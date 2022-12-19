Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua

Sao quốc tế 19/12/2022 09:43

Không muốn DJ Koo mang tiếng "ăn bám", Từ Hy Viên chấp nhận dọn ra khỏi căn biệt thự cao cấp do chồng cũ Uông Tiểu Phi để lại.

Mới đây, truyền thông đưa tin Từ Hy Viên đã rời khỏi căn biệt thự mà chồng cũ Uông Tiểu Phi mua để chuyển tới một bất động sản khác do cô đứng tên. Căn biệt thự cũ rộng 720 m2, trị giá khoảng 13 triệu USD, nằm ở khu Tín Nghĩa, có vị trí đắc địa. Còn nhà mới của Từ Hy Viên nằm ở trong khuôn viên gần Bảo tàng nghệ thuật.

Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua - Ảnh 1
Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua - Ảnh 2
Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua - Ảnh 3
Từ Hy Viên cùng chồng mới và các con dọn ra khỏi căn biệt thự do Uông Tiểu Phi để lại. Ảnh: Internet

Truyền thông Đài Loan cho biết Từ Hy Viên rời khỏi căn nhà đã sống lâu năm bởi những tay săn ảnh luôn túc trực xung quanh nhà cô. Điều này khiến cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên Vườn sao băng bị ảnh hưởng. Trước đó, truyền thông đã bắt gặp chồng mới Koo Jun Yup sử dụng xe sang của Uông Tiểu Phi để đi làm, khiến nam ca sĩ xứ Hàn bị tiếng ăn bám, lợi dụng vợ.

Trước sự chỉ trích và chê bai của Uông Tiểu Phi, DJ Koo muốn tìm mua nhà mới cho vợ. Tuy nhiên, với khả năng tài chính hiện tại, anh chỉ có thể mua trả góp căn hộ căn hộ có diện tích 120 m2, 2 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và ban công với giá khoảng 30 triệu TWD (hơn 23 tỷ đồng). Đây là một căn hộ cao cấp, song, so với mức sống xa hoa của Từ Hy Viên khi còn ở bên Uông Tiểu Phi, ngôi nhà này dưới tiêu chuẩn của cô.

Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua - Ảnh 4

Theo truyền thông, sau hơn 25 năm làm nghệ thuật, DJ Koo sở hữu khối tài sản hơn 2,5 triệu USD, trong đó có dinh thự hướng sông tại Seoul. Trang Setn cho biết Từ Hy Viên giàu gấp 8 lần chồng mới.

Hậu ly hôn Uông Tiểu Phi, nữ diễn viên vẫn giữ được hai bất động sản đứng tên cô trị giá 18,9 triệu USD ở Đài Loan. Theo truyền thông Đài Loan, Từ Hy Viên đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân với Koo Jun Yup. Tài sản cá nhân của cô đều thuộc về 2 con riêng. Dù vậy, DJ Koo vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ kiếm tiền chu cấp cho đời sống sinh hoạt của 3 mẹ con cô.

Trước đó, Uông Tiểu Phi tiết lộ, DJ Koo không bỏ ra một đồng để chăm lo cho vợ con. Doanh nhân gốc Bắc Kinh không chấp nhận chi trả các chi phí hàng ngày như tiền điện nước vì cho rằng Từ Hy Viên đang dùng tiền của anh để bao nuôi chồng mới. 

Chi phí cách ly y tế của DJ Koo hồi tháng 3 vừa rồi cũng do Từ Hy Viên trả. Theo QQ, DJ Koo có bất động sản có giá trị, xe hơi tại Hàn Quốc. Thu nhập của anh trong những năm qua đến từ nghệ thuật và kinh doanh. 

Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua - Ảnh 5

Tờ Etoday cho biết nam ca sĩ Hàn Quốc kiếm hơn 4,8 triệu USD sau 7 tháng cưới Từ Hy Viên. Cuộc hôn nhân với người đẹp xứ Đài giúp tên tuổi DJ Koo nóng trở lại. Riêng thị trường Đài Loan, cát-xê cho một buổi biểu diễn thương mại của anh là 100.000-200.000 USD.

Ồn ào giữa người mới - chồng cũ và Từ Hy Viên không chỉ xoay quanh 3 người mà còn có sự tham chiến của mẹ chồng cũ. Theo đó, bà Trương Lan liên tục livestream và chia sẻ nhiều câu chuyện "thâm cung bí sử" của nhà thông gia như việc bà Hoàng Xuân Mai từng làm gái quán bar hay quá trình bà Hoàng tìm cách làm quen với tỷ phú để họ nâng đỡ cho hai con gái...

Cuộc chiến của gia đình Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày, họ vì những mục đích khác nhau tung ra các chứng cứ để hạ bệ đối phương. Nhưng những hành động này cũng khiến chính họ trở nên lố bịch trong mắt công chúng.

 

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Từ khóa:   Từ Hy Viên DJ Koo Uông Tiểu Phi Trương Lan sao Hoa ngữ

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