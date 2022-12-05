Bị bà thông gia cũ tố 'từng là gái bán hoa' trong quán bar, mẹ Từ Hy Viên lập tức đáp trả gay gắt

Sao quốc tế 05/12/2022 13:10

Ồn ào hậu ly hôn giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi không chỉ dừng lại ở 2 nhân vật chính, mà 2 thông gia cũ cũng kéo vào "trận chiến" trên mạng xã hội.

Trong livestream mới nhất, bà Trương Lan "thổi bùng ngọn lửa chiến tranh" với gia đình Từ Hy Viên khi tung tin bà thông gia Hoàng Xuân Mai là "gái bán hoa" trong quán bar khi còn trẻ. Bà nói thông gia cũ dạy con không tốt bởi đạo đức của bà ta cũng không ổn, còn ngủ với người có tiền là tỷ phú Hoàng Nhậm Trung, đẻ ra Từ Hy Viên.

Bị bà thông gia cũ tố 'từng là gái bán hoa' trong quán bar, mẹ Từ Hy Viên lập tức đáp trả gay gắt - Ảnh 1
"Cuộc chiến" hậu ly hôn giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi còn có thêm 2 thông gia cũ. Ảnh: On

Ngoài ra, mẹ Uông Tiểu Phi còn cho biết, Từ Hy Viên chuyển tiền điện của nhà mẹ cô sang tên cô để chồng cũ thanh toán một thể. Bà Trương Lan cũng phân tích lý do khiến hóa đơn tiền điện cao ngất trời của dâu cũ Từ Hy Viên với cư dân mạng, nói rằng gia đình cô không thể nào sử dụng hết số tiền điện cao ngất ngưởng 90.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng) trong vòng hai tháng. Vì vậy, có khả năng nhà mẹ của Từ Hy Viên đã cùng nhau lắp đặt dây cáp và con trai Uông Tiểu Phi đã trả tiền cho số tiền điện đó.

Đáp lại những tố cáo của thông gia cũ, mẹ Từ Hy Viên đã lên tiếng phủ nhận việc mình từng là "nữ giai nhân". Bà Xuân Mai thẳng thắn nói: "Bà ấy (bà Trương Lan) cũng có tuổi và lên chức bà rồi nhưng cần cân nhắc trước khi phát ngôn, đừng nói lắm cũng nhàm để rồi đến khi nói gì cũng không còn đáng tin nữa.

Tôi từng làm việc trong một nhà hàng khi còn trẻ, nhưng không phải là người như bà Trương Lan nói. Hơn nữa tôi quen ông Từ (bố của Từ Hy Viên) từ năm 18 tuổi, kết hôn năm 19 tuổi, sinh con gái lớn năm 20 tuổi, vậy tôi làm việc như bà ấy nói tại quán bar vào thời gian nào đây? Tôi không có nhan sắc đẹp như bà ấy. Bà ấy quá tâng bốc tôi rồi".

Bị bà thông gia cũ tố 'từng là gái bán hoa' trong quán bar, mẹ Từ Hy Viên lập tức đáp trả gay gắt - Ảnh 2
Từ Hy Viên và mẹ. Ảnh: Internet

Ngoài ra, mẹ của Từ Hy Viên cũng phản ứng về việc tiền điện cao ngất ngưởng, cho biết nhà mình và nhà con gái lớn địa chỉ khác nhau nên không thể nối dây cáp với nhau. Lý do tiền điện đắt đỏ như vậy là do mùa hè năm đó bà ở đây, và cả hai đứa trẻ đều đang trong kỳ nghỉ hè, ở nhà luôn bật điều hòa, và tiền điện đương nhiên tăng cao.

Sau đó, mẹ của Từ Hy Viên cũng chế nhạo bà Trương Lan: "Không phải bà ấy luôn tự khen giàu mình giàu sao? Tại sao phải than vãn tiền điện cách đây khá lâu rồi?"

Bị bà thông gia cũ tố 'từng là gái bán hoa' trong quán bar, mẹ Từ Hy Viên lập tức đáp trả gay gắt - Ảnh 3
Hậu đường ai nấy đi, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi liên tục bêu rếu trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Ồn ào giữa Từ Hy Viên và chồng cũ nổ ra vài ngày trước, khởi nguồn bằng việc mỹ nhân Vườn sao băng kiện Uông Tiểu Phi ra tòa vì không trả tiền sinh hoạt phí cho cô theo thỏa thuận ly hôn. Tức giận, Uông Tiểu Phi liên tục đăng nhiều bài trên mạng xã hội để công kích gia đình vợ cũ, trong đó đề cập việc Từ Hy Viên và chồng mới cưới sống ở một ngôi nhà do anh mua thế chấp, ngủ trên chiếc đệm anh sắm...

Sau loạt bài công kích của chồng cũ, Từ Hy Viên gửi đệm tới trả Uông Tiểu Phi. Anh đem tiêu hủy tấm đệm, đồng thời đăng vài bài viết mỗi ngày, đăng rồi lại xóa, xóa rồi lại đăng, bày tỏ sự tức giận, thất vọng... Hiện tại, anh tuyên bố "đình chiến", mong vợ cũ chăm sóc tốt hai con. Anh cũng không sang Đài Loan với con như lời đe dọa ban đầu.

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