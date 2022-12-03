Bi kịch của 'Lý Mạc Sầu' đẹp nhất màn ảnh: Vì chữ tình mà hủy hoại cả cuộc đời, tuổi xế chiều tiều tụy không nhận ra

Sao quốc tế 03/12/2022 19:40

Từng là ngôi sao màn ảnh nhưng cuộc đời và sự nghiệp của nữ diễn viên lại thăng trầm vì tình duyên.

"Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết". Chắc hẳn khi nhắc đến câu nói này, các "mọt" phim Hoa ngữ sẽ ngay lập tức nhớ đến nhân vật Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Đại Hiệp của cố nhà văn Kim Dung.

Có không ít diễn viên từng đảm nhận vai diễn "sư tỉ" hận tình này của Tiểu Long Nữ, nhưng đóng hay nhất, như bước ra từ nguyên tác nhất phải kể đến Tuyết Lê. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, cuộc đời của nữ diễn viên lại dường như bị phim "vận vào đời", vì một chữ tình đã hủy hoại tất cả.

Bi kịch của 'Lý Mạc Sầu' đẹp nhất màn ảnh: Vì chữ tình mà hủy hoại cả cuộc đời, tuổi xế chiều tiều tụy không nhận ra - Ảnh 1
Tuyết Lê xuất sắc vào vai Lý Mạc Sầu trong “Thần điêu đại hiệp”.

Tuyết Lê gia nhập làng giải trí vào năm 14 tuổi. Dưới sự giúp đỡ của chị gái Mễ Tuyết, cô sớm gặt hái thành công. Năm 1979, Tuyết Lê tham gia bộ phim "Thân tình" đóng cùng Châu Nhuận Phát. Khi mới vô nghề, cô đã hẹn hò với cố diễn viên Trương Quốc Vinh và nhanh chóng chia tay vì sự khác biệt về tính cách. Nếu Trương Quốc Vinh sống thiên về nội tâm, thích sự yên tĩnh thì Tuyết Lê lại có tính hướng ngoại, thích sự náo nhiệt.

Bi kịch của 'Lý Mạc Sầu' đẹp nhất màn ảnh: Vì chữ tình mà hủy hoại cả cuộc đời, tuổi xế chiều tiều tụy không nhận ra - Ảnh 2
Bi kịch của 'Lý Mạc Sầu' đẹp nhất màn ảnh: Vì chữ tình mà hủy hoại cả cuộc đời, tuổi xế chiều tiều tụy không nhận ra - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp một thời của Tuyết Lê.

Bước ngoặt cuộc đời cũng như bi kịch tình yêu của Tuyết Lê bắt đầu vào năm 1982, Tuyết Lê sang Thái Lan đóng phim và tại đây cô gặp Từ Thiếu Cường - nam diễn viên võ thuật đình đám thời bấy giờ. Cô yêu say đắm người đàn ông hơn mình 15 tuổi, mặc cho sự phản đối của gia đình và dư luận, cô sẵn sàng vứt bỏ sự nghiệp để đến bên Từ Thiếu Cường.

Bi kịch của 'Lý Mạc Sầu' đẹp nhất màn ảnh: Vì chữ tình mà hủy hoại cả cuộc đời, tuổi xế chiều tiều tụy không nhận ra - Ảnh 4
Tuyết Lê và mối tình ngang trái với Từ Thiếu Cường. 

Năm 18 tuổi, Tuyết Lê mang thai con trai đầu lòng với Thiếu Cường. Tưởng rằng sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc nhưng vào lúc vừa mang thai, nữ diễn viên đã phát hiện ra Thiếu Cường là người đàn ông đã có gia đình. Khi tin bị lan truyền ra ngoài, Tuyết Lê vướng phải những chỉ trích dữ dội, cho rằng cô là “tiểu tam” phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Dù đối mặt với những lời chỉ trích, Tuyết Lê vẫn lựa chọn tình yêu, chấp nhận hi sinh sự nghiệp và sinh con cho Từ Thiếu Cường. Cô bị các nhà làm phim cạch mặt, cấm xuất hiện trong các tác phẩm của mình vì bị khán giả tẩy chay. 

Sau khi con chào đời, Từ Thiếu Cường vẫn không thực hiện lời hứa làm đám cưới với cô. Vì quá yêu Từ Thiếu Cường, Tuyết Lê chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, sinh thêm đứa con thứ hai dù không có danh phận.

Bi kịch của 'Lý Mạc Sầu' đẹp nhất màn ảnh: Vì chữ tình mà hủy hoại cả cuộc đời, tuổi xế chiều tiều tụy không nhận ra - Ảnh 5
Bi kịch của 'Lý Mạc Sầu' đẹp nhất màn ảnh: Vì chữ tình mà hủy hoại cả cuộc đời, tuổi xế chiều tiều tụy không nhận ra - Ảnh 6
Tuyết Lê lần lượt sinh 2 người con cùng Từ Thiếu Cường.

Đánh đổi cả danh dự, sự nghiệp nhưng Tuyết Lê vẫn không được người đàn ông của mình trân trọng. Sau khi có hai con chung, Từ Thiếu Cường đề nghị chia tay vì đã rung động trước người khác. Tuyết Lê cay đắng chấp nhận làm mẹ đơn thân, nuôi dạy hai con thành người.

Sau khi từ bỏ Từ Thiếu Cường, Tuyết Lê gửi hai con sang Canada cho dì và chị gái chăm sóc, dạy dỗ còn cô phải ở lại Hong Kong theo nghiệp diễn và kiếm tiền nuôi con. Trong suốt những năm dài xa cách, các con của cô không được gặp mẹ, không có được hơi ấm tình yêu và sự chăm sóc của người mẹ, 3 mẹ con cũng trở nên xa cách. Thậm chí, con gái Tuyết Lê khi gặp không nhận ra mẹ khiến nữ diễn viên vô cùng sợ hãi.

Năm 32 tuổi, khi nhan sắc vẫn còn quyến rũ và đằm thắm, cô được một giảng viên đại học nhiệt tình theo đuổi. Thế nhưng, khi cả hai chuẩn bị bước vào lễ đường, người đàn ông này lại bất ngờ bỏ rơi cô. Một lần nữa, trái tim Tuyết Lê lại vụn vỡ vì bị phụ tình.

Sau những lận đận trong tình duyên, Tuyết Lê không còn mặn mà với đàn ông. Nàng "Lý Mạc Sầu" sống độc thân, lẻ bóng một mình.

Bi kịch của 'Lý Mạc Sầu' đẹp nhất màn ảnh: Vì chữ tình mà hủy hoại cả cuộc đời, tuổi xế chiều tiều tụy không nhận ra - Ảnh 7
Bi kịch của 'Lý Mạc Sầu' đẹp nhất màn ảnh: Vì chữ tình mà hủy hoại cả cuộc đời, tuổi xế chiều tiều tụy không nhận ra - Ảnh 8
"Lý Mạc Sầu" bên cạnh 2 người con.

Hiện ở tuổi 57, nữ diễn viên cũng không còn giữ được vẻ mặn mà, quyến rũ như xưa. Những sóng gió cuộc đời cùng dấu vết thời gian đã khiến nhan sắc cô tàn phai, tiều tụy thấy rõ. Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô cảm thấy may mắn vì có được hai người con trưởng thành và hiếu thảo. Tuyết Lê tâm sự: "Đời tôi tuy gặp phải đàn ông tồi nhưng bù lại vẫn có hai đứa con ngoan ngoãn. Chúng là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi".

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