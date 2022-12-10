Chung Hân Đồng từng có thời gian tăng cân mất kiểm soát. Tuy nhiên, cô sớm lấy lại vóc dáng mảnh mai, nhan sắc cũng vì thế mà thăng hạng vượt bậc, không thua kém thời đỉnh cao.

Nữ minh tinh Chung Hân Đồng từng khiến người hâm mộ lo lắng khi tăng cân mất kiểm soát hậu ly hôn. Có khoảng thời gian khi tham gia show giải trí, nữ thần nhan sắc gây xôn xao với khuôn mặt thừa cân, làm giảm đi hào quang của đại mỹ nhân năm xưa. Chung Hân Đồng tăng cân mất kiểm soát khiến nhiều người không nhận ra. Ảnh: Internet Nữ diễn viên cho biết, nguyên nhân là do cô bị mất cân bằng nội tiết tố. Thành viên nhóm Twins ý thức được việc tăng cân nhanh trong thời gian ngắn sẽ tạo ra hệ lụy tiêu cực về sức khỏe. Thậm chí, cô sợ hãi khi xuất hiện với thân hình không còn hoàn hảo.

Trong bộ ảnh mới, Chung Hân Đồng khoe thân hình mảnh mai, khác biệt với vẻ tròn trịa trước đó vài tháng. Trên Weibo, diễn viên nhận rất nhiều lời khen của khán giả. Đa phần cho rằng cô đẹp hơn, trẻ hơn khi gầy. Được biết, Chung Hân Đồng đã giảm liền một mạch 15kg. Trước sự quan tâm của khán giả về bí quyết giảm cân nhanh chóng trong thời gian ngắn, Chung Hân Đồng cũng không ngần gại chia sẻ thực đơn ăn kiêng, chế độ giảm cân của mình. Cô cho biết bản thân ý thức được việc tăng cân không phanh trong thời gian ngắn sẽ dẫn đến hệ lụy về sức khỏe: "Béo quá cũng không tốt, gầy quá cũng không tốt. Vì vậy, tôi cần phải cân đối lại vóc dáng để khỏe mạnh. Nhưng mọi chuyện đều cần thời gian. Giảm cân cấp tốc sẽ rất hại sức khỏe", nữ ca sĩ viết.

Chung Hân Đồng khuyến khích các chị em có cơ địa dễ tích nước giống như cô nên chú trọng đến chế độ ăn hàng ngày, nên ăn nhạt, bổ sung nhiều chất xơ để thúc đẩy quá trình trao đổi chất tốt hơn. Cô tuyệt đối kiêng đồ ngọt, thức ăn vặt, rượu bia… Nữ minh tinh cũng tiết lộ bản thân thường không uống nhiều nước trong vòng ba giờ đồng hồ trước khi đi ngủ để hạn chế tích nước khiến da phù nề vào sáng hôm sau. Thỉnh thoảng, người đẹp còn uống giấm táo để tăng khả năng đào thải độc tố, lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Không chỉ nỗ lực lấy lại sắc vóc như thời đỉnh cao, Chung Hân Đồng cũng tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Người đẹp vừa gây được tiếng vang khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3 và góp mặt trong đội hình 10 thí sinh có thành tích cao nhất. Show âm nhạc đình đám này vừa khép lại, ngôi sao sinh năm 1981 lại gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Promise for You cùng các chị em thân thiết: Thái Trác Nghiên, Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tâm Lăng… Chung Hân Đồng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong, là thành viên nhóm nhạc Twins. Năm 2008, nữ diễn viên lộ video phòng the với tài tử Trần Quán Hy, scandal ảnh hưởng nặng đến tâm lý, sự nghiệp. Tháng 5/2018, cô kết hôn với bác sĩ kém 4 tuổi Lại Hoằng Quốc tại Mỹ. Tháng 12/2018, đám cưới lần hai tổ chức ở Hong Kong. Tháng 5 năm nay, họ tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Vượt qua quãng thời gian khó khăn hậu ly hôn, minh tinh 41 tuổi sống tích cực, lạc quan hơn. Cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái: “Thời gian không thể trở lại nên tôi học cách trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và không ngừng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong tương lai”.

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