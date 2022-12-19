'Ông hoàng nhạc pop Châu Á' Châu Kiệt Luân bị chê hát kém, thường xuyên quên lời ca khúc

Sao quốc tế 19/12/2022 11:21

Concert tổ chức ở Singapore của Châu Kiệt Luân không thành công như mong đợi. Nhiều người tỏ ra thất vọng khi bỏ ra số tiền lớn để xem thần tượng, nhưng chất lượng đêm diễn lại quá thấp.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Châu Kiệt Luân tổ chức concert mang tên Carnival trong hai ngày 17 và 18/12 tại Singapore. Trái ngược với mong đợi, nhiều khán giả lên tiếng chê chất lượng buổi hòa nhạc của Thiên vương showbiz Trung Quốc.

'Ông hoàng nhạc pop Châu Á' Châu Kiệt Luân bị chê hát kém, thường xuyên quên lời ca khúc - Ảnh 1
'Ông hoàng nhạc pop Châu Á' Châu Kiệt Luân bị chê hát kém, thường xuyên quên lời ca khúc - Ảnh 2
Concert ở Singapore của Châu Kiệt Luân gây thất vọng. Ảnh: Sina

Concert của Châu Kiệt Luân bị chỉ trích nhàm chán, thiếu chuyên nghiệp. Thời lượng đêm diễn ngắn chỉ vỏn vẹn 2 tiếng, có nhiều màn ảo thuật dư thừa so với thời lượng xuất hiện của nam ca sĩ Đài Loan và giá vé đắt đỏ khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Trên mạng xã hội, khán giả xem trực tiếp cho biết màn thể hiện của Châu Kiệt Luân trong concert ở Singapore là đáng thất vọng. Anh đến muộn, thường xuyên quên lời ca khúc và không hát lấy một nốt cao. Các khán giả thậm chí còn thẳng thắn nhận xét khách mời còn hát hay hơn "ông hoàng nhạc pop châu Á".

Chưa kể, chất lượng âm thanh kém còn khiến các phần trình diễn của Châu Kiệt Luân trở nên khó nghe trong một sân vận động rộng lớn. Công tác tổ chức sự kiện cũng bị đánh giá không tốt. Quà tặng lightstick dành cho fan là hàng cũ từ concert năm 2020 được tái sử dụng lại nên bị bẩn, không có pin, màu sắc lem nhem.

Hiện, Châu Kiệt Luân chưa đưa ra phản hồi về các đánh giá xấu cho sự trở lại sân khấu âm nhạc lớn của anh sau 2 năm dịch.

'Ông hoàng nhạc pop Châu Á' Châu Kiệt Luân bị chê hát kém, thường xuyên quên lời ca khúc - Ảnh 3

Châu Kiệt Luân sinh năm 1979 tại Đài Bắc (Đài Loan,Trung Quốc). Nhờ tài chơi nhạc và khả năng sáng tác, Châu Kiệt Luân nhanh chóng vụt sáng thành ngôi sao trong làng nhạc Hoa ngữ, tạo nên hiện tượng âm nhạc châu Á khi vừa tròn 21 tuổi chỉ với album đầu tay mang tên Jay. Ngay khi được tung ra, album đã làm nức lòng các fan yêu nhạc nhiều nước, tiêu thụ được hàng triệu bản trên thị trường.

Không chỉ thành công về mặt thương mại, album này còn giúp Châu Kiệt Luân giành được 5 giải thưởng và 10 đề cử tại lễ trao giải Kim Khúc danh giá. Cũng từ đây, Jay Chou chính thức trở thành “ông vua nhạc Pop” xứ Đài.

Thành công nối tiếp thành công, Jay Chou tiếp tục “càn quét” toàn bộ những giải thưởng lớn với loạt album ăn khách sau đó như 8 độ không gian, Fantasy, Diệp Huệ Mĩ (tên mẹ Châu Kiệt Luân), Tôi bận, Chòm Ma Kết,… Năm 2003, tạp chí Time gọi anh là “thiên vương” mới của làng nhạc châu Á. 

Sau 20 năm bước chân vào giới giải trí, Châu Kiệt Luân vẫn luôn được xem là ông vua của làng nhạc Hoa ngữ và là tượng đài âm nhạc Châu Á.

Hai thập kỷ trôi qua như một cái chớp mắt, Châu Kiệt Luân đã phát hành hơn 450 ca khúc, tổ chức hơn 200 đêm nhạc lớn. Nhưng dù là tài năng đến đâu cũng không thể tránh được quy luật của thời gian. Giới chuyên môn còn đưa ra hoài nghi Châu Kiệt Luân đã cạn kiệt ý tưởng, khó tạo ra bứt phá. Trước những ý kiến trái chiều, giọng ca Sứ Thanh Hoa chia sẻ trên Next: "Họ nói rằng tôi đang bế tắc và những gì tôi đang tạo ra không còn sự sáng tạo. Tôi không quan tâm vì đó là thứ âm nhạc mà tôi muốn. Quan trọng hơn, tôi vẫn đang tiến về phía trước".

 

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