thời gian để âm nhạc ở tuổi trung niên của tôi chạm đến trái tim khán giả", Thiên vương chia sẻ.

'Ông hoàng nhạc pop châu Á' Châu Kiệt Luân phản ứng khi nhạc bị chê dở - Ảnh 2

Tháng 7 vừa qua, Châu Kiệt Luân tái xuất làng nhạc sau 6 năm vắng bóng với album Greatest Works of Art. Được biết, album này sẽ bao gồm những sáng tác cũ lẫn mới của nam ca sĩ, được hòa âm phối khí đặc biệt theo phong cách retro. 

Đầu tháng 10, Châu Kiệt Luân tổ chức hòa nhạc trực tuyến. Theo dữ liệu do Kuaishou công bố, số lượng khán giả theo dõi sự kiện âm nhạc này vào cao điểm này là 11,29 triệu người, tổng lượt yêu thích đạt 1,05 tỷ.

Vài tháng qua, Châu Kiệt Luân và vợ con sống ở nước ngoài. Nam diễn viên dành thời gian nghỉ ngơi, đưa gia đình đi chơi sau khi hoàn tất việc phát hành album mới Tác phẩm vĩ đại nhất. Một số nguồn tin cho biết Châu Kiệt Luân đang tìm trường cho con ở Úc. Anh vướng nghi vấn chuẩn bị ra nước ngoài định cư.

'Ông hoàng nhạc pop châu Á' Châu Kiệt Luân phản ứng khi nhạc bị chê dở - Ảnh 3

Trong quá khứ, Châu Kiệt Luân từng thổ lộ mong muốn chuyển tới Úc sống cùng vợ và các con sau khi “nghỉ hưu”. Một nguồn tin cho hay, ngôi sao giàu có xứ Đài đã chi hơn 6,4 triệu USD mua một căn biệt thự tại khu vực Bờ biển vàng ở Úc. 

Châu Kiệt Luân và Côn Lăng kết hôn vào năm 2015 sau vài năm hò hẹn. Cặp đôi đã có 3 con, 1 trai và 2 gái. Kể từ khi lập gia đình, Côn Lăng đã tạm rời công việc người mẫu và diễn viên để tập trung chăm sóc gia đình.  

Đả nữ xinh đẹp khiến 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh phải nhường đất diễn trong 'Lưu lạc địa cầu 2'

Đả nữ xinh đẹp khiến 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh phải nhường đất diễn trong 'Lưu lạc địa cầu 2'

Ngô Kinh đề nghị đạo diễn sửa kịch bản, thêm nhiều cảnh hành động cho nàng đả nữ trong "Lưu lạc địa cầu 2". Anh thậm chí nhường "sân khấu" thể hiện sức mạnh cho bạn diễn nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Kiệt Luân Côn Lăng ông hoàng nhạc pop sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Đả nữ xinh đẹp khiến 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh phải nhường đất diễn trong 'Lưu lạc địa cầu 2'

Đả nữ xinh đẹp khiến 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh phải nhường đất diễn trong 'Lưu lạc địa cầu 2'

Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch tạm hoãn đám cưới vì quá bận rộn

Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch tạm hoãn đám cưới vì quá bận rộn

'Vua võ thuật' Hồng Kim Bảo lên tiếng về bộ phim do tỷ phú Jack Ma đóng vai chính

'Vua võ thuật' Hồng Kim Bảo lên tiếng về bộ phim do tỷ phú Jack Ma đóng vai chính

Huỳnh Hiểu Minh đang sống chung cùng 'tình tin đồn' trong chính căn nhà tân hôn trước đây với Angelababy?

Huỳnh Hiểu Minh đang sống chung cùng 'tình tin đồn' trong chính căn nhà tân hôn trước đây với Angelababy?

Trịnh Gia Dĩnh nói lý do chưa tiết lộ giới tính con thứ 3, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho vợ

Trịnh Gia Dĩnh nói lý do chưa tiết lộ giới tính con thứ 3, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho vợ

Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng

Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 36 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu