Mẹ vợ tương lai có thái độ ra mặt với Bạch Kính Đình, tiết lộ mối quan hệ với nhà bạn gái

Chuyện tình cảm "chị - em" của Bạch Kính Đình và Tống Dật nhận được ủng hộ từ gia đình hai bên.

Sohu đưa tin, mới đây mẹ Tống Dật nhấn "thích" một bài đăng về chuyện tình cảm của con gái trên mạng xã hội. Bài đăng hé lộ chuyện hẹn hò giữa nữ diễn viên Tống Dật và Bạch Kính Đình. Truyền thông cho biết thêm, mẹ Tống Dật rất ưng ý con rể Bạch Kính Đình và ủng hộ chuyện tình cảm của hai con. Bạch Kính Đình được đánh giá là diễn viên trẻ có thực lực, đời tư sạch không scandal, trong khi đó phía nhà gái cũng kín kẽ chuyện đời tư.

Trước đó, vào đầu tháng 11, cánh paparazzi tung loạt ảnh hẹn hò giữa Bạch Kính Đình và Tống Dật. 2 ngôi sao cùng về chung một nhà, dấy lên tin đồn cả hai đang sống chung. Trong ngày sinh nhật Tống Dật, đôi tình nhân cũng ở bên nhau. Mối quan hệ của Bạch Kính Đình và Tống Dật đều được bố mẹ ủng hộ. Được biết, cặp đôi chị em từng hợp tác trong phim Trường Phong Độ. Tuy nhiên theo Sina, đây không phải chuyện "phim giả tình thật", vì Bạch Kính Đình và Tống Dật đã yêu nhau từ trước đó. Nguồn tin thân cận tiết lộ cặp đôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Bạch Kính Đình thậm chí còn từng nhuộm tóc tím theo lễ phục bạn gái mặc khi dự sự kiện.

Sau khi tin tức Bạch Kính Đình và Tống Dật hẹn hò được đăng tải, khán giả ủng hộ và dành lời chúc phúc cho cặp sao. Bạch Kính Đình và Tống Dật đều là diễn viên tài năng, đời tư không ồn ào. Tống Dật hơn bạn trai 4 tuổi. Bạch Kính Đình sinh năm 1993, là một trong những diễn viên nam được săn đón ở showbiz Trung Quốc. Anh gây ấn tượng với khán giả qua các phim như Năm tháng vội vã, Hạ chí chưa tới, Thiên thịnh trường ca, Thiếu nữ toàn phong. Tháng 1, anh có bộ phim Khởi đầu được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, và cũng là tác phẩm ăn khách nhất năm. Bộ phim nhận được điểm chất lượng 8,2/10 trên trang đánh giá Douban. Tống Dật sinh năm 1989, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Năm 2009, người đẹp chính thức gia nhập làng giải trí với vai diễn Hương Lăng trong Hồng lâu mộng, đóng cùng Lý Thấm, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Cô xuất hiện trong nhiều phim truyền hình Hoa ngữ như Kẻ ngụy trang, Thần phong đao, Tiểu tình nhân, Vương binh, Khánh dư niên, Phong khởi Lạc Dương... Năm 2020, nữ diễn viên để lại dấu ấn với vai Phạm Nhược Nhược trong Khánh dư niên. Tuy nhiên, phải đến Ở rể, cô mới mở ra được chương mới cho sự nghiệp diễn xuất. Theo Sina, Tống Dật là đại diện cho thế hệ diễn viên đi lên bằng thực lực. Cô cũng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang mới của Trung Quốc.

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