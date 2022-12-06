Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong'

Sao quốc tế 06/12/2022 13:40

Ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy", Lâm Thanh Hà vẫn giữa được vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Mới đây, Lâm Thanh Hà đã đến Đài Loan để tham gia buổi ra mắt sách mới của mình tại Đài Bắc. Tại sự kiện, nữ diễn viên gạo cội xuất hiện với chiếc đầm xòe màu xám giản dị nhưng vẫn toát lên thần thái, sang trọng.

Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 1

Đặc biệt, biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ khiến nhiều fan trầm trồ khi vẫn giữ được vẻ đẹp rực rỡ với làn da căng mịn cùng đường nét khuôn mặt thanh thoát và toát lên khí chất riêng. Diện mạo hiện tại của minh tinh đình đám một thời khiến nhiều người khó lòng tin được bà đã gần chạm ngưỡng 70.

Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 2
Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 3
Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 4
Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 5

Trải qua nhiều năm "lăn lộn" trong thế giới giải trí, ở tuổi 68 Lâm Thanh Hà ngày càng chứng minh nhan sắc "tường thành" bất bại của mình. Mỗi lần xuất hiện, vẻ đẹp rạng ngời cùng sự trẻ trung của Lâm Thanh Hà đều khiến công chúng hết lời xuýt xoa.

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954. Năm 22 tuổi bà bước chân vào ngành giải trí nhờ nhan sắc thu hút. Trang QQ tiết lộ khi đi trên đường, Lâm Thanh Hà đã lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn đang tìm kiếm ngôi sao mới.

Sau đó, Lâm Thanh Hà nhanh chóng thành danh với những bộ phim bi tình của Quỳnh Dao. Trong sự nghiệp, nữ diễn viên từng 4 lần được đề cử tại Kim Tượng, 3 lần đề cử ở Kim Mã với vô số các vai diễn kinh điển trong Tiếu ngạo giang hồ, Cuồn cuộn hồng trần, Lộc đỉnh ký, Đông tà tây độc...

Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 6
Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 7
Nhan sắc vạn người mê của Lâm Thanh Hà thời trẻ. Ảnh: Weibo

Vẻ đẹp của Lâm Thanh Hà được đánh giá rất cao trong làng giải trí Đài Loan cũng như Hong Kong. Cô đứng đầu top "tứ đại mỹ nhân Hong Kong" bao gồm Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân. Đạo diễn Từ Khắc xuýt xoa: "Mỹ nữ 50 năm mới có một chính là Lâm Thanh Hà".

Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 8
Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 9

Cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh khi còn sống từng khẳng định: "Minh tinh thanh thuần tự nhiên không một chút chỉnh sửa ở giới showbiz chỉ có Lâm Thanh Hà". Nữ sĩ Quỳnh Dao tán dương nếu Lâm Thanh Hà xếp ở vị trí thứ hai thì sẽ không có ai đứng vị trí số một về nhan sắc. Nhà phục trang hàng đầu Hong Kong Trương Thúc Bình tin rằng vẻ đẹp của Lâm Thanh Hà là kinh điển.

Truyền thông cũng dành nhiều lời ca ngợi nhan sắc của Lâm Thanh Hà với nhiều mỹ từ. Minh tinh là hình mẫu chuẩn mực dùng để so sánh với những mỹ nhân đời sau như Trương Bá Chi.

Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 10
Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 11

Ngoài nhan sắc và thành tựu màn ảnh huy hoàng, đời tư của Lâm Thanh Hà cũng khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực, đặc biệt là mối duyên phận ngập trong thị phi kéo dài suốt 22 năm của bà và nam diễn viên Tần Hán. Mặc cho những chỉ trích là "tiểu tam" phá vỡ gia đình Tần Hán, nhưng Lâm Thanh Hà vẫn nhất quyết ở bên người đàn ông này. Tuy vậy hai người chưa bao giờ tiến đến hôn nhân. Bà cũng từng đính hôn với Tần Tường Lâm vào năm 1980, sau đó hủy bỏ hôn ước.

Đến năm 1994, Lâm Thanh Hà mới tìm được bến đỗ cuộc đời với Hình Lý Nguyên - tỷ phú xếp thứ 500 thế giới, sở hữu khối tài sản hơn 30 tỷ đô la Hong Kong. Hai người có với nhau 2 con gái. Đầu năm 2019, Lâm Thanh Hà vướng tin đồn bỏ chồng vì không chấp nhận được thói trăng hoa của chồng đại gia. Theo tin đồn, bà được trợ cấp ly hôn khoản tiền 2 tỷ đô la Hong Kong (gần 6.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận và khẳng định gia đình vẫn đang hạnh phúc. 

Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh 12

Dù giải nghệ nhiều năm, sức hút của Lâm Thanh Hà vẫn còn. Bà có cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn ở tuổi 68. Nữ diễn viên cũng "mở lòng" hơn với truyền thông. Bà còn sử dụng trang cá nhân để chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống hay tương tác cùng khán giả. 

Hiện, Lâm Thanh Hà dành thời gian chủ yếu để học thư pháp, viết sách và nấu ăn. Diễn viên nói khát vọng nghệ thuật trong mình vẫn còn. Tuy nhiên, bà muốn bản thân là một nghệ thuật gia đa lĩnh vực thay vì chỉ biết diễn xuất. 

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