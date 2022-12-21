Lưu Khải Uy thể hiện tình yêu dành cho bạn gái mới, khẳng định mối quan hệ sau tin đồn chia tay

Hai người thường xuyên gắn bó, đồng hành từ khi công khai mối quan hệ. Họ còn bông đùa, trêu chọc nhau trên mạng xã hội, tình cảm ngọt ngào như mọi đôi đang yêu. Tình cảm của họ nhận được sự chúc phúc của gia đình, khán giả. Bố Lưu Khải Uy - diễn viên Lưu Đan - khen Lưu Hiểu Phong có ngoại hình xinh đẹp, nói rằng ông hạnh phúc khi con trai có người thương.

Hôm 19/12, Lưu Khải Uy và bạn gái mới - diễn viên Lý Hiểu Phong xuất hiện tại một sân bay ở Bắc Kinh. Mặc dù không nắm tay nhau như lần trước, Lưu Khải Uy thường xuyên ôm Lý Hiểu Phong. Anh thi thoảng vòng tay qua vai cô, nhìn sát mặt cô, thái độ thể hiện sự quan tâm. Theo QQ, mắt Lý Hiểu Phong dường như tập trung vào màn hình điện thoại, vì thế, Lưu Khải Uy "lái" cô để đi đúng lối, không bị vấp té.

Tuy nhiên, thực tế nữ diễn viên xóa đoạn video trên là bởi cô phải chịu nhiều công kích lẫn bình luận chỉ trích. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm với Lưu Khải Uy, Lý Hiểu Phong vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cô bị chê kém sắc, không nữ tính hay xinh đẹp bằng Dương Mịch - vợ cũ tài tử họ Lưu.

Những ngày qua, trên mạng rộ tin đồn 2 ngôi sao chia tay, ồn ào bắt nguồn từ việc Lý Hiểu Phong xóa một đoạn video ngắn trên Weibo cá nhân.

Bất chấp những lời chê bai, Lý Hiểu Phong luôn giữ im lặng.

Lưu Khải Uy - Lý Hiểu Phong công khai chuyện tình cảm với truyền thông vào ngày 18/11. Tài tử Hong Kong cho biết đã gắn bó với bạn gái mới được một thời gian. Họ quen biết nhau qua sự mai mối của bạn bè. Cả hai có tính cách hòa hợp.

"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chúc phúc cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi và Lý Hiểu Phong rất tốt. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi ở cạnh nhau", Lưu Khải Uy bày tỏ.

Lý Hiểu Phong là người đẹp đầu tiên Lưu Khải Uy công khai hẹn hò kể từ sau 4 năm ly hôn Dương Mịch. Trước khi đem chuyện tình ra ngoài ánh sáng, họ nhiều lần được bắt gặp tay trong tay xuất hiện trên phố.

Mối quan hệ của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong nhận được sự quan tâm từ dư luận Trung Quốc. Lý Hiểu Phong từng tham gia dự án Định luật 80/20 của tình yêu cùng Dương Mịch. Trong đó, Lý Hiểu Phong đóng vai bạn thân và cũng là chị dâu của Dương Mịch.

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 nhưng có phong cách trẻ trung như cô gái ở độ tuổi 20, mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ.

Cô tốt nghiệp đại học Thành Đô, từng làm người dẫn chương trình tại đài An Huy. Năm 2008, Lý Hiểu Phong chuyển hướng sang làm diễn viên. Cô từng tham gia tác phẩm Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

Lý Hiểu Phong từng trải qua một cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh năm 2013. Hai người có một con trai nhưng đường ai nấy đi sau vài năm chung sống.

Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Dương Mịch. Họ kết hôn khi sự nghiệp của Dương Mịch vẫn còn đang dang dở, cần nhiều thời gian để phấn đấu. Năm 2018, hai nghệ sĩ thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống vì hôn nhân xa cách, Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu.

Sau khi đổ vỡ với Dương Mịch, Lưu Khải Uy chuyển về hoạt động ở Hong Kong. Anh dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp và đầu tư kinh doanh.