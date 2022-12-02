Giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh dần chuyển hình thành công, phim của Phùng Thiệu Phong gây tranh cãi về chất lượng

Sao quốc tế 02/12/2022 21:30

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung lần lượt "bóc sạn" trong phim cổ trang mới của Phùng Thiệu Phong và Bánh Tiểu Nhiễm.

Trang QQ đưa tin mới đây, bộ phim "Tinh hà trường minh" do Phùng Thiệu PhongBành Tiểu Nhiễm đóng chính, nhận nhiều ý kiến tiêu cực sau khi lên sóng. Sự khó chịu của khán giả xuất phát từ phần hình ảnh, nội dung và diễn xuất kém.

Bàn về diễn xuất, Phùng Thiệu Phong bị nhận xét gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và dấu hiệu lão hóa khi đứng cạnh bạn diễn trẻ tuổi Bành Tiểu Nhiễm. Nhân vật của anh được miêu tả là người thông minh, mưu mô và uy dũng. Nhưng Phùng Thiệu Phong diễn vô hồn, ánh mắt xa xăm, thường xuyên biểu cảm cười mỉm khó hiểu.

Bên cạnh đó, Bành Tiểu Nhiễm cũng không khá hơn. Cô biểu cảm đơ cứng và có thói quen trợn mắt trong lúc diễn. Đồng thời, tương tác tình cảm giữa cả hai diễn viên cũng không tốt. Khoảng cách chênh lệch 12 tuổi khiến họ không có sự ăn ý khi vào vai tình nhân trên màn ảnh.

 

Giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh dần chuyển hình thành công, phim của Phùng Thiệu Phong gây tranh cãi về chất lượng - Ảnh 1

Phần hình ảnh của "Tinh hà trường minh" cũng gây tranh cãi không được đánh giá cao. Phim mắc nhiều lỗi kỹ xảo và hậu kỳ ngay trong 4 tập đầu tiên. Cảnh quay chiến đấu với sói trắng hay đôi cánh lông vũ của nam phụ Chu Chính Đình lộ rõ việc sử dụng công nghệ máy tính cắt ghép.

Hơn nữa, khán giả tìm ra nhiều sạn trong phim như nữ chính Bành Tiểu Nhiễm mang boots cao gót dù sống trên thảo nguyên, thường xuyên cưỡi ngựa, múa võ. Nhiều diễn viên trong phim nhuộm tóc nâu, không phù hợp với phim cổ trang.

Giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh dần chuyển hình thành công, phim của Phùng Thiệu Phong gây tranh cãi về chất lượng - Ảnh 2Giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh dần chuyển hình thành công, phim của Phùng Thiệu Phong gây tranh cãi về chất lượng - Ảnh 3Giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh dần chuyển hình thành công, phim của Phùng Thiệu Phong gây tranh cãi về chất lượng - Ảnh 4

Tinh hà trường minh lấy bối cảnh tại thảo nguyên Dạ Bắc thời thượng cổ, nơi sinh sống của 2 tỷ muội tình thâm Diệp Lăng Sương (Bành Tiểu Nhiễm) và Thất Hải Nhị (Trình Tiểu Mông). Để thực hiện mưu kế thôn tính Dạ Bắc, Hoàng đế Úc Tu Minh (Phùng Thiệu Phong đóng) cầu thân công chúa Thất Hải Nhị. Do muốn trốn tránh hôn sự với Úc Tu Minh, Thất Hải Nhị tự vẫn. Diệp Lăng Sương vì tỷ muội đã tìm đến Úc Tu Minh trả thù.

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