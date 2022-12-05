Khác xa Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'bứt phá' thành công trong Gió Thổi Bán Hạ, giới chuyên môn không ngớt lời khen ngợi

Sao quốc tế 05/12/2022 15:09

Triệu Lệ Dĩnh hiện đang dần chứng minh được thực lực, kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp qua bộ phim Gió Thổi Bán Hạ.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều là tiểu Hoa đán thế hệ 8X đình đám Cbiz, sở hữu nhan sắc và loạt bộ phim hot đạt tỉ suất rating cao. Vì thế, hai diễn viên này cũng hay bị dư luận "đặt lên bàn cân" để so sánh với nhau về sắc vóc, diễn xuất lẫn thành tích phim ảnh.

Trong thời gian vừa qua, cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều lần lượt có phim lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nếu Dương Mịch có Cảm Ơn Bác SĩĐịnh Luật Tình Yêu 80/20 thì Triệu Lệ Dĩnh cũng đang bứt phá ở Gió Thổi Bán Hạ.

Khác xa Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'bứt phá' thành công trong Gió Thổi Bán Hạ, giới chuyên môn không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 1

Có thể nói, ở bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được coi là bước chuyển hình đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh thì đến Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đã đánh dấu sự thành công khi chuyển sang dòng phim chính kịch, khẳng định thực lực của mình. 

Ngay từ khi vừa công bố dự án, Gió Thổi Bán Hạ đã nhận được nhiều sự chú ý và kỳ vọng khi có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết,... Kể từ khi lên sóng, bộ phim liên tục nhận về những ý kiến tích cực từ khán giả và cả giới chuyên môn.

Khác xa Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'bứt phá' thành công trong Gió Thổi Bán Hạ, giới chuyên môn không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 2

Theo đó, biên kịch Thương Lan Quyết - Tào Tiếu Thiên vote 5 sao trên Douban của phim và đánh giá đây bộ phim nội địa hay nhất năm nay, từ quay phim, kịch bản, diễn viên, trang phục, makeup, đạo cụ tất cả đều tốt. Hay nhà văn Y Bắc (Tiểu Mẫn Gia) cũng đánh giá 5 sao và có một bài phân tích dài về Gió Thổi Bán Hạ.

Bên cạnh đó, diễn viên Trần Đằng Dược còn chia sẻ một bài đăng dài thể hiện sự tức giận trước những đánh giá 1 sao dành cho phim. Theo nam diễn viên, tất cả những gì mà phim mang lại, từ nội dung đến hình thức đều không đáng nhận đánh giá tiêu cực như vậy. Được biết, phim Gió Thổi Bán Hạ đã phá mốc nhiệt độ 9500 trên nền tảng chiếu. 

Khác xa Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'bứt phá' thành công trong Gió Thổi Bán Hạ, giới chuyên môn không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 3

Về việc lý giải việc chấm cho phim 1 sao, nhiều khán giả cho rằng là vì nữ chính Triệu Lệ Dĩnh sở hữu gương mặt tròn đầy hay xuất hiện quá nhiều trong các cảnh quay. Việc nữ chính có đất diễn nhiều vượt trội cũng khiến khán giả cảm thấy không hài lòng.

Tuy nhiên, fan Triệu Lệ Dĩnh nhận xét rằng việc công kích Gió thổi Bán Hạ với lý do nữ chính xuất hiện nhiều là hơi bất công. Vì bộ phim lấy nhân vật nữ chính làm trung tâm phát triển câu chuyện, nếu các tình tiết không xoay quanh nữ chính thì tại sao phải làm bộ phim này.

Khác xa Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'bứt phá' thành công trong Gió Thổi Bán Hạ, giới chuyên môn không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 4

Hiện tại, Gió Thổi Bán Hạ đang được lên sóng và vẫn nhận được nhiều sự công nhận và phản hồi tốt, rất đáng mong đợi. Có thể nói, so với dàn tiểu hoa đán cùng lứa, Triệu Lệ Dĩnh đã thành công trước một bước ở việc chuyển hình trong dự án phim lần này, nhận nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn. 

Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn dự án cổ trang Dữ Phượng Hành vẫn chưa có lịch lên sóng. Đây cũng là một trong những dự án tâm huyết của Triệu Lệ Dĩnh. Khán giả mong đợi đây sẽ lại là một bộ phim gây nhiều tiếng vang trong thời gian tới. 

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