Lưu Khải Uy vừa công khai bạn gái, Dương Mịch đã tiết lộ nguyên nhân ly hôn

Chia sẻ mới đây của Dương Mịch về đời tình yêu khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến cuộc hôn nhân của cô và Lưu Khải Uy.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn để quảng bá cho phim mới là Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch đã được MC đặt cho câu hỏi là một cặp đôi khi yêu nên có nhiều điểm tương đồng hay là khác nhau. Nữ diễn viên sau đó đã trả lời rằng phải tự bản thân nỗ lực thì mới có cảm giác an toàn khi hẹn hò.

"Thực tế, rất khó để gặp người có nhiều điểm giống nhau. Trước khi hai người đến với nhau thì họ có tính cách và thế giới riêng độc lập. Nếu cuối cùng hai người có thể ở cùng một tần số và tìm cách hài hòa với nhau, thì bạn có thể đi trong một thời gian dài hơn.

Ngược lại, tức là sự hòa hợp đã thất bại, thì buộc bạn sẽ tách ra khỏi mối quan hệ. Và không có cách nào tốt hơn ngoài việc thời gian sẽ chứng minh xem bạn có thể chấp nhận sự hòa hợp bao nhiêu lâu." - Dương Mịch nói thêm.

Chia sẻ này của Dương Mịch khiến công chúng liên tưởng đến mối quan hệ của cô và chồng cũ. Nhiều người cho rằng đây đồng thời cũng là lý do mà cô và Lưu Khải Uy chọn ly hôn sau nhiều năm bên nhau.

Lưu Khải Uy vừa mới công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, Dương Mịch được cho là hẹn hò với vị thiếu gia kém tuổi là Ngụy Đại Huân nhưng chia tay không lâu sau đó. Còn về phía Lưu Khải Uy, anh vừa mới công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong, đây cũng là lần đầu anh công khai một mối quan hệ tình cảm kể từ khi chia tay Dương Mịch.

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