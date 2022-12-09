Nghi vấn Lộc Hàm phản bội Quan Hiểu Đồng, lộ ảnh 'thân mật' bên cửa sổ cùng người tình

Sao quốc tế 09/12/2022 09:40

Mặc dù chưa rõ thực hư, song từ những dữ kiện mà người tung tin hé lộ, netizen lập tức hướng mọi nghi ngờ về phía Lộc Hàm.

Tối ngày 8/12, mạng xã hội Trung Quốc rầm rộ truyền tay nhau hình ảnh (được cho là) chụp lại cảnh một cặp minh tinh khỏa thân đang "hành sự" bên cửa sổ một khách sạn tại Bắc Kinh

Theo người đăng tải hé lộ, hình ảnh được chụp vào năm 2019, "nhà trai" là một sao nam nổi tiếng tên 2 chữ còn "nhà gái" tên 3 chữ. 

Nghi vấn Lộc Hàm phản bội Quan Hiểu Đồng, lộ ảnh 'thân mật' bên cửa sổ cùng người tình - Ảnh 1
Nghi vấn Lộc Hàm phản bội Quan Hiểu Đồng, lộ ảnh 'thân mật' bên cửa sổ cùng người tình - Ảnh 2
Chùm ảnh khiến mạng xã hội xứ Trung rần rần tối 8/12.

Trong lúc netizen vẫn còn đang hoang mang "truy tìm" danh tính của nam chính - nữ chính trong bức ảnh chấn động này thì trang tin Sohu đã "châm dầu vào lửa" khi đăng tải một tin đồn về một sao nam tên 2 chữ. Cụ thể, trang tin này úp mở sao nam đã có người yêu và cũng công bố trước công chúng chuyện tình của mình. Tuy nhiên, cặp đôi này đã kết thúc trong im lặng và người trong giới đều biết điều đó, nguyên nhân là bởi nhà trai "ăn vụng" tận 2 lần. 

Lần đầu "ăn vụng" của sao nam này là khi quay phim với 1 sao nữ có tên viết tắt là SJL. Chuyện này sau đó bị bạn gái của sao nam phát hiện, nhưng cô này lựa chọn tha thứ cho người yêu. 

Lần thứ 2, sao nam có cảnh quay giường chiếu với 1 nữ diễn viên tên S khác. Dù không được bạn gái đồng ý nhưng sao nam vẫn quyết tâm ghi hình cảnh nóng bỏng với bạn diễn, và kết quả sau đó lại là một lần "ăn vụng" khác. 

Khi phim của sao nam và diễn viên nữ S lên sóng, vì đạt được thành tích tốt nên sao nam có phần kiêu căng, cho rằng mình không cần "dựa hơi" bạn gái nữa nên đã chủ động đòi chia tay để đến với S. Tuy nhiên, diễn viên nữ S này thực chất chỉ muốn "chơi qua đường", không có hứng thú yêu đương nghiêm túc với sao nam nên cuối cùng, sao nam vẫn quay về với bạn gái cũ. 

Sohu đồng thời cũng tiết lộ sao nam nhắc đến trong tin đồn có sở thích đến hộp đêm "săn gái", thích dựa dẫm vào người yêu và lấy chuyện tình cảm để lợi dụng tăng danh tiếng. 

Mặc dù chưa có chứng cứ nào xác thực, song việc 2 tin đồn "lên sóng" cùng lúc đã khiến nhiều người hoang mang, nghi ngờ rằng liệu có phải sao nam trong tin đồn mà trang Sohu ám chỉ chính là 'nam chính' trong những bức ảnh nhạy cảm vừa bị lộ hay không. 

Mặt khác, dựa trên những dữ liệu tin đồn mà trang Sohu đưa ra, netizen "rần rần" gọi tên Lộc Hàm - ngôi sao thường khiến công chúng nhớ đến với cụm từ "sao nam tên 2 chữ". Trùng hợp là Lộc Hàm cũng từng đóng chung phim với Tôn Gia Linh (tên tiếng anh là Sun Jia Ling) và Tống Nghiên Phi (họ tiếng Anh của cô là Song). Mối tình giữa Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ công chúng.

Nghi vấn Lộc Hàm phản bội Quan Hiểu Đồng, lộ ảnh 'thân mật' bên cửa sổ cùng người tình - Ảnh 3
Hình ảnh nhạy cảm được so sánh với Lộc Hàm.

 

Nghi vấn Lộc Hàm phản bội Quan Hiểu Đồng, lộ ảnh 'thân mật' bên cửa sổ cùng người tình - Ảnh 4
Lộc Hàm và cảnh quay thân mật với Tống Nghiên Phi khi đóng "Xuyên qua hỏa tiễn".

 

Nghi vấn Lộc Hàm phản bội Quan Hiểu Đồng, lộ ảnh 'thân mật' bên cửa sổ cùng người tình - Ảnh 5
Tôn Gia Linh cũng từng hợp tác chung với Lộc Hàm.

Không lâu sau, blogger chụp những bức ảnh trên lên tiếng phản hồi, cho biết người trong ảnh không phải Lộc Hàm.

Nam diễn viên Dương Khải Trình - người đóng phim Xuyên Qua Hoả Tuyến cùng Lộc Hàm - để lại bình luận tin đồn Lộc Hàm ngoại tình là giả.

Kèm theo đó, bạn bè chia sẻ hôm nay Lộc Hàm đi đá bóng, Quan Hiểu Đồng cũng ngồi cổ vũ bạn trai suốt 2 tiếng, phủ nhận tin 2 ngôi sao chia tay.

Nghi vấn Lộc Hàm phản bội Quan Hiểu Đồng, lộ ảnh 'thân mật' bên cửa sổ cùng người tình - Ảnh 6
Chuyện tình của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò vào năm 2017 và được biết tới như cặp đôi 9X quyền lực của Cbiz. Thời điểm Lộc Hàm công khai chuyện tình cảm, anh đang là một trong "tứ đại đỉnh lưu", sở hữu cả danh tiếng lẫn lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Bất chấp nhiều sóng gió với những tin đồn không hay trong suốt thời gian qua, 2 ngôi sao đều kiên quyết giữ im lặng trước tin đồn tình ái.

 

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