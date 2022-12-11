Lưu Đức Hoa đi đãi khách quên đem tiền, gọi điện nhờ Quách Phú Thành đến 'ứng cứu' nhưng bị từ chối

Lưu Đức Hoa và Quách Phú Thành là những người bạn thân thiết trong nghề nhiều năm qua, đều có thành công và chỗ đứng ở showbiz.

"Tứ Đại Thiên Vương" là danh xưng mà khán giả dành để gọi yêu thương tới bốn chàng ca sĩ Hồng Kông lừng danh vào những năm 80, 90 của thế kỉ trước: Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Lê Minh. Họ từng "làm mưa làm gió" tại khắp thị trường ca nhạc, phim ảnh Châu Á nhiều năm trước. "Tứ đại thiên vương" lừng lẫy một thời. Ảnh: Internet Mặc dù giữa họ có sự cạnh tranh với nhau trong hoạt động nghề nghiệp, nhưng trong quan hệ cá nhân, họ khá thân thiết với nhau.

Trong "Tứ đại thiên vương" Hồng Kông, Lưu Đức Hoa được biết đến là người rất khiêm tốn, biết điều, sống có nghĩa khí và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Anh cho biết, hiện nay dù bốn anh em ít có dịp cùng xuất hiện chung với nhau, nhưng họ vẫn giữ liên lạc và tương tác qua lại. Quách Phú Thành và Lưu Đức Hoa. Ảnh: Internet Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với truyền thông Trung Quốc, Lưu Đức Hoa có đề cập đến "biến cố" trong tình huynh đệ giữa anh với Quách Phú Thành! Anh cho biết: "Quách Phú Thành giờ đã thay đổi, vừa rồi tôi có chiêu đãi khách nhưng lại quên mang theo tiền, tôi gọi điện nhờ anh ấy đến giúp thanh toán hóa đơn nhưng lại bị từ chối!".

Mới nghe qua, có vẻ như có điều gì đó đang xảy ra với hai con người từng là những huynh đệ với nhau trong bao năm qua, nhưng khi Lưu Đức Hoa tiếp tục câu chuyện mà anh vừa chia sẻ, sự việc dường như trở nên sáng tỏ. Anh cho biết anh có thể chấp nhận và thông cảm với lý do từ chối mà Quách Phú Thành đưa ra. Lưu Đức Hoa cho biết: "Quách Phú Thành nói rằng anh ấy phải ở nhà chăm sóc con, không có thời gian đến quán, nhưng anh ấy có quen biết với chủ quán, việc thanh toán có thể tính với anh ấy". Câu trả lời này ngay lập tức khiến mọi người được một trận cười đầy thú vị. Quách Phú Thành là người khá phóng túng trong tình trường khi còn độc thân, nhưng kể từ khi lập gia đình và lên chức làm bố, anh trở thành một người sống nghiêm túc và có trách nhiệm với gia đình. Anh luôn dành nhiều thời gian để chăm sóc mái ấm gia đình mình, đặc biệt là hai cô con gái bé nhỏ đáng yêu. Chính vì thế, Lưu Đức Hoa rất hiểu và thông cảm cho anh khi anh không thể trực tiếp đến quán nhưng vẫn giúp anh thanh toán hóa đơn theo một cách khác, thậm chí anh còn dành tặng lời khen cho Quách Phú Thành về những gì anh ấy đã làm cho gia đình.

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