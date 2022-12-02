Gió Thổi Bán Hạ và 'cú trở mình' thành công của Triệu Lệ Dĩnh

Thành công của Gió Thổi Bán Hạ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Triệu Lệ Dĩnh đã không còn bị đóng khung trong các vai diễn ngây thơ, đáng yêu nữa.

Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chính đã chính thức lên sóng vào ngày 27/11 vừa qua. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Hứa Bán Hạ, một người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ, kiêu ngạo và đầy bản lĩnh. Cô đã tự mình dấn thân vào ngành công nghiệp luyện thép - nơi đàn ông giữ thế độc tôn.

Gió Thổi Bán Hạ đã chính thức lên sóng vào ngày 27/11 vừa qua - Ảnh: Internet

Bên cạnh nội dung phim lôi cuốn, khán giả còn bất ngờ trước độ "chịu chơi" của cô khi chấp nhận không dùng công nghệ bộ lọc hình ảnh mà để các khuyết điểm trên mặt mình xuất hiện rõ ràng. Hành động này được cho là chủ đích của nữ diễn viên nhằm mục đích thể hiện được chân thực cảm xúc của nhân vật. Quả thật, diễn xuất của cô trong phim được khen ngợi nhiều so với các dự án trước đó.

Triệu Lệ Dĩnh không dùng bộ lọc ảnh trong Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet

Mọi nỗ lực của Triệu Lệ Dĩnh đã được đền đáp khi Gió Thổi Bán Hạ đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể như rating trên các đài Chiết Giang là 0.3861 % (thời điểm cao nhất đạt 0.4777 %), rating trên đài Giang Tô đạt 0.2353 % (thời điểm cao nhất đạt 0.3020%). Trên nền tảng IQiyi, phim vượt mốc 9000 chỉ số nhiệt, trong khi đó, chỉ số này trên Maoyan 9710.47 - đứng vị trí No.1.

Cư dân mạng nhận xét, Gió Thổi Bán Hạ là lựa chọn thông minh của Triệu Lệ Dĩnh sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Hai bộ phim này đã đánh dấu "cú trở mình" thành công của nữ diễn viên, giúp cô "thoát xác" khỏi hình tượng đáng yêu, ngô nghê đã từng bị đóng khung trước đó.

Sự cố gắng của Triệu Lệ Dĩnh thậm chí đã được giới chuyên môn công nhận. Mới đây, tác giả của tiểu thuyết Tiểu Mẫn Gia (nguyên tác Gia Đình Tiểu Mẫn) và cả biên kịch của Thương Lan Quyết đều đánh giá 5 sao cho Gió Thổi Bán Hạ và dành nhiều lời khen có cánh cho bộ phim này trên Douban.

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi? Một bài báo của xứ Trung đã có bài viết bàn về cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Nữ diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi ở cảnh quay này, xứng đáng để các diễn viên khác phải học hỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gio-thoi-ban-ha-va-cu-tro-minh-thanh-cong-cua-trieu-le-dinh-530892.html