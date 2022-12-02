'Ông hoàng nhạc pop châu Á' Châu Kiệt Luân phản ứng khi nhạc bị chê dở

Tuy nhiên một số sản phẩm âm nhạc phát hành thời gian gần đây của Châu Kiệt Luân chưa thuyết phục được người nghe. Họ cho rằng sáng tác mới của anh không hay như trước.

Châu Kiệt Luân là tượng đài của làng nhạc Hoa ngữ. Những năm 2000, nam ca sĩ trở thành hiện tượng âm nhạc châu Á, là ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Châu Kiệt Luân hiện vẫn duy trì được vị trí ông hoàng nhạc pop châu Á, tượng đài âm nhạc sau hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Anh cũng nằm trong nhóm những nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc.

Đối mặt với đánh giá các sáng tác mới thiếu sự đột phá, khó nghe và không hay bằng những bài hát cũ, Châu Kiệt Luân chia sẻ tiếp thu đóng góp từ khán giả.

Ngày 1/12, Sina đưa tin Châu Kiệt Luân trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang Vogue. Trong buổi phỏng vấn, nam ca sĩ chia sẻ thẳng thắn về những tranh cãi xoay quanh sản phẩm âm nhạc của anh thời gian qua.

Nam ca sĩ cho biết các bài hát phát hành gần đây được viết từ trải nghiệm cuộc đời sâu sắc của anh, vì vậy, sẽ khó làm hài lòng số đông người nghe nhạc. Tuy nhiên, Châu Kiệt Luân tự tin rằng album mới của mình 10-20 năm nữa sẽ nhận được sự đồng cảm, và trở thành kinh điển của làng nhạc Hoa ngữ.

"Mọi thứ viết ra ở hiện tại sẽ rất khó trở thành sản phẩm kinh điển trong thời gian ngắn. Tôi nghĩ rằng cần thời gian để âm nhạc ở tuổi trung niên của tôi chạm đến trái tim khán giả", Thiên vương chia sẻ.

Tháng 7 vừa qua, Châu Kiệt Luân tái xuất làng nhạc sau 6 năm vắng bóng với album Greatest Works of Art. Được biết, album này sẽ bao gồm những sáng tác cũ lẫn mới của nam ca sĩ, được hòa âm phối khí đặc biệt theo phong cách retro.

Đầu tháng 10, Châu Kiệt Luân tổ chức hòa nhạc trực tuyến. Theo dữ liệu do Kuaishou công bố, số lượng khán giả theo dõi sự kiện âm nhạc này vào cao điểm này là 11,29 triệu người, tổng lượt yêu thích đạt 1,05 tỷ.

Vài tháng qua, Châu Kiệt Luân và vợ con sống ở nước ngoài. Nam diễn viên dành thời gian nghỉ ngơi, đưa gia đình đi chơi sau khi hoàn tất việc phát hành album mới Tác phẩm vĩ đại nhất. Một số nguồn tin cho biết Châu Kiệt Luân đang tìm trường cho con ở Úc. Anh vướng nghi vấn chuẩn bị ra nước ngoài định cư.

Trong quá khứ, Châu Kiệt Luân từng thổ lộ mong muốn chuyển tới Úc sống cùng vợ và các con sau khi “nghỉ hưu”. Một nguồn tin cho hay, ngôi sao giàu có xứ Đài đã chi hơn 6,4 triệu USD mua một căn biệt thự tại khu vực Bờ biển vàng ở Úc.

Châu Kiệt Luân và Côn Lăng kết hôn vào năm 2015 sau vài năm hò hẹn. Cặp đôi đã có 3 con, 1 trai và 2 gái. Kể từ khi lập gia đình, Côn Lăng đã tạm rời công việc người mẫu và diễn viên để tập trung chăm sóc gia đình.