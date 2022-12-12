Ngô Cẩn Ngôn sau cơn sốt 'Diên Hy Công Lược': Bị tẩy chay vì thái độ ngôi sao, suốt 3 năm không có phim đóng

Sau thành công của vai diễn Ngụy Anh Lạc, Ngô Cẩn Ngôn được coi là ngôi sao hàng đầu Cbiz, liên tục được công chúng săn đón. Sau khi "nổi tiếng qua 1 đêm", Ngô Cẩn Ngôn thường xuyên nhận những lời mời sự kiện đình đám xứ Trung. Từ đây, hình ảnh nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng được công chúng biết đến nhiều hơn nữa, khẳng định được độ "hot" sau phim.

Vào năm 2018, bộ phim ăn khách Diên Hy công lược khiến cư dân mạng mê mẩn bởi cốt truyện cuốn hút, tình tiết thú vị, dàn cast cũng nổi trội về nhan sắc, diễn xuất. Chính vì thế, tên tuổi của các diễn viên tham gia phim cũng "lên như diều gặp gió", trong đó có cả Ngô Cẩn Ngôn . Nữ diễn viên sinh năm 1990 vào vai Ngụy Anh Lạc trong bộ phim bom tấn và nhanh chóng vụt sáng thành sao hạng A kể từ đây.

Hậu Diên Hy công lược, Ngô Cẩn Ngôn liên tục xuất hiện trong các phim truyền hình như Hạo Lan truyện (ảnh), Em là đáp án của anh, Thanh xuân sáng thế kỷ, Hạnh phúc sẽ đến gõ cửa… Những phim này đều không gây ấn tượng như Diên Hy công lược và cô cũng chẳng để lại dấu ấn gì trong lòng khán giả. Kể từ đây, tên tuổi của diễn viên này cũng đi xuống không ít. Thậm chí, Du Tử Hàm - một biên kịch nổi tiếng Trung Quốc phê bình Ngô Cẩn Ngôn, gọi cô là "diễn viên nổi một phim".

Tuy nhiên, đã 4 năm trôi qua, Ngô Cẩn Khôn vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của Ngụy Anh Lạc. Sina nhận xét Diên Hy công lược đã mở ra sự nghiệp tươi sáng cho mỹ nhân 9X, nhưng cô lại không biết cách trân trọng cơ hội, khiến độ nổi tiếng tụt dốc thời gian qua.

"Với lối diễn xuất vô hồn, chỉ biết trừng mắt và bĩu môi này, tôi cho rằng cô ta sẽ khó trụ trong làng giải trí trong vài năm nữa", bà nói. Vị biên kịch còn khuyên nữ diễn viên nên tạm ngưng hoạt động để nghiêm túc dành thời gian cải thiện kỹ năng.

Ngoài thực lực gây tranh cãi, Ngô Cẩn Ngôn cũng bị tố có thái độ khinh thường người khác, làm việc thiếu chuyên nghiệp. Theo đó, vào tháng 8/2018, nữ diễn viên tự ý đổi địa điểm phỏng vấn và buộc phóng viên phải trả tiền thuê địa điểm mới do mình chọn. Không những thế, người đẹp còn có thái độ không hợp tác và tự ý rời đi.

Cùng lúc đó, Đài CCTV - cơ quan phát ngôn của Chính phủ Trung Quốc từng đăng bài viết chỉ đích danh nữ diễn viên "bệnh ngôi sao", "thiếu đạo đức nghề nghiệp". Ngô Cẩn Ngôn sau đó phải lên tiếng xin lỗi, hứa rút kinh nghiệm nhưng vẫn không được các nhà đài lớn tha thứ.

Khi tên tuổi đã phủ sóng rộng rãi, Ngô Cẩn Ngôn còn khiến netizen cực sốc khi phô trương bản thân bằng cách thuê hẳn đội ê-kíp "đông như kiến cỏ" để dự sự kiện. Nữ diễn viên mạnh tay chi tiền cho một đội ngũ bao gồm 6 trợ lý và 30 bảo an để đảm bảo an toàn cho chính mình. Hơn nữa, cô còn có cả trợ lý nắm tay dìu đi không khác quý phi nương nương trong phim.

Bên cạnh loạt ồn ào về thái độ "tiểu thư" đối với ê-kíp của mình, Lệnh phi nương nương còn bị khán giả quay lưng khi bị bốc phốt có thái độ thiếu thân thiện với fan. Cụ thể, khi gặp người hâm mộ tại New York, nữ diễn viên sinh năm 1990 trông kênh kiệu, không đồng ý cho chữ ký hay chụp hình chung.

Có thể thấy, diễn xuất lên xuống thất thường cùng loạt lùm xùm về thái độ đã khiến mỹ nhân họ Ngô phải chật vật để tìm kiếm hào quang.

Cư dân mạng còn cho rằng thành công của Ngô Cẩn Ngôn trong Diên Hy Công Lược chỉ là một chiếc vé số độc đắc, giúp cô nàng có được may mắn lớn nhưng chỉ le lói trong vài năm ngắn ngủi. Bên cạnh đó vẫn có người tin rằng nếu nữ diễn viên tiếp tục nỗ lực cải thiện khả năng diễn xuất thì chắc chắn sẽ tìm lại được chỗ đứng cho mình.