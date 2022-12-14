Nghi vấn chồng mới Từ Hy Viên đã có vợ con, chuẩn bị về nước sau khi chia tay 'vợ hờ'

Sao quốc tế 14/12/2022 21:39

Cuộc hôn nhân chóng vánh của Từ Hy Viên và DJ Koo đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

Truyền thông Hoa ngữ vừa đưa tin nóng hổi, cho biết giữa Từ Hy Viên và ông xã người Hàn Quốc - DJ Koo thực chất không phải tình yêu sâu đậm mà chỉ là hợp đồng hôn nhân. Giữa cả hai chỉ có quan hệ về công việc và tiền bạc chứ không phải vợ chồng thực thụ.

Nghi vấn chồng mới Từ Hy Viên đã có vợ con, chuẩn bị về nước sau khi chia tay 'vợ hờ' - Ảnh 1

Lý do Đại S quyết định kết hôn giả với chồng mới là để thu hút sự chú ý của dư luận và công chúng, từ đó tạo đà lấy lại hào quang và sự nổi tiếng đã phai nhạt từ lâu. Nếu Từ Hy Viên thành công trở lại vị trí cũ, cô có thể thu về khoản tiền khổng lồ từ các hợp đồng thương mại, xây dựng được hình tượng người phụ nữ thành đạt nhằm chọc tức chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Nguồn tin cho biết, để duy trì hợp đồng hôn nhân, mỹ nhân Vườn sao băng phải trả cho "chồng hờ" khoảng 200.000 NDT (hơn 676 triệu đồng) mỗi tháng để anh chu cấp cho mẹ ruột ở Hàn Quốc. Hơn nữa, toàn bộ các chi phí sinh hoạt của nam DJ trong thời gian sống tại Đài Loan cũng  sẽ do Từ Hy Viên chi trả, bao gồm cả việc giúp anh phát triển sự nghiệp ở đây.

Nghi vấn chồng mới Từ Hy Viên đã có vợ con, chuẩn bị về nước sau khi chia tay 'vợ hờ' - Ảnh 2

Bài viết cũng thông tin thêm, cặp đôi này sẽ sớm ly hôn vì những ồn ào liên quan đến Từ Hy Viên và chồng cũ gây xôn xao suốt thời gian qua. Điều này khiến tên tuổi của DJ Koo bị ảnh hưởng không nhỏ. Nam nghệ sĩ người Hàn cảm thấy quá áp lực khi liên tục trở thành đối tượng soi mói của truyền thông và dân mạng.

Sắp tới, DJ Koo sẽ trở về Hàn sau khi chia tay Từ Hy Viên bởi thời gian qua anh không hề nhập quốc tịch ở quê vợ. Thay vào đó, DJ Koo chỉ đăng ký nhập cảnh theo diện du lịch, cứ vài tháng lại trở về Hàn Quốc.

Theo trang Sina, DJ Koo không hề có cuộc sống khó khăn đến mức phải dựa vào tiền của Uông Tiểu Phi. Nam ca sĩ người Hàn có thời gian hoạt động nghệ thuật nhiều năm, tích lũy được số tài sản không hề nhỏ.

Trước khi kết hôn với nữ diễn viên Vườn Sao Băng, anh sống cùng mẹ ở khu căn hộ cao cấp với view nhìn ra sông Hàn, là hàng xóm của nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu. SCMP từng đưa tin bất động sản rộng hơn 300m2 của nam ca sĩ có giá 3 tỷ won (2,2 triệu USD).

DJ Koo còn đầu tư kinh doanh và là chủ của chuỗi nhà hàng thịt nướng. Trên trang cá nhân, anh thường khoe bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ cùng những chiếc moto giá trị.

Trên mạng xã hội còn có nhiều nguồn tin khẳng định DJ Koo thực tế đã có vợ con ở Hàn Quốc, song vì không đăng ký kết hôn nên anh mới có thể dễ dàng nối lại tình xưa với Từ Hy Viên. 

Nghi vấn chồng mới Từ Hy Viên đã có vợ con, chuẩn bị về nước sau khi chia tay 'vợ hờ' - Ảnh 3

Hiện đây vẫn chỉ là tin đồn chưa được kiểm chứng, hoàn toàn không có sự xác nhận của người trong cuộc. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Từ Hy Viên và DJ Koo vẫn đang chung sống hạnh phúc. Cả hai thường xuyên công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Đồng thời, cặp đôi cũng không ngần ngại chia sẻ về cuộc hôn nhân ngọt ngào với công chúng. 

Hy Viên và DJ Koo gặp nhau lần đầu năm 1998, khi ca sĩ tới Đài Loan biểu diễn. DJ Koo thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Họ chia tay năm 2000 vì bị công ty quản lý của DJ Koo ngăn cản.

Sau khi Từ Hy Viên ly hôn năm 2021, DJ Koo tìm bạn gái cũ để nối lại mối quan hệ. Minh tinh Vườn sao băng và DJ Koo đăng ký kết hôn vào tháng 3/2022. Hy Viên tiết lộ trong tất cả cuộc tình từng trải qua, cô luôn là người chủ động theo đuổi, chỉ riêng DJ Koo chủ động theo đuổi cô.

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