Chân dung con trai 11 tuổi thừa kế gia sản khổng lồ của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' và chồng tỷ phú

Sao quốc tế 12/12/2022 23:30

Con trai của Lý Gia Hân và tỷ phú Hứa Tấn Hanh không chỉ học giỏi, mà còn xuất sắc nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao... Ở tuổi 11, cậu bé là người thừa kế khối gia sản 5,3 tỷ USD của nhà họ Hứa.

Mới đây, tỷ phú Hứa Tấn Hanh và vợ hoa hậu Lý Gia Hân cùng xuất hiện tại một buổi hòa nhạc từ thiện dành cho trẻ em. Con trai duy nhất của cặp đôi là Hứa Kiến Đồng (tên tiếng Anh Jayden) cũng góp mặt.

Chân dung con trai 11 tuổi thừa kế gia sản khổng lồ của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' và chồng tỷ phú - Ảnh 1
Hứa Kiến Đồng đứng giữa cha mẹ. Ảnh: Internet

Hứa Kiến Đồng năm nay lên 11 tuổi, sở hữu vóc dáng cao ráo. Khán giả nhận xét cậu có khuôn mặt "sao y bản chính" là ông bố doanh nhân.

Chân dung con trai 11 tuổi thừa kế gia sản khổng lồ của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' và chồng tỷ phú - Ảnh 2
Chân dung con trai 11 tuổi thừa kế gia sản khổng lồ của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' và chồng tỷ phú - Ảnh 3
Chân dung con trai 11 tuổi thừa kế gia sản khổng lồ của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' và chồng tỷ phú - Ảnh 4

Trong buổi hòa nhạc, Hứa Kiến Đồng tự tin phát biểu trước đám đông. Cậu nói tiếng Anh lưu loát do đang du học nước ngoài. 

Chân dung con trai 11 tuổi thừa kế gia sản khổng lồ của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' và chồng tỷ phú - Ảnh 5

Hứa Kiến Đồng ở tuổi 11 là người thừa kế khối gia sản khổng lồ nhà họ Hứa. Sinh trưởng trong gia đình giàu có, lại là con độc nhất của Hứa Tấn Hanh, cậu bé được nuôi dạy và rèn giũa rất bài bản, quy củ. Cậu bé được đánh giá thông thạo nhiều ngoại ngữ, thiếu gia nhà họ Hứa không chỉ học giỏi mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như thể thao, nghệ thuật.

Hứa Tấn Hanh là doanh nhân người Hong Kong, cháu nội của ông trùm ngành vận chuyển Hứa Ái Chu, con trai thừa kế Tập đoàn Xây dựng Trung Kiến của doanh nhân Hứa Thế Huân. Ông từng trải qua một cuộc hôn nhân với Hà Siêu Quỳnh - người con ưu tú của vua sòng bài Hà Hồng Sân.

Chân dung con trai 11 tuổi thừa kế gia sản khổng lồ của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' và chồng tỷ phú - Ảnh 6

Theo Sinchew, khối tài sản của gia đình họ Hứa có trị giá 42 tỷ HKD (tương đương 5,3 tỷ USD), hiện được quản lý trong một quỹ tín thác của gia đình. Hứa Kiến Đồng được cho sẽ có quyền thừa kế toàn bộ khối tài sản này khi trưởng thành. Hàng tháng, Lý Gia Hân lĩnh khoảng 2 triệu HKD để chi tiêu, từ quỹ này.

Chân dung con trai 11 tuổi thừa kế gia sản khổng lồ của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' và chồng tỷ phú - Ảnh 7

Diễn viên Lý Gia Hân cao 1,71 m. Thời điểm đăng quang Hoa Hậu Hong Kong 1988, cô được đánh giá là hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử Miss Hong Kong. Diễn viên ăn điểm nhờ gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đôi chân dài và học vấn cao. Sau khi đăng quang, Gia Hân thành danh với vai trò diễn viên. Cô được yêu thích qua loạt phim Thiện nữ u hồn 2 (1990), Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại (1991), Đọa lạc thiên sứ (1995)...

Lý Gia Hân từng trải qua mối tình nổi tiếng kéo dài bốn năm (1993 - 1997) với thiên vương Lê Minh, sau đó hẹn hò tỷ phú Lưu Loan Hùng... Năm 2008, Lý Gia Hân lấy doanh nhân Hứa Tấn Hanh, cuộc sống rất viên mãn.

Chân dung con trai 11 tuổi thừa kế gia sản khổng lồ của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' và chồng tỷ phú - Ảnh 8

Người đẹp và chồng con sống trong căn biệt thự trị giá khoảng 700 triệu HKD (tương đương 89 triệu USD). Cô được ông xã - tỷ phú Hứa Tấn Hanh yêu chiều hết mực, mua tặng siêu xe, hàng hiệu mỗi dịp kỷ niệm hay lễ Tết. 

Trong lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình, Lý Gia Hân thổ lộ bản thân cảm thấy may mắn khi có được người chồng tâm lý, bao dung bên cạnh. "Mỗi lần ăn cua, anh ấy luôn nhìn một lượt rồi chọn con đẹp nhất, ngon nhất cho tôi. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến tôi hiểu được tình yêu anh ấy dành cho mình thế nào", Lý Gia Hân nói.

Chân dung con trai 11 tuổi thừa kế gia sản khổng lồ của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' và chồng tỷ phú - Ảnh 9

Theo Miss Hong Kong cho biết, vợ chồng cô không có bí mật riêng. Cả hai biết mật khẩu mở điện thoại của nhau. Trong cuộc sống hôn nhân, Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh cũng không tránh khỏi mâu thuẫn. Họ thi thoảng cãi nhau nhưng không bao giờ để mâu thuẫn tồn tại quá một ngày. Thay vào đó, cả hai đợi đối phương bình tĩnh, trao đổi vấn đề bất mãn để hiểu suy nghĩ của người kia, tránh sự việc tương tự lặp lại.

Nhiều năm nay, Lý Gia Hân không còn đóng phim, chỉ thi thoảng đi sự kiện.

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