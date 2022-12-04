Lưu Gia Linh bị chê tơi tả vì lỗi trang điểm, 'Triệu Mẫn' Lê Tư già chát trên thảm đỏ

Sao quốc tế 04/12/2022 09:42

Đêm tiệc K11 Night, hay còn được mệnh danh là 'Met Gala của Châu Á' tối 3/12 đã quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng của xứ Cảng thơm.

Lưu Gia Linh, Lê Tư, vợ chồng Chân Tử Đan đã cùng góp mặt tại đêm tiệc K11 Night. Bà xã Lương Triều Vỹ thu hút mọi ánh nhìn ngay khi xuất hiện tại sự kiện, song cô diện chiếc váy tối màu cùng lớp make-up theo tone nâu được cho là kém tinh tế khi phần má quá đậm.

Lưu Gia Linh bị chê tơi tả vì lỗi trang điểm, 'Triệu Mẫn' Lê Tư già chát trên thảm đỏ - Ảnh 1
Lưu Gia Linh.

Lưu Gia Linh là một trong những nữ diễn viên giàu nhất Hồng Kông. Minh tinh 57 tuổi sống trong những biệt thự xa hoa, di chuyển bằng phi cơ riêng, trên người luôn dát đầy hàng hiệu.

Lưu Gia Linh bị chê tơi tả vì lỗi trang điểm, 'Triệu Mẫn' Lê Tư già chát trên thảm đỏ - Ảnh 2
Lê Tư.

"Triệu Mẫn" Lê Tư thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện, đây là lần hiếm hoi cô lộ diện trước truyền thông sau nhiều năm ở ẩn. 

“Đệ nhất mỹ nhân TVB” Lê Tư diện đầm cúp ngực gợi cảm với thiết kế thắt nơ cách điệu, phần thân đính lông vũ nổi bật tại sự kiện. Tuy nhiên, cô cũng gặp lỗi khi trang điểm đậm làm mất nét tự nhiên, trên mặt lộ nếp nhăn.

Lưu Gia Linh bị chê tơi tả vì lỗi trang điểm, 'Triệu Mẫn' Lê Tư già chát trên thảm đỏ - Ảnh 3

Lê Tư cho biết chưa có ý định trở lại đóng phim, việc quan trọng nhất với cô là chăm sóc, bầu bạn với ba con gái. Lê Tư sinh năm 1971, trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng diễn xuất tài tình, Lê Tư trở thành Hoa đán của đài TVB với những bộ phim ăn khách nhất nhì như Ỷ Thiên Đồ Long ký bản 2000, Lò võ Thiếu Lâm, Thâm cung nội chiến. Năm 2008, Lê Tư giải nghệ sau khi em trai gặp biến cố lớn. Cô lui về chăm sóc gia đình nhỏ, quản lý thẩm mỹ viện của em trai và phát triển công việc kinh doanh.

Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với tỷ phú Mã Đình Cường và 3 con gái. Chồng hết mực yêu chiều nữ diễn viên. Cô từng được Mã Đình Cường tặng du thuyền dài 19 m, trị giá hàng chục triệu USD sau khi sinh đôi vào năm 2010. Gia đình cô đang sống trong biệt thự rộng 800 m2, tầm nhìn hướng ra bến cảng Victoria, được ví như cung điện tại khu vực lân cận Mid-Levels. Cô hiện là triệu phú mới trong giới thương nhân Hong Kong khi sở hữu doanh nghiệp được định giá hơn 250 triệu USD.

Lưu Gia Linh bị chê tơi tả vì lỗi trang điểm, 'Triệu Mẫn' Lê Tư già chát trên thảm đỏ - Ảnh 4
Vợ chồng Chân Tử Đan - Uông Thi Thi.

Dự kiện còn có sự xuất hiện của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan và bà xã siêu mẫu Uông Thi Thi. Cặp đôi cùng diện trang phục đen quyền lực. Dù đã bên nhau gần 2 thập kỷ, cặp đôi vẫn gắn bó mặn nồng như ngày mới yêu. Uông Thi Thi sinh năm 1982, kém ông xã Chân Tử Đan tới 19 tuổi. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh trang sức và được mệnh danh "vua kim cương" trong giới Hoa kiều tại Canada.

Lưu Gia Linh bị chê tơi tả vì lỗi trang điểm, 'Triệu Mẫn' Lê Tư già chát trên thảm đỏ - Ảnh 5
Ái nữ nhà tỷ phú Hà Hồng Sân - Hà Siêu Hân.

Hà Siêu Hân diện đầm ngắn gợi cảm, nữ tính, khoe khéo vòng một lấp ló và đôi chân dài. Ở tuổi đôi mươi, cô con gái út của vua sòng bài Hà Hồng Sân ngày càng sexy.

Lưu Gia Linh bị chê tơi tả vì lỗi trang điểm, 'Triệu Mẫn' Lê Tư già chát trên thảm đỏ - Ảnh 6
Thẩm Nguyệt.

Ái nữ của diễn viên Khâu Thục Trinh - Thẩm Nguyệt xinh đẹp nổi bật tại sự kiện. Cô hiện là người mẫu trẻ nổi bật tại Hong Kong nhờ vào nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ.

Lưu Gia Linh bị chê tơi tả vì lỗi trang điểm, 'Triệu Mẫn' Lê Tư già chát trên thảm đỏ - Ảnh 7

Sự kiện quy tụ các gương mặt ở tầng lớp thượng lưu Hong Kong. Kimbee Chan xuất hiện cùng con gái. Bà là vợ của Lưu Loan Hùng, doanh nhân sở hữu tài sản 13,5 tỷ USD (theo thống kê của Forbes năm 2022).

 

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Từ khóa:   Lưu Gia Linh Lê Tư Chân Tử Đan sao Hong Kong sao Hoa ngữ

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