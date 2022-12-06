Chuyển hình thành công với 'Gió Thổi Bán Hạ', Triệu Lệ Dĩnh làm được điều mà ai cũng phải ao ước, kể cả Dương Mịch

Bộ phim "Gió thổi bán hạ" là một hướng đi và là một bước chuyển mình thông minh của Triệu Lệ Dĩnh.

Năm 2022 là một năm hoạt động chăm chỉ của Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài những dự án phim đang hoàn thiện như "Dữ phượng hành", cô có không ít tác phẩm đã lên sóng. Đặc biệt, trong thời gian này, Triệu Lệ Dĩnh đang dần chuyển hình sang phái thực lực khi ưu tiên chọn kịch bản có chiều sâu với những nhân vật mang hình tượng nữ cường, có nhiều diễn biến tâm lý chứ không còn những dòng phim ngôn tình, cổ trang tiên hiệp. Triệu Lệ Dĩnh Nếu như ở bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia vẫn chưa thể giúp Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình thành công, thì đến bộ Gió Thổi Bán Hạ được lên sóng gần đây, nàng tiểu hoa thực sự đã có thể "làm nên chuyện" và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Theo đó, tại thời điểm lên sóng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, bộ phim đã nhận được 7,3 điểm Douban - đây có thể coi là một con số cao đối với dòng phim chính kịch có phần "khó nuốt". Ấy vậy mà khi Gió Thổi Bán Hạ được công chiếu, Triệu Lệ Dĩnh đã tự vượt thành tích chính mình khi có số điểm Douban cao ngất ngưỡng là 8,4 điểm. Trong đó, tỷ lệ 4 – 5 sao chiếm đến hơn 83% (5 sao chiếm 46,8% và 4 sao chiếm 36,8%). Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng trong "Gió thổi bán hạ". Ảnh minh họa: Internet Đối với số điểm 8,4 được đánh giá trên Douban là một con số mà bất cứ diễn viên nào dù là phim ngôn tình thần tượng thì cũng phải ao ước. Với Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh được sức hút, năng lực, kỹ năng diễn xuất ngày càng tiến bộ của mình. Bộ phim không chỉ được yêu thích bởi khán giả mà giới chuyên môn cũng không ngại dành nhiều lời khen và phản hồi tích cực. Điều này cho thấy "Gió thổi bán hạ" là một hướng đi và là một bước chuyển mình thông minh của mỹ nhân họ Triệu.

Nhân vật của cô trong "Gió thổi bán hạ" là một phụ nữ kiên cường trên thương trường. Ảnh minh họa: Internet Với thành tích vượt trội này, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức vượt mặt các tiểu hoa đồng lứa. Đặc biệt là Dương Mịch, trong năm 2022, nữ diễn viên cũng có 2 bộ phim được phát hành là Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật Tình Yêu 80/20. Tuy nhiên, thành tích của 2 tác phẩm này hoàn toàn bị Triệu Lệ Dĩnh cho "hít khói". Trong đó, "Cảm ơn bác sĩ" có 6,1 điểm Douban và "Định luật 80/20 của tình yêu" là 5.8 điểm Douban. Có thể nói, ở hiện tại, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang ngày một hoàn thiện chính mình thì Dương Mịch lại bị chê thụt lùi về khâu diễn xuất. Nhân vật Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều lời khen khi thể hiện ánh mắt kiên định, thần thái dứt khoát. Ảnh minh họa: Internet "Gió thổi bán hạ" có nội dung được chuyển thể từ từ tiểu thuyết "Không được vãng sinh". Phim kể về Hứa Bán Hạ, một người thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, cô dần dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới thương nghiệp. Với một bộ phim khô khan như "Gió thổi bán hạ" mà Triệu Lệ Dĩnh đã tạo được sức hút từ ngay khi phim mới lên sóng những tập đầu tiên. Nhiều chuyên gia phim ảnh Hoa ngữ cũng cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh hiện tại đã hội tụ đủ nhiều yếu tố về ngoại hình, diễn xuất... để có thể tiến xa hơn ở những vị trí cao hơn.

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