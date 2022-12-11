Mỹ nhân Hong Kong từng nhiều lần qua đêm nhà Ngô Trác Hy tiết lộ từng là 'tiểu tam'

Sao quốc tế 11/12/2022 11:05

Cúc Tử Kiều dính tin đồn hẹn hò với tài tử Ngô Trác Hy, tuy nhiên người đẹp không lên tiếng về chuyện tình cảm.

Bước chân vào showbiz vào năm 2016, Cúc Tử Kiều luôn kín tiếng về đời tư. Trong lần xuất hiện mới đây trong chương trình Star Talk trên kênh tin tức giải trí của đài TVB với tư cách là khách mời, trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình liên quan đến MV mới mang tên Mặc sức che giấu, khi đề cập đến những cảm nhận của mình về ca khúc này, Cúc Tử Kiều bất ngờ tiết lộ mình từng là người thứ ba.

Mỹ nhân Hong Kong từng nhiều lần qua đêm nhà Ngô Trác Hy tiết lộ từng là 'tiểu tam' - Ảnh 1

Cô cho biết, khi xem qua lời bài hát, cô có cảm nhận bài này như được viết riêng cho cô bởi mỗi một câu chữ trong ca từ rất giống với những gì cô từng trải qua trong chuyện tình cảm. Cô nói: "Thông thường cứ nghĩ người bị lừa là nạn nhân, nhưng thật ra mình có thể lựa chọn việc ra đi, ngặt nỗi mình không đành lòng, nên mới tự lừa cả chính mình, chính vì tự lừa mình nên mới đau khổ đến tột cùng".

Những chia sẻ trên của Cúc Tử Kiều khiến khán giả ít nhiều biết được phần nào về thế giới nội tâm, cũng như chuyện tình trường của cô mà bấy lâu nay cô luôn giấu kín. Do nội dung bài hát rất giống với những gì cô từng trải qua nên nữ ca sĩ đã hát rất nhập tâm bài hát này.

Mỹ nhân Hong Kong từng nhiều lần qua đêm nhà Ngô Trác Hy tiết lộ từng là 'tiểu tam' - Ảnh 2

Khi được hỏi về lần bị tổn thương nhiều nhất, Cúc Tử Kiều cho biết: "Có một lần trải nghiệm thật tồi tệ, mỗi khi vào dịp nghỉ lễ, anh ấy đều nói bận làm việc, nhưng tôi tin tưởng anh ấy, tôi không đi kiểm chứng, thậm chí cũng không kiểm tra điện thoại của anh ấy.

Sau mấy năm hẹn hò, tôi mới phát hiện anh ấy đã có bạn gái từ lâu, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng anh ấy đang nói dối, anh ấy luôn 'đóng kịch' nhưng tôi không hề hay biết, bản thân mình bỗng dưng trở thành người thứ ba. Cảm thấy không thể chấp nhận được , tôi quyết định ra đi".

Cúc Tử Kiều cho biết cô thật sự bị tổn thương đến tột cùng khi được biết mình đã bị lừa bấy lâu nay mà không hề hay biết. Cô cũng cho biết bản thân cô không thích đem chuyện tình cảm cá nhân ra trước bàn dân thiên hạ để mọi người bàn tán, nên cô rất hiếm khi đề cập đến chuyện riêng tư.

Cô cũng chia sẻ thêm: "Nếu có một cuộc tình lâu dài và ổn định, tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người".

Mỹ nhân Hong Kong từng nhiều lần qua đêm nhà Ngô Trác Hy tiết lộ từng là 'tiểu tam' - Ảnh 3
Cúc Tử Kiều từng có thời gian qua lại với Ngô Trác Hy. Ảnh: Internet

Vào tháng 3/2022, Cúc Tử Kiều thường xuyên lui tới căn hộ của tài tử Ngô Trác Hy và ở đó qua đêm.

Hàng xóm của Ngô Trác Hy tiết lộ, cặp nghệ sĩ gần đây "gắn như sam". Đa phần thời gian ngoài công việc, Cúc Tử Kiều tới nhà bạn trai và ở đó. Tuy nhiên, để tránh sự chú ý, hai người đi riêng, vào những thời điểm khác nhau trong ngày.

Mỹ nhân Hong Kong từng nhiều lần qua đêm nhà Ngô Trác Hy tiết lộ từng là 'tiểu tam' - Ảnh 4

Cúc Tử Kiều (tên thật Trần Hiểu Di) sinh năm 1986, là ca sĩ, diễn viên. Cô chưa có nhiều cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, chủ yếu đóng vai khách mời và hát nhạc phim. Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát của cô phát triển. Cúc Tử Kiều từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc tại Hong Kong.

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