Chồng tỷ phú của 'Tình Nhi' Vương Diễm bị bắt, người đẹp khóc cạn nước mắt trước sóng gió hào môn?

Sao quốc tế 12/12/2022 22:18

Truyền thông Hoa ngữ đang rầm rộ thông tin đại gia Vương Chí Tài - chồng của Vương Diễm - bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo bất động sản. Nàng "Tình Nhi" cũng bị đưa đi thẩm vấn.

Ngày 12/12, Sohu đăng tải bài viết nghi ngờ chồng của nữ diễn viên W đã bị bắt. Thông tin cho biết thêm, W là một nữ diễn viên nổi tiếng, ông xã cô là tỷ phú.

Chồng của W bị bắt vào cuối tháng 11 vì nghi ngờ lừa đảo bất động sản. Nữ diễn viên W cũng bị đưa đi thẩm vấn, cô khóc mỗi ngày trước áp lực cuộc sống.

Ngay khi tin tức được đưa ra, nhiều cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên W trong bài chính là Vương Diễm (Wang Yan). 

Chồng tỷ phú của 'Tình Nhi' Vương Diễm bị bắt, người đẹp khóc cạn nước mắt trước sóng gió hào môn? - Ảnh 1
Vương Diễm và chồng tỷ phú Vương Chí Tài. Ảnh: Internet

Vương Diễm và doanh nhân Vương Chí Tài kết hôn vào tháng 10/2000. Sohu cho biết nàng "Tình Nhi" chấp nhận hy sinh sự nghiệp, danh dự bản thân để chứng minh tình cảm không vụ lợi và tiến tới hôn nhân với Vương Chí Tài. Theo đó, cô bằng lòng sống thử với Vương Chí Tài và đồng ý ký vào bản hợp đồng với các điều khoản rõ ràng về tài sản cá nhân. Sau 4 năm, Vương Chí Tài mới đồng ý kết hôn với Vương Diễm sau khi hiểu rõ cô không đến với ông vì tiền bạc. 

Mặc dù hưởng thụ cuộc sống nhung lụa, nhưng Vương Diễm cũng chịu nhiều tủi nhục trong cuộc hôn nhân với đại gia bất động sản. Theo truyền thông tiết lộ, Vương Diễm phải sống cảnh phòng không hiu quạnh sau khi cưới, cô và chồng tỷ phú ở riêng. Vương Chí Tài ở khu bất động sản khác, còn Vương Diễm sống cùng con trai và mẹ chồng tại Vương Phủ Tỉnh thế kỷ.

22 năm qua, Vương Diễm chưa từng công khai sánh bước bên chồng giàu. Cô thừa nhận cuộc sống hôn nhân không ngọt ngào sau lễ cưới. Trên Sina, người đẹp phim Quỳnh Dao chia sẻ chạnh lòng khi nhìn thấy chồng người khác chăm sóc, yêu chiều vợ. Nữ diễn viên từng buồn tủi vì phải sinh con một mình, không có Vương Chí Tài bên cạnh.

Chồng tỷ phú của 'Tình Nhi' Vương Diễm bị bắt, người đẹp khóc cạn nước mắt trước sóng gió hào môn? - Ảnh 2

Cuộc sống làm dâu của Vương Diễm cũng không mấy dễ dàng. Cô luôn phải nhẫn nhịn những cáu gắt của gia đình chồng. Mẹ chồng cô là hoàng tộc Thanh triều, và có nếp sống vua chúa. Trước mặt mẹ chồng, Vương Diễm luôn phải diễn vai "người làm", quỳ gối rửa chân, kề cận hầu hạ.

Không chỉ bị chồng nghi kỵ và lạnh nhạt, Vương Diễm còn đối mặt với sự ghét bỏ từ con trai. Cậu bé Cầu Cầu được nuông chiều, sống giàu sang từ nhỏ nên không coi trọng lời mẹ.

Trên một show truyền hình, Cầu Cầu tuyên bố bản thân là tiểu hoàng tử. Cậu bé không ngại cãi nhau tay đôi với mẹ trước ống kính. Cầu Cầu gọi mẹ là "đầu heo", tát mẹ giữa nơi đông người.

Chồng tỷ phú của 'Tình Nhi' Vương Diễm bị bắt, người đẹp khóc cạn nước mắt trước sóng gió hào môn? - Ảnh 3

Ba năm trở lại đây, hàng loạt tờ báo tại Trung Quốc đưa tin tỷ phú Vương Chí Tài - ông xã của Vương Diễm bị một sòng bài Singapore tố cáo quỵt nợ số tiền thua bạc lên đến 14 triệu đô la Singapore (hơn 230 tỷ đồng). Dù có thông tin Vương Chí Tài đã kháng cáo thành công nhưng truyền thông Hoa ngữ vẫn đưa tin, tỷ phú này đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Năm 2021, lượng lớn cổ phiếu của công ty do Vương Chí Tài đứng tên đã bị phong tỏa.

Cuối tháng 10/2022, Vương Diễm và chồng đem đấu giá biệt thự mang tên Vương Phủ Tỉnh thế kỷ, có tầm nhìn thẳng về phía Tử Cấm Thành. 

Ngôi nhà có giá thị trường 1,53 tỷ NDT (212 triệu USD). Phía Vương Chí Tài đưa ra mức giá khởi điểm cho thương vụ mua bán nói trên là 1,12 tỷ NDT (156 triệu USD). Số tiền bán nhà được Vương Diễm dùng để trả nợ cho chồng.

Chồng tỷ phú của 'Tình Nhi' Vương Diễm bị bắt, người đẹp khóc cạn nước mắt trước sóng gió hào môn? - Ảnh 4

Vương Diễm sinh năm 1974 tại Sơn Đông (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, cô bén duyên với điện ảnh. Năm 1998, cô được nữ văn sĩ Quỳnh Dao chọn vào vai công chúa Tình Nhi trong bộ phim Hoàn Châu cách cách. Dẫu chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ nhưng thành công của bộ phim khiến cô được chú ý.

Chồng tỷ phú của 'Tình Nhi' Vương Diễm bị bắt, người đẹp khóc cạn nước mắt trước sóng gió hào môn? - Ảnh 5

Thậm chí, truyền thông khi đó còn nhận định, Vương Diễm là diễn viên xinh đẹp nhất đoàn làm phim Hoàn châu cách cách, lấn át cả "Tiểu Yến Tử" Triệu Vy, "Hạ Tử Vy" Lâm Tâm Như hay "Kim Tỏa" Phạm Băng Băng.

 

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