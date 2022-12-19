Mỹ nhân 'Cung tâm kế' và chồng tài tử kém 5 tuổi mừng sinh nhật con trai

Gia đình 4 thành viên quây quần bên nhau. Diễn viên tâm sự: "Bố mẹ muốn con lớn thật nhanh nhưng lại muốn thời gian trôi chậm lại. Không giữ được thời gian nhưng chúng ta có thể lưu giữ những kỷ niệm đẹp, khiến chúng trường tồn".

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Di viết: "Chúc mừng sinh nhật con. Thời gian trôi nhanh thật, ngày con chào đời, mẹ cứ ngỡ như mới hôm qua. Người ta nói sinh con ra đánh dấu sự già đi của bố mẹ, nhưng mẹ nghĩ, nhờ con mà cuộc sống của bố mẹ đã trở nên nhiều màu sắc hơn, dù sẽ không bao giờ bình yên. Con tròn một tuổi, bố mẹ và chị chúc con khỏe mạnh, bình yên, mãi hạnh phúc".

Sau khi sinh 2 con, nữ diễn viên cho biết lối sống riêng bị đảo lộn, bản thân trở nên bận rộn và trông xuề xòa hơn sau khi trở thành bà mẹ toàn thời gian. Theo Dương Di, chăm con vất vả và khó khăn hơn việc đóng phim.

Dương Di và tài tử La Trọng Khiêm kết hôn vào tháng 10/2016. Hoa đán TVB lớn hơn La Trọng Khiêm 5 tuổi. Sau khi kết hôn Dương Di gặp khó khăn trong việc mang thai. Năm 2020, nữ diễn viên sinh con gái đầu lòng ở tuổi 41. Tháng 12/2021, cô sinh con thứ hai.

"Tôi không còn ưu tiên chú ý bản thân sau khi có con. Tất cả quyết định đều nghĩ cho sự an toàn, tương lai của bọn trẻ. Con gái và con trai khiến tôi nhận ra có những điều to lớn hơn bản thân trong cuộc sống", Dương Di nói.

Người đẹp Cung tâm kế cho biết dù rất yêu mến trẻ con, nhưng vợ chồng cô quyết định không sinh thêm em bé thứ 3 vì tuổi tác lớn, và gánh nặng kinh tế.

Theo Dương Di, cô và La Trọng Khiêm muốn xây dựng cho hai con cuộc sống sung túc, bình yên nhất có thể. Tuy nhiên, cặp sao Hong Kong đang chịu áp lực tài chính khá lớn. Vì vậy, Dương Di chia sẻ dù vướng bận con cái, cô vẫn sẽ nhận đóng phim truyền hình dài tập nếu có lời mời và kịch bản phù hợp.

"Sau khi có con, chúng tôi đối mặt với nhiều gánh nặng. Vợ chồng tôi đều mệt mỏi, và không mặn mà với chuyện sinh thêm con. Để cuộc sống gia đình 4 người ổn định hơn trong tương lai, tôi và anh Trọng Khiêm phải cố gắng từ bây giờ", Dương Di chia sẻ áp lực.

Năm 2020, vợ chồng La Trọng Khiêm - Dương Di bất ngờ thông báo đổi tên tiếng Trung thành La Tử Dật - Dương Thiến Nghiêu. Quyết định của cặp sao xứ Cảng thơm gây ra nhiều lời bàn tán, thậm chí có tin đồn cả hai làm vậy với hy vọng sớm sinh quý tử.

Thời gian đó, tài tử La Trọng Khiêm đã lên tiếng giải thích: “Bởi vì chúng tôi đã đến gặp một thầy phong thủy để đặt tên cho con gái nên vị sư phụ đó nói rằng nếu cả hai muốn con gái có cuộc sống tốt đẹp, là bậc cha mẹ, chúng tôi cũng nên đổi tên nhằm tạo ra hiệu ứng lớn hơn. Vậy nên vợ chồng tôi quyết định làm thế”.

Dương Di sinh năm 1979, là một trong "Ngũ Đại Hoa Đán" của TVB cùng với Chung Gia Hân, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San và Trần Pháp Lai. Cô nổi tiếng với các bộ phim như Trí dũng song hùng, Đại Đường song long, Sòng bạc phong vân, Sóng gió gia tộc, Danh gia vọng tộc, Thử thách nghiệt ngã, Gia vị cuộc sống, Cung tâm kế, Sức mạnh tình thân...

La Trọng Khiêm sinh năm 1984, anh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh xứ Cảng thơm với các tác phẩm như: Đại sư tỷ, Oan gia tương phùng, Mì gia đại chiến, Bao la vùng trời, Phi hổ…