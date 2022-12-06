Chuyển hình thành công với 'Gió Thổi Bán Hạ', Triệu Lệ Dĩnh làm được điều mà ai cũng phải ao ước, kể cả Dương Mịch

Sao quốc tế 06/12/2022 15:49

Bộ phim "Gió thổi bán hạ" là một hướng đi và là một bước chuyển mình thông minh của Triệu Lệ Dĩnh.

Năm 2022 là một năm hoạt động chăm chỉ của Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài những dự án phim đang hoàn thiện như "Dữ phượng hành", cô có không ít tác phẩm đã lên sóng. Đặc biệt, trong thời gian này, Triệu Lệ Dĩnh đang dần chuyển hình sang phái thực lực khi ưu tiên chọn kịch bản có chiều sâu với những nhân vật mang hình tượng nữ cường, có nhiều diễn biến tâm lý chứ không còn những dòng phim ngôn tình, cổ trang tiên hiệp. 

Chuyển hình thành công với 'Gió Thổi Bán Hạ', Triệu Lệ Dĩnh làm được điều mà ai cũng phải ao ước, kể cả Dương Mịch - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh

Nếu như ở bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia vẫn chưa thể giúp Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình thành công, thì đến bộ Gió Thổi Bán Hạ được lên sóng gần đây, nàng tiểu hoa thực sự đã có thể "làm nên chuyện" và nhận về nhiều phản hồi tích cực. 

Theo đó, tại thời điểm lên sóng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, bộ phim đã nhận được 7,3 điểm Douban - đây có thể coi là một con số cao đối với dòng phim chính kịch có phần "khó nuốt". Ấy vậy mà khi Gió Thổi Bán Hạ được công chiếu, Triệu Lệ Dĩnh đã tự vượt thành tích chính mình khi có số điểm Douban cao ngất ngưỡng là 8,4  điểm. Trong đó, tỷ lệ 4 – 5 sao chiếm đến hơn 83% (5 sao chiếm 46,8% và 4 sao chiếm 36,8%). 

Chuyển hình thành công với 'Gió Thổi Bán Hạ', Triệu Lệ Dĩnh làm được điều mà ai cũng phải ao ước, kể cả Dương Mịch - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng trong "Gió thổi bán hạ". Ảnh minh họa: Internet

Đối với số điểm 8,4 được đánh giá trên Douban là một con số mà bất cứ diễn viên nào dù là phim ngôn tình thần tượng thì cũng phải ao ước. Với Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh được sức hút, năng lực, kỹ năng diễn xuất ngày càng tiến bộ của mình. Bộ phim không chỉ được yêu thích bởi khán giả mà giới chuyên môn cũng không ngại dành nhiều lời khen và phản hồi tích cực. Điều này cho thấy "Gió thổi bán hạ" là một hướng đi và là một bước chuyển mình thông minh của mỹ nhân họ Triệu.

Chuyển hình thành công với 'Gió Thổi Bán Hạ', Triệu Lệ Dĩnh làm được điều mà ai cũng phải ao ước, kể cả Dương Mịch - Ảnh 3
Nhân vật của cô trong "Gió  thổi bán hạ" là một phụ nữ kiên cường trên thương trường. Ảnh minh họa: Internet

Với thành tích vượt trội này, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức vượt mặt các tiểu hoa đồng lứa. Đặc biệt là Dương Mịch, trong năm 2022, nữ diễn viên cũng có 2 bộ phim được phát hành là Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật Tình Yêu 80/20. Tuy nhiên, thành tích của 2 tác phẩm này hoàn toàn bị Triệu Lệ Dĩnh cho "hít khói". Trong đó, "Cảm ơn bác sĩ" có 6,1 điểm Douban và "Định luật 80/20 của tình yêu" là 5.8 điểm Douban.

Có thể nói, ở hiện tại, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang ngày một hoàn thiện chính mình thì Dương Mịch lại bị chê thụt lùi về khâu diễn xuất. 

Chuyển hình thành công với 'Gió Thổi Bán Hạ', Triệu Lệ Dĩnh làm được điều mà ai cũng phải ao ước, kể cả Dương Mịch - Ảnh 4
Nhân vật Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều lời khen khi thể hiện ánh mắt kiên định, thần thái dứt khoát. Ảnh minh họa: Internet

"Gió thổi bán hạ" có nội dung được chuyển thể từ từ tiểu thuyết "Không được vãng sinh". Phim kể về Hứa Bán Hạ, một người thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, cô dần dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới thương nghiệp.

Với một bộ phim khô khan như "Gió thổi bán hạ" mà Triệu Lệ Dĩnh đã tạo được sức hút từ ngay khi phim mới lên sóng những tập đầu tiên. Nhiều chuyên gia phim ảnh Hoa ngữ cũng cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh hiện tại đã hội tụ đủ nhiều yếu tố về ngoại hình, diễn xuất... để có thể tiến xa hơn ở những vị trí cao hơn.

'Gió thổi bán hạ' của Triệu Lệ Dĩnh mở điểm Douban đáng nể, vượt mặt Dương Mịch?

'Gió thổi bán hạ' của Triệu Lệ Dĩnh mở điểm Douban đáng nể, vượt mặt Dương Mịch?

Dù chọn dòng phim chính kịch khá "kén" người xem, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn đủ sức vượt các đối thủ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Hạ Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Gió thổi bán hạ' của Triệu Lệ Dĩnh mở điểm Douban đáng nể, vượt mặt Dương Mịch?

'Gió thổi bán hạ' của Triệu Lệ Dĩnh mở điểm Douban đáng nể, vượt mặt Dương Mịch?

Sau tất cả, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh cũng đón tin vui nhưng phản ứng của netizen lại trái ngược hoàn toàn

Sau tất cả, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh cũng đón tin vui nhưng phản ứng của netizen lại trái ngược hoàn toàn

Khác xa Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'bứt phá' thành công trong Gió Thổi Bán Hạ, giới chuyên môn không ngớt lời khen ngợi

Khác xa Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'bứt phá' thành công trong Gió Thổi Bán Hạ, giới chuyên môn không ngớt lời khen ngợi

Gió Thổi Bán Hạ: Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu, tăng cân, hy sinh hết mình cho vai diễn nữ cường

Gió Thổi Bán Hạ: Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu, tăng cân, hy sinh hết mình cho vai diễn nữ cường

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đón nhận thêm tin buồn với loạt đánh giá 1 sao chỉ vì lý do này

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đón nhận thêm tin buồn với loạt đánh giá 1 sao chỉ vì lý do này

Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn

Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 24 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu