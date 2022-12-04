Hai con của Châu Kiệt Luân được 'thần đồng piano' Lang Lang dạy chơi đàn

"Hoàng tử piano Trung Quốc" Lang Lang đến thăm biệt thự của Châu Kiệt Luân và dạy 2 con của nam ca sĩ chơi đàn.

“Hoàng tử piano Trung Quốc” Lang Lang vừa tổ chức một buổi hòa nhạc ở Đài Bắc và nhân dịp này, Châu Kiệt Luân đã mời anh đến thăm nhà. Lang Lang có dịp dạy cho hai con của Châu Kiệt Luân là Romeo và Hathaway chơi đàn piano trong căn biệt thự trị giá 660 triệu NDT (hơn 228 tỷ đồng). Lang Lang và quý tử Romeo nhà Châu Kiệt Luân. Trên trang cá nhân, Châu Kiệt Luân chia sẻ: “Người anh em, cảm ơn vì đã biểu diễn nhiều khúc nhạc cho Romeo và Hathaway như vậy, lần sau để anh biểu diễn ảo thuật cho con trai của em xem nhé”. Đáp lại của tình cảm, Lang Lang để lại bình luận: “Cảm ơn anh vì khoảng thời gian tuyệt vời này”.

Tháng 7/2022, “ông hoàng nhạc Pop” Châu Kiệt Luân ra mắt MV Greatest works of art có sự tham gia của Lang Lang. Lần hội ngộ này của Lang Lang và Châu Kiệt Luân càng khiến người hâm mộ thích thú và mong muốn cả hai sẽ kết hợp trong tương lai. Châu Kiệt Luân và "thần đồng piano" Lang Lang có mối quan hệ thân thiết. Lang Lang sinh năm 1982, là nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện tại. Anh được truyền thông Mỹ gọi là "tấm danh thiếp của Trung Hoa". Tài năng của Lang Lang là quá trình rèn luyện vất vả từ khi còn nhỏ.

Lang Lang bắt đầu học dương cầm khi mới 3 tuổi. Tuy nhiên anh bị các giáo viên hướng dẫn nhận xét là "không có một chút tài năng nào". Sau đó, nam nghệ sĩ đã lao vào khổ luyện. Đến năm 5 tuổi, anh chiến thắng trong một cuộc thi cấp thành phố, nhận được danh hiệu đầu tiên. Khi Lang Lang 7 tuổi, anh phải luyện thi để vào Học viện Âm nhạc Trung Ương và nam nghệ sĩ tập đàn 8 giờ một ngày để đạt được mục tiêu. Năm 13 tuổi, Lang Lang giành giải cao nhất trong cuộc thi âm nhạc Tchaikovski và được xưng tụng là "thần đồng piano của Trung Quốc". Năm 14 tuổi, Lang Lang được cấp học bổng tại Học viện Âm nhạc Mỹ The Curtis. Năm 17 tuổi, sau một cuộc thi tại Festival âm nhạc Las Vegas, Lang Lang chinh phục khán giả Mỹ khó tính và trở nên nổi tiếng, được yêu thích tại nước Mỹ. Anh kết hôn nhạc công người Đức Gina Alice vào tháng 6/2019, tổ chức đám cưới tại cung điện Versailes, Paris (Pháp). Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, là ca sĩ tên tuổi của làng nhạc Hoa ngữ với danh xưng "Ông hoàng nhạc pop" xứ Đài. Anh có khả năng sáng tác, hát, nhảy và chơi nhiều nhạc cụ. Bên cạnh âm nhạc, Kiệt Luân còn tham gia đóng phim và lưu dấu ấn qua "Hoàng kim giáp", "Tô Khất Nhi"... Kiệt Luân thuộc nhóm sao gốc Hoa giàu có. Hơn 10 năm qua, anh nhiều lần trong top 3 danh sách sao kiếm tiền nhiều, theo thống kê của Forbes. Năm 2020, dù phải hoãn các liveshow, anh kiếm được 520 triệu Đài tệ (18,6 triệu USD) từ những hợp đồng quảng cáo. Hiện Châu Kiệt Luân đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã Côn Lăng và 3 thiên thần nhỏ.

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