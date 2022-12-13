Cuộc hôn nhân 'địa ngục' của em gái Từ Hy Viên với chồng đại gia, 17 năm 'ngậm đắng, nuốt cay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình

Sao quốc tế 13/12/2022 18:05

Cuộc hôn nhân giữa Hứa Nhã Quân và MC Từ Hy Đệ đối mặt nhiều sóng gió vì thói trăng hoa của nam doanh nhân. 17 năm qua mặc dù chịu nhiều ấm ức, Từ Hy Đệ vẫn chung sống và bảo vệ chồng.

Từ Hy Đệ, sinh năm 1978, là em gái của Từ Hy Viên. Cô cùng chị gái thành lập một nhóm nhạc nữ nổi tiếng trước khi trở thành một MC nổi tiếng của Đài Loan. 

Hai chị em họ Từ từng cho ra khá nhiều bài hát được yêu thích ở Đài Loan. Sau khi nhóm nhạc SOS tan rã, Từ Hy Đệ đi theo con đường trở thành MC trong khi Từ Hy Viên trở thành diễn viên.

Cuộc hôn nhân 'địa ngục' của em gái Từ Hy Viên với chồng đại gia, 17 năm 'ngậm đắng, nuốt cay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh 1
Từ Hy Đệ (phải) và Từ Hy Viên là cặp chị em nổi tiếng của showbiz Đài Loan. Ảnh: Sina

Từ Hy Đệ được xem là một trong những MC duyên dáng và nổi tiếng nhất Đài Loan khi góp mặt trong khá nhiều gameshow truyền hình. Từ Hy Đệ nhanh chóng trở thành MC số 1 của Đài Loan và được rất nhiều người yêu thích.

Song, cuộc sống của bước sang một trang mới khi cô kết hôn với Hứa Nhã Quân, một doanh nhân giàu có của Đài Loan. Hai người làm đám cưới vào năm 2005 và sau đó người đẹp họ Từ sinh liền ba cô con gái cho gia đình nhà chồng. Một số nguồn tin thân cận cho biết, Từ Hy Đệ "thất sủng" vì không sinh được con trai cho gia đình nhà chồng.

Bản thân Từ Hy Đệ cũng buồn phiền vì điều này nên người đẹp nhiều lần thổ lộ mong muốn sinh thêm con dù đã có tới 3 cô con gái. Không được gia đình nhà chồng ủng hộ, Từ Hy Đệ còn nhiều lần đau lòng khi chứng kiền chồng công khai ngoại tình.

Cuộc hôn nhân 'địa ngục' của em gái Từ Hy Viên với chồng đại gia, 17 năm 'ngậm đắng, nuốt cay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh 2
Từ Hy Đệ và chồng - đại gia Hứa Nhã Quân. Ảnh: Internet

Mỗi ngày, hình ảnh Hứa Nhã Quân cặp kè từ cô này đến cô khác ở các quán rượu, được tung ra như chuyện thường tình. 

Năm 2019, Hứa Nhã Quân vướng ồn ào trốn vợ ngoại tình với gái gọi. Một người đẹp khẳng định Hứa Nhã Quân trả cô gần 15.000 USD cho một lần phục vụ. Tháng 8 vừa qua, anh bị tay săn ảnh Cát Tư Tề tung ảnh ôm ấp thân mật 3 cô gái trẻ trong quán bar và mới đây là video tiệc tùng bên nhiều phụ nữ ở Thượng Hải.

Cuộc hôn nhân 'địa ngục' của em gái Từ Hy Viên với chồng đại gia, 17 năm 'ngậm đắng, nuốt cay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh 3
Cuộc hôn nhân 'địa ngục' của em gái Từ Hy Viên với chồng đại gia, 17 năm 'ngậm đắng, nuốt cay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh 4
Hình ảnh Hứa Nhã Quân cặp kè gái lạ không còn xa lạ. Ảnh: Internet

Uông Tiểu Phi - chồng cũ Từ Hy Viên và cũng là anh rể cũ của Từ Hy Đệ - hé lộ cuộc hôn nhân cay đắng của nữ MC Đài Loan. Theo lời doanh nhân gốc Bắc Kinh, Hứa Nhã Quân chơi bời, tuyển chọn các cô gái trẻ làm tình nhân ở quán bar nằm ngay dưới nhà. Anh còn dùng căn hộ ở Thượng Hải do em gái Từ Hy Viên mua để nuôi bạn tình.

Trong 17 năm chung sống, vì bảo vệ danh dự cho chồng, Từ Hy Đệ nhiều lần đứng ra phủ nhận hôn nhân trục trặc. Năm 2016, khi tham gia một chương trình truyền hình, nữ MC tiết lộ muốn ly hôn vì không chịu nổi thói vũ phu của chồng. Tuy nhiên, sau đó, hai vợ chồng cô làm hòa và tiếp tục chung sống.

Cuộc hôn nhân 'địa ngục' của em gái Từ Hy Viên với chồng đại gia, 17 năm 'ngậm đắng, nuốt cay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh 5

Vào năm 2016, Từ Hy Đệ khóc với tài tử Ngô Kỳ Long và chia sẻ về việc nhiều lần bị chồng hành hung trong thời gian chung sống. Theo nguồn tin của Setn, Hứa Nhã Quân thường xuyên "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ khi nóng giận và say xỉn.

Năm 2010, trong một lần Tiểu S đi chơi đêm về muộn bị cả nhà Hứa Nhã Quân đánh đập đến mức gương mặt thâm tím. Cô mất nhiều thời gian để trang điểm, tạo kiểu tóc che vết bầm và sẹo khi lên sóng truyền hình để tránh điều tiếng.

Nhiều năm trở thành nạn nhân bạo lực gia đình, Từ Hy Đệ vạch mặt Hứa Nhã Quân. Cô cho biết mệt mỏi, muốn ly thân với người chồng bội bạc, vũ phu. 

Cuộc hôn nhân 'địa ngục' của em gái Từ Hy Viên với chồng đại gia, 17 năm 'ngậm đắng, nuốt cay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh 6

Thế nhưng nữ MC chương trình Khang Hy đến rồi vẫn khoan dung, tha thứ cho chồng. Theo ETtoday, Từ Hy Đệ chọn khuất phục trước cuộc hôn nhân trục trặc không phải vì bản thân mà là 3 con gái. Cô muốn các con có một gia đình trọn vẹn.

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