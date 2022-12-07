Lưu Đào khoe nhan sắc trong bộ ảnh diện xường xám, hơn 2 thập kỷ nàng 'A Châu' vẫn khiến khán giả xao xuyến

Sao quốc tế 07/12/2022 15:00

Trong bộ ảnh mới, Lưu Đào diện nhiều mẫu xường xám khác nhau và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Mới đây, Lưu Đào khoe bộ ảnh trong trang phục xường xám. Nữ diễn viên thay nhiều xường xám với sắc màu, họa tiết khác nhau, làm nổi bật vẻ đẹp của phục trang truyền thống. Nàng "A Châu" được khán giả nhận xét "đẹp thanh lịch và nữ tính". Fan của Lưu Đào cho rằng cô đẹp hoàn hảo với trang phục phong cách cổ điển.

Lưu Đào khoe nhan sắc trong bộ ảnh diện xường xám, hơn 2 thập kỷ nàng 'A Châu' vẫn khiến khán giả xao xuyến - Ảnh 1
Lưu Đào khoe nhan sắc trong bộ ảnh diện xường xám, hơn 2 thập kỷ nàng 'A Châu' vẫn khiến khán giả xao xuyến - Ảnh 2
Lưu Đào khoe nhan sắc trong bộ ảnh diện xường xám, hơn 2 thập kỷ nàng 'A Châu' vẫn khiến khán giả xao xuyến - Ảnh 3
Lưu Đào khoe nhan sắc trong bộ ảnh diện xường xám, hơn 2 thập kỷ nàng 'A Châu' vẫn khiến khán giả xao xuyến - Ảnh 4
Lưu Đào khoe nhan sắc trong bộ ảnh diện xường xám, hơn 2 thập kỷ nàng 'A Châu' vẫn khiến khán giả xao xuyến - Ảnh 5

Ở tuổi 44, Lưu Đào vẫn tích cực góp mặt trong showbiz. Cô xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang với phong cách đa dạng. Diễn viên chú trọng xây dựng hình ảnh lành mạnh, không scandal. Lưu Đào từng tập trung phát triển mảng bán hàng online, tuy nhiên hiện tại giảm mạnh tần suất xuất hiện trong các buổi livestream. Cô chủ yếu tham gia show truyền hình.

Lưu Đào khoe nhan sắc trong bộ ảnh diện xường xám, hơn 2 thập kỷ nàng 'A Châu' vẫn khiến khán giả xao xuyến - Ảnh 6

Lưu Đào sinh năm 1978 là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Cô bước chân vào showbiz năm 2000 với vai trò người mẫu quảng cáo thương mại. Cùng năm, người đẹp 7x có vai diễn đầu tay là Hạnh Tử trong Những cô con dâu nhà họ Khang. Năm 2002, Lưu Đào ký hợp đồng với một công ty chuyên chuyển thể tiểu thuyết Quỳnh Dao, góp mặt trong các bộ phim ngôn tình như Hoan Lạc Thanh Xuân, Đỏ và Đen 2000...

Năm 2003 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lưu Đào khi cô đảm nhận vai A Châu trong Thiên long bát bộ. Nét đẹp hiền hậu, thuần khiết cùng số phận bi thảm của nhân vật khiến Lưu Đào để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả châu Á. Đây cũng là vai diễn "để đời" của cô. Cũng từ đó, Lưu Đào gắn liền với danh xưng "Mỹ nhân cổ trang".

Lưu Đào khoe nhan sắc trong bộ ảnh diện xường xám, hơn 2 thập kỷ nàng 'A Châu' vẫn khiến khán giả xao xuyến - Ảnh 7

22 năm trôi qua, trải qua biến cố gia đình, Lưu Đào vẫn giữ được nhan sắc và sự nghiệp vững vàng. Cô gần như không thay đổi theo năm tháng. Năm 2021, người đẹp vẫn tự tin đảm nhận vai diễn cô gái đôi mươi trong bộ phim Sao trời biển rộng và nhận được sự đón nhận từ công chúng. 

Ngoài ra, nữ diễn viên còn được biết đến với cái tên "người vợ tào khang" của showbiz Hoa ngữ khi phải làm việc cật lực để trả cho chồng khoản nợ khổng lồ lên tới 57 triệu USD (1254 tỷ đồng). Cặp đôi kết hôn năm 2007 chỉ sau 20 ngày yêu nhau. Sau 14 năm bên nhau, Lưu Đào và Vương Kha đã có 2 con chung, gồm 1 trai 1 gái.

Lưu Đào khoe nhan sắc trong bộ ảnh diện xường xám, hơn 2 thập kỷ nàng 'A Châu' vẫn khiến khán giả xao xuyến - Ảnh 8

Hơn 5 năm kể từ cuối thập niên 2000, Lưu Đào làm việc không ngơi nghỉ, nhận phim liên tục với 25 tác phẩm. Có thời điểm, cô nhận đến 18 vai diễn khác nhau trong một năm. Trong suốt 5 năm, mỗi ngày nữ diễn viên chỉ ngủ 4-5 tiếng. Cuối cùng thù lao từ những ngày miệt mài làm việc giúp Lưu Đào trả dứt điểm số nợ 57 triệu USD thay chồng.

Lưu Đào chia sẻ: "Lấy chồng phải theo chồng, phúc họa cùng hưởng, cay đắng cùng chia. Tôi đã chọn anh ấy, sẽ không bỏ đi. Thế giới có thể quay lưng, nhưng tôi vẫn mãi ở bên anh". Sự kiên trì này giúp Lưu Đào vực dậy danh tiếng, trở thành "người vợ quốc dân" trong mắt công chúng.

 

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