'Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Trương Tử Lâm từ chối đại gia nghìn tỷ, lựa chọn bạn đời là viên chức bình thường

Trương Tử Lâm sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống quân đội. Cô được dạy bảo và đào tạo chuẩn mực từ khi còn nhỏ. Khi còn bé, cô bé Trương Tử Lâm có thành tích học tập rất tốt và gặt hái nhiều thành tích đáng nể.

Nhắc đến những hoa hậu nổi tiếng, được yêu thích nhất Trung Quốc, Trương Tử Lâm luôn là sự lựa chọn đầu tiên của công chúng. Bởi không chỉ xinh đẹp, nàng hậu sinh năm 1984 còn nổi tiếng là mỹ nhân có học thức, nói không với thị phi.

Nhờ chiều cao ấn tượng 1m82, vẻ ngoài xinh đẹp hòa nhã, Trương Tử Lâm tiếp tục được chọn vào Top 5 Hoa hậu của các Hoa hậu năm 2007 (Miss Grand Slam 2007) và top 10 Hoa hậu thế giới đẹp nhất mọi thời đại của Global Beauties. Cô trở thành gương mặt đại diện được nhiều nhãn hàng săn đón.

Năm 2006, cô tốt nghiệp Đại học và trở thành thư ký cho một công ty lớn tại Trung Quốc cùng việc làm người mẫu. Một năm sau đó, cuộc sống của Tử Lâm thay đổi hoàn toàn khi cô giành danh hiệu Hoa hậu Trung Quốc 2007 và tiếp đến gặt hái luôn giải thưởng Hoa hậu Thế giới 2007, trở thành người đẹp đầu tiên của Trung Quốc đăng quang ngôi vị này.

Danh hiệu tại một cuộc thi nhan sắc giúp Trương Tử Lâm dễ dàng bước chân vào làng giải trí. Cô thử sức trong lĩnh vực điện ảnh, góp mặt trong các phim như Bất nhị thần thám, Đại náo thiên cung... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trương Tử Lâm quyết định kết hôn với một viên chức bình thường làm việc ngoài làng giải trí.

Trong nhiều bài phỏng vấn với truyền thông sau khi giành vương miện hoa hậu, Trương Tử Lâm tiết lộ, thứ cô tìm kiếm trong cuộc sống này không phải là sự nổi tiếng hay tiền bạc. Cô luôn muốn có một cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc giống như mọi phụ nữ khác trên thế giới.

Một người bạn của Trương Tử Lâm chia sẻ rằng, sau khi người đẹp đăng quang Hoa hậu Thế giới và trở nên nổi tiếng, cô từng được nhiều đại gia theo đuổi. Có đại gia sở hữu khối tài sản lên tới 3 tỷ NDT (hơn 10 nghìn tỷ đồng) đã cầu hôn Trương Tử Lâm nhưng người đẹp từ chối. Đổi lại, cô kết hôn với một người đàn ông bình thường.

Chồng của Hoa hậu Trương Tử Lâm xuất thân trong một gia đình binh nghiệp, có lối sống giản dị, không phô trương. Anh quản lý một công ty công nghệ thông tin bình thường ở Thái Lan. Năm 2013, Tử Lâm và Nhiếp Lỗi tổ chức hôn lễ bí mật ở Phuket (Thái Lan) sau 3 năm hẹn hò trước sự tham gia của người thân hai bên gia đình.

"Nhiều điểm tương đồng khiến chúng tôi nhận ra nhau, hấp dẫn lẫn nhau. Chúng tôi yêu rừng, yêu biển. Chúng tôi yêu trẻ thơ, yêu động vật. Chúng tôi đam mê thể thao, du lịch... Đám cưới là nghi thức biểu trưng cho tình yêu và lời thề hẹn. Đây là nghi thức khắc cốt ghi tâm, tuyên bố chúng tôi yêu nhau, trân trọng nhau mãi mãi", Trương Tử Lâm từng nói về người bạn đời.

Sau khi kết hôn, Trương Tử Lâm rút dần khỏi các hoạt động giải trí. Cô ngừng đóng phim, trình diễn trên các sàn catwalk, chỉ thỉnh thoảng nhận quay quảng cáo và tham gia một số hoạt động thương mại. Trương Tử Lâm và chồng đã xây dựng một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười với sự ra đời lần lượt của hai cô công chúa Evelyn (năm 2016) và Jocelyn (năm 2021).

Nàng hậu không sợ sẽ mất đi sức hút, suy giảm sự nghiệp bởi cô luôn cho rằng, gia đình là điều quan trọng nhất. "Tôi là một người phụ nữ truyền thống. Giấc mơ lớn nhất của tôi là có một gia đình bình yên, hạnh phúc chứ không phải trở thành một diễn viên nổi tiếng. Tôi thật sự không cần một cuộc sống giàu sang hay sự nghiệp rực rỡ", cô chia sẻ.