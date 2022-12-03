'Lỗ Trí Thâm' từng chết đi sống lại vì vai diễn, ngoài đời đi xe tiền tỷ, ở nhà biệt thự hoành tráng

Sao quốc tế 03/12/2022 20:51

Tấn Tùng được đánh giá là người thể hiện vai diễn Lỗ Trí Thâm tốt nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Nam diễn viên ngoài đời có cuộc sống sung túc, giàu có.

Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc của Thủy hử, Lỗ Trí Thâm là một trong những nhân vật để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng khán giả. Người anh hùng này gắn liền với nhiều điển tích nổi tiếng như "đại náo Ngũ Đài Sơn", "nhổ cây dương liễu", "đại náo Dã Trư Lâm"...

Theo mô tả, Lỗ Trí Thâm xếp thứ 13 trong 108 vị tướng Lương Sơn Bạc. Ông là người lực lưỡng, mặt tròn tai lớn, mũi thẳng mồm vuông, 2 bên mép có một hàng râu xoăn xoăn, mình cao 8 thước, xăm hoa, vai rộng đầy ôm, cách ăn mặc ra dáng một tay quan võ.

'Lỗ Trí Thâm' từng chết đi sống lại vì vai diễn, ngoài đời đi xe tiền tỷ, ở nhà biệt thự hoành tráng - Ảnh 1
Lỗ Trí Thâm của Tấn Tùng nhổ bật gốc dương liễu.

Đã có rất nhiều nam diễn viên từng thử sức với vai Lỗ Trí Thâm trên màn ảnh nhưng Tấn Tùng vẫn tìm được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Nam diễn viên được nhận xét là có tạo hình sát nhất với nguyên mẫu Lỗ Trí Thâm trong nguyên tác.

Anh vốn xuất thân là một vận động viên bơi lội giúp thân hình săn chắc và rắn rỏi, cộng với chiều cao “khủng” 1m86, cân nặng 96kg và các múi cơ cuồn cuộn nhờ chăm tập luyện thêm thể hình, trở thành lợi thế lớn giúp Tấn Tùng thuận lợi hơn khi tìm cơ hội diễn xuất.

'Lỗ Trí Thâm' từng chết đi sống lại vì vai diễn, ngoài đời đi xe tiền tỷ, ở nhà biệt thự hoành tráng - Ảnh 2

Năm 1997 Tấn Tùng may mắn được đạo diễn Tạ Tấn mời góp mặt trong bộ phim Chiến tranh nha phiến, tác phẩm đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Các tác phẩm để đời của Tấn Tùng có thể kể đến như bộ phim hài kịch cổ trang Ô long sấm tình quan (2002), Thần thoại (2006), Truyền kỳ Tân Truy (2007)...

Đặc biệt năm 2011 Tấn Tùng thủ vai hòa thượng Lỗ Trí Thâm trong phiên bản mới bộ phim truyền hình cổ trang Tân Thủy hử truyền kỳ của đạo diễn Cúc Giác Lượng, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả nhờ thân hình cơ bắp lực lưỡng và lối diễn xuất tự nhiên nhưng cũng vô cùng tinh tế, sinh động.

'Lỗ Trí Thâm' từng chết đi sống lại vì vai diễn, ngoài đời đi xe tiền tỷ, ở nhà biệt thự hoành tráng - Ảnh 3

Tấn Tùng chia sẻ khi tham gia bộ phim, anh đã phải "lao tâm khổ tứ" vì nhân vật này. Ngoài chăm chỉ đọc kịch bản, nam diễn viên còn phải tập thể hình và ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt để tăng 13 kg, nhằm có được ngoại hình sát với nguyên mẫu nhân vật. Theo đó, trong thời gian 20 ngày, anh phải ăn một lần hết 60 lòng trắng trứng.

Cũng chính vì vậy, sau khi phim đóng máy, Tấn Tùng gặp khó khăn để thoát khỏi hình tượng nhân vật. Anh tâm sự: "Tôi cảm giác mình như vừa chết đi sống lại và không dám nhận vai mới luôn vì vẫn thấy bản thân mình là Lỗ Trí Thâm vậy".

Sau này, Tấn Tùng còn đóng thêm nhiều phim khác nhưng không thể vượt qua được "cái bóng" quá lớn của vai Lỗ Trí Thâm. Hiện tại, nam diễn viên ít xuất hiện trên màn ảnh. Trong những năm sau đó, anh chỉ đóng 1 bộ phim duy nhất.

'Lỗ Trí Thâm' từng chết đi sống lại vì vai diễn, ngoài đời đi xe tiền tỷ, ở nhà biệt thự hoành tráng - Ảnh 4

Dù sự nghiệp diễn xuất không đạt nhiều thành công, nhưng Tấn Tùng vẫn có được cuộc sống sung túc, giàu có ở tuổi 49. Theo truyền thông Trung Quốc, "Lỗ Trí Thâm" hiện sở hữu cơ ngơi hoành tráng với nội thất sang chảnh, lát đá cẩm thạch.

Tấn Tùng còn là chủ nhân của nhiều chiếc xe sang. Ông từng xuất hiện bên chiếc xe trị giá 700 nghìn NDT (hơn 2,5 tỷ đồng). Ngoài ra, ngôi sao Thủy hử còn có thêm hai chiếc xe sang khác có tổng giá trị khoảng 1,6 triệu NDT (hơn 5,7 tỷ đồng).

'Lỗ Trí Thâm' từng chết đi sống lại vì vai diễn, ngoài đời đi xe tiền tỷ, ở nhà biệt thự hoành tráng - Ảnh 5

Không chỉ giàu có, Tấn Tùng còn có gia đình hạnh phúc, viên mãn với vợ đẹp con ngoan. Bà xã của nam diễn viên là nữ diễn viên múa Lý Mân Đồng, kém ông tới 21 tuổi.

'Lỗ Trí Thâm' từng chết đi sống lại vì vai diễn, ngoài đời đi xe tiền tỷ, ở nhà biệt thự hoành tráng - Ảnh 6

Vì lấy vợ trẻ đẹp nên Tấn Tùng rất yêu thương, chiều chuộng "một nửa" của mình. Nếu không bận rộn công việc, ông thường dành thời gian ở bên Lý Mân Đồng, cùng cô chăm lo cho các con. Trên trang cá nhân, vợ chồng "Lỗ Trí Thâm" thường xuyên đăng tải các video hài hước, thú vị lên mạng xã hội để giao lưu với người hâm mộ.

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Từ khóa:   Tấn Tùng Lỗ Trí Thâm Thủy Hử sao Hoa ngữ Cbiz

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