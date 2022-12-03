'Mỹ nhân vạn người mê' Hồng Hân có sắc đẹp vẫn không giữ được chồng, chấp nhận tha thứ để níu kéo hôn nhân

Sao quốc tế 03/12/2022 07:58

Trước khi bị ông xã Trương Đan Phong và trợ lý riêng lừa dối, Hồng Hân từng là mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hương cảng.

Nữ diễn viên Hồng Hân của Hồng Kông và nam tài tử Trung Quốc nhỏ hơn cô 10 tuổi Trương Đan Phong kết hôn với nhau vào năm 2009. Sau khi về chung một nhà, Hồng Hân giao mọi tài sản cho chồng cùng quản lý.

Năm 2014, họ đón con gái đầu lòng trong sự chúc phúc của gia đình và người hâm mộ. Suốt nhiều năm qua, cả hai luôn được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc của làng giải trí Hoa ngữ.

'Mỹ nhân vạn người mê' Hồng Hân có sắc đẹp vẫn không giữ được chồng, chấp nhận tha thứ để níu kéo hôn nhân - Ảnh 1
Vợ chồng Hồng Hân - Trương Đan Phong.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng chừng bền chặt ấy lại là khởi đầu cho những sóng gió về sau. Tháng 7/2018, mạng xã hội xứ Trung đồn đoán Trương Đan Phong đang cặp kè với trợ lý riêng tên Tất Huỳnh. Trước bão dư luận, Hồng Hân một mực khẳng định luôn tin tưởng tuyệt đối chồng đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ của ông xã kém tuổi và trợ lý chỉ dừng lại ở mức cộng sự.

Thế nhưng sau đó, “đệ nhất chó săn Trung Quốc” Trác Vỹ - nhân vật chuyên săn tin thị phi của sao Hoa ngữ đã tung ra hàng loạt hình ảnh cho thấy tài tử Trương Đan Phong đang ngoại tình với Tất Huỳnh. Cũng từ đây, bê bối nam diễn viên phim Hoa Thiên Cốt và trợ lý riêng chính thức được công chúng biết đến. Cặp đôi bị khán giả chỉ trích bằng những lời lẽ nặng nề. 

Ngỡ tưởng Hồng Hân sẽ chia tay người chồng bội bạc, thế nhưng "mỹ nhân vạn người mê" đã chọn cách tha thứ. 

'Mỹ nhân vạn người mê' Hồng Hân có sắc đẹp vẫn không giữ được chồng, chấp nhận tha thứ để níu kéo hôn nhân - Ảnh 2

Gần đây, một số cư dân mạng bắt gặp gia đình Hồng Hân - Trương Đan Phong và con gái cùng đi mua sắm.

Hai ngôi sao diện trang phục đơn giản, thỉnh thoảng Trương Đan Phong lại quay sang khoác vai Hồng Hân rất tình cảm.

'Mỹ nhân vạn người mê' Hồng Hân có sắc đẹp vẫn không giữ được chồng, chấp nhận tha thứ để níu kéo hôn nhân - Ảnh 3
'Mỹ nhân vạn người mê' Hồng Hân có sắc đẹp vẫn không giữ được chồng, chấp nhận tha thứ để níu kéo hôn nhân - Ảnh 4

Thời điểm gần đây, gia đình Hồng Hân thường xuyên bị bắt gặp cùng đi du lịch. Cặp đôi cũng cùng đến dự buổi biểu diễn mà con trai riêng của Hồng Hân tham gia.

Cách đây vài tháng, có nhiều tin đồn nữ diễn viên và ông xã rạn nứt, song từ những hình ảnh gần đây, có thể khẳng định Hồng Hân và Trương Đan Phong sẽ không ly hôn.

'Mỹ nhân vạn người mê' Hồng Hân có sắc đẹp vẫn không giữ được chồng, chấp nhận tha thứ để níu kéo hôn nhân - Ảnh 5

Một số ý kiến cho rằng, Hồng Hân đã sai lầm khi tha thứ cho chồng quá dễ dàng sau scandal ngoại tình, trong khi một số khán giả cho rằng, đây là quyết định và lựa chọn của Hồng Hân nên mọi người nên tôn trọng cô.

Hồng Hân từng có mối tình đau đớn với nam diễn viên Mặc Thiếu Thông. Cặp đôi chia tay khi Hồng Hân đang mang thai con trai đầu lòng. Cô đã làm mẹ đơn thân và không yêu thêm bất kỳ ai trước khi gặp Trương Đan Phong.

Một nguồn tin khẳng định, Hồng Hân theo Thiên Chúa Giáo, quan điểm sống là sẵn sàng tha thứ, hy sinh, thay vì phá vỡ hôn nhân. Vì thế, cô quyết định đoàn tụ với chồng. Về phần mình, Đan Phong cũng đã cắt đứt quan hệ với nữ trợ lý để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

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