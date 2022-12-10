Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa

Sao quốc tế 10/12/2022 08:46

Chung Hân Đồng từng có thời gian tăng cân mất kiểm soát. Tuy nhiên, cô sớm lấy lại vóc dáng mảnh mai, nhan sắc cũng vì thế mà thăng hạng vượt bậc, không thua kém thời đỉnh cao.

Nữ minh tinh Chung Hân Đồng từng khiến người hâm mộ lo lắng khi tăng cân mất kiểm soát hậu ly hôn. Có khoảng thời gian khi tham gia show giải trí, nữ thần nhan sắc gây xôn xao với khuôn mặt thừa cân, làm giảm đi hào quang của đại mỹ nhân năm xưa.

Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa - Ảnh 1
Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa - Ảnh 2
Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa - Ảnh 3
Chung Hân Đồng tăng cân mất kiểm soát khiến nhiều người không nhận ra. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cho biết, nguyên nhân là do cô bị mất cân bằng nội tiết tố. Thành viên nhóm Twins ý thức được việc tăng cân nhanh trong thời gian ngắn sẽ tạo ra hệ lụy tiêu cực về sức khỏe. Thậm chí, cô sợ hãi khi xuất hiện với thân hình không còn hoàn hảo.

Trong bộ ảnh mới, Chung Hân Đồng khoe thân hình mảnh mai, khác biệt với vẻ tròn trịa trước đó vài tháng. Trên Weibo, diễn viên nhận rất nhiều lời khen của khán giả. Đa phần cho rằng cô đẹp hơn, trẻ hơn khi gầy. 

Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa - Ảnh 4
Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa - Ảnh 5

Được biết, Chung Hân Đồng đã giảm liền một mạch 15kg. Trước sự quan tâm của khán giả về bí quyết giảm cân nhanh chóng trong thời gian ngắn, Chung Hân Đồng cũng không ngần gại chia sẻ thực đơn ăn kiêng, chế độ giảm cân của mình. Cô cho biết bản thân ý thức được việc tăng cân không phanh trong thời gian ngắn sẽ dẫn đến hệ lụy về sức khỏe: "Béo quá cũng không tốt, gầy quá cũng không tốt. Vì vậy, tôi cần phải cân đối lại vóc dáng để khỏe mạnh. Nhưng mọi chuyện đều cần thời gian. Giảm cân cấp tốc sẽ rất hại sức khỏe", nữ ca sĩ viết.

Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa - Ảnh 6

Chung Hân Đồng khuyến khích các chị em có cơ địa dễ tích nước giống như cô nên chú trọng đến chế độ ăn hàng ngày, nên ăn nhạt, bổ sung nhiều chất xơ để thúc đẩy quá trình trao đổi chất tốt hơn. Cô tuyệt đối kiêng đồ ngọt, thức ăn vặt, rượu bia…

Nữ minh tinh cũng tiết lộ bản thân thường không uống nhiều nước trong vòng ba giờ đồng hồ trước khi đi ngủ để hạn chế tích nước khiến da phù nề vào sáng hôm sau. Thỉnh thoảng, người đẹp còn uống giấm táo để tăng khả năng đào thải độc tố, lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể.

Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa - Ảnh 7
Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa - Ảnh 8

Không chỉ nỗ lực lấy lại sắc vóc như thời đỉnh cao, Chung Hân Đồng cũng tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Người đẹp vừa gây được tiếng vang khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3 và góp mặt trong đội hình 10 thí sinh có thành tích cao nhất.

Show âm nhạc đình đám này vừa khép lại, ngôi sao sinh năm 1981 lại gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Promise for You cùng các chị em thân thiết: Thái Trác Nghiên, Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tâm Lăng…

Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa - Ảnh 9
Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa - Ảnh 10

Chung Hân Đồng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong, là thành viên nhóm nhạc Twins. Năm 2008, nữ diễn viên lộ video phòng the với tài tử Trần Quán Hy, scandal ảnh hưởng nặng đến tâm lý, sự nghiệp. Tháng 5/2018, cô kết hôn với bác sĩ kém 4 tuổi Lại Hoằng Quốc tại Mỹ. Tháng 12/2018, đám cưới lần hai tổ chức ở Hong Kong. Tháng 5 năm nay, họ tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa - Ảnh 11

Vượt qua quãng thời gian khó khăn hậu ly hôn, minh tinh 41 tuổi sống tích cực, lạc quan hơn. Cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái: “Thời gian không thể trở lại nên tôi học cách trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và không ngừng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong tương lai”.

Từng ở đỉnh cao danh tiếng, vì sao 'Bao Công' Lục Nghị chấp nhận từ bỏ tất cả?

Từng ở đỉnh cao danh tiếng, vì sao 'Bao Công' Lục Nghị chấp nhận từ bỏ tất cả?

Lục Nghị từng bị trầm cảm do áp lực của sự nổi tiếng. Trong lúc bế tắc, nam tài tử may mắn có bà xã Bào Lôi ở bên cạnh động viên, giúp anh vực dậy tinh thần.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hân Đồng Chung Hân Đồng giảm cân Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3 sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Từng ở đỉnh cao danh tiếng, vì sao 'Bao Công' Lục Nghị chấp nhận từ bỏ tất cả?

Từng ở đỉnh cao danh tiếng, vì sao 'Bao Công' Lục Nghị chấp nhận từ bỏ tất cả?

Nghi vấn bạn trai 'cắm sừng' Hoa hậu Hong Kong, bí mật đưa gái xinh đi trượt ván

Nghi vấn bạn trai 'cắm sừng' Hoa hậu Hong Kong, bí mật đưa gái xinh đi trượt ván

Vợ chồng Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận đưa con trai đi du lịch, nhan sắc tuổi 51 của 'Tiểu Long Nữ' gây sốt

Vợ chồng Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận đưa con trai đi du lịch, nhan sắc tuổi 51 của 'Tiểu Long Nữ' gây sốt

'Trai hư showbiz' Vương Đại Lục chính thức xác nhận hẹn hò mỹ nhân một đời chồng

'Trai hư showbiz' Vương Đại Lục chính thức xác nhận hẹn hò mỹ nhân một đời chồng

Cảnh hôn cực 'cháy' của Lưu Diệc Phi và người tình điển trai bùng nổ mạng xã hội xứ Trung năm 2022

Cảnh hôn cực 'cháy' của Lưu Diệc Phi và người tình điển trai bùng nổ mạng xã hội xứ Trung năm 2022

Nghi vấn Lộc Hàm phản bội Quan Hiểu Đồng, lộ ảnh 'thân mật' bên cửa sổ cùng người tình

Nghi vấn Lộc Hàm phản bội Quan Hiểu Đồng, lộ ảnh 'thân mật' bên cửa sổ cùng người tình

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 12 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 12 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu