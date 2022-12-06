'Gió thổi bán hạ' của Triệu Lệ Dĩnh mở điểm Douban đáng nể, vượt mặt Dương Mịch?

Theo đó, từ khi "Gió thổi bán hạ" lên sóng, phim nhận về nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Trong đó, khâu diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh là một điểm cộng lớn. Kể từ khi phát sóng, tác phẩm "Gió thổi bán hạ" đã nhận được 8,4/10 điểm ở diễn đàn Douban, qua đánh giá của hơn 180.000 khán giả. Phần lớn ý kiến nhận xét phim chủ đề gai góc nhưng cuốn hút nhờ kịch bản, diễn biến phù hợp.

Trong năm 2022 này, Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp có nhiều tác phẩm tạo được ấn tượng với công chúng. Sau "Hạnh Phúc đến Vạn gia" thì hiện tại "Gió thổi bán hạ" đang là tác phẩm tiếp theo thu hút sự quan tâm của khán giả.

Đồng thời, sức hút của "Gió thổi bán hạ" được chứng minh qua rating phim trên đài Chiết Giang là 0.6294% (cao nhất đạt 0.7292%), rating trên đài Giang Tô đạt 0.3397% (cao nhất đạt 0.4467%). Đây là mức rating khá tốt với một bộ phim nặng chính kịch như "Gió thổi bán hạ".

Bên cạnh nội dung, tác phẩm nhận nhiều khen ngợi về hình ảnh, diễn xuất của dàn diễn viên. Trang The Paper đánh giá khung cảnh thập niên 1990 hiện lên gần gũi, chân thật, trang phục của diễn viên phù hợp. Đặc biệt, khác với phần lớn phim truyền hình ra mắt cùng kỳ, Gió thổi Bán Hạ tạo cảm giác dễ chịu cho người xem. Êkíp không cà da mặt, chỉnh sửa quá đà cho diễn viên chính, nhờ vậy, biểu cảm nhân vật tự nhiên.

Ngoài ra, bộ phim đánh dấu bước tiến của Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp, cho thấy sự đa dạng, biến hóa của người đẹp 35 tuổi. Không chỉ thành công ở thể loại thần tượng, ngôn tình, cô chứng tỏ thực lực trong mảng đề tài hiện thực cuộc sống.

Nếu đem so 8,4 điểm Douban của "Gió thổi bán hạ" với các phim mà Dương Mịch đóng chính năm nay, có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh đang bỏ xa đồng nghiệp của mình. Cụ thể, Dương Mịch có hai phim lên sóng nhưng số điểm không quá cao lần lượt là "Cảm ơn bác sĩ" 6,1 điểm Douban và "Định luật 80/20 của tình yêu" 5.8 điểm Douban.

Trong cuộc đua phim ảnh năm nay, Triệu Lệ Dĩnh đang cho thấy phong độ rất tốt của cô trước các đồng nghiệp. Nếu như, Dương Mịch bị chê thụt lùi về khâu diễn xuất thì Triệu Lệ Dĩnh lại ngày một hoàn thiện chính mình.