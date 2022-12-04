Diễn viên 75 tuổi nổi tiếng Hong Kong phản đối bị photoshop quá đà, yêu cầu để ảnh tự nhiên

Uông Minh Thuyên chưa từng nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo nhan sắc, bằng lòng với dấu vết thời gian trên gương mặt. Dù vậy, bà yêu thời trang , thích mặc đẹp, không hạn chế bản thân ở phong cách thời trang nào. Nghệ sĩ chi nhiều tiền cho quần áo.

Mới đây, truyền thông đưa tin, khi chụp hình tạp chí hôm 2/12, nghệ sĩ 75 tuổi nói với nhiếp ảnh gia: "Cậu đừng chỉnh ảnh quá đà làm tôi trẻ ra, như vậy trông gượng gạo lắm". Nghệ sĩ giải thích tuổi tác thể hiện rõ ở vóc dáng, làn da, bà "không lừa được ai cả".

Uông Minh Thuyên sinh ngày 28/8/1947, tại một vùng ngoại ô ở thành phố Thượng Hải. Đến năm lên 10 tuổi, Uông Minh Thuyên mới theo gia đình chuyển đến sinh sống ở Hồng Kông. Đến năm 20 tuổi, bà là 1 trong 9 người đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của làng giải trí xứ Cảng. Người đẹp họ Uông từng đầu quân cho đài ATV nhưng không có cơ hội phát huy tài năng.

Diễn viên cất các bộ đồ bà thích trong tủ chống ẩm chuyên dụng, dự định mở triển lãm về thời trang, nghệ thuật. Những thiết kế này quan trọng với Uông Minh Thuyên vì lưu giữ các dấu ấn trong sự nghiệp ca hát, đóng phim.

Sau đó, Uông Minh Thuyên quyết định sang Nhật Bản theo học một khóa đào tạo nghệ thuật chuyên sâu. Khi vừa kết thúc và trở lại Hồng Kông, người đẹp lập tức được TVB chiêu mộ và trở thành gương mặt nổi bật, lợi hại nhất của nhà đài lúc bấy giờ.

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và khả năng diễn xuất tài tình, Uông Minh Thuyên đặc biệt thích hợp với những vai nữ hiệp cổ trang. Các bộ phim làm nên tên tuổi của nhất tỷ TVB phải kể đến như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Sở Lưu Hương, Dương Môn Nữ Tướng, Huyết Chiến Tình Thù, Sau Cơn Mê, Thập Tứ Nữ Anh Hào, Quyền Lực Của Đồng Tiền, Cuộc Chiến Siêu Sao…

Ngoài diễn xuất, Uông Minh Thuyên còn có khả năng ca hát, nhảy múa và làm MC chủ trì cho nhiều sự kiện lớn. Hoa đán TVB từng hát rất nhiều bài nhạc phim và phát hành các album, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả Hồng Kông.

Năm 2009, bà kết hôn với tài tử La Gia Anh sau nhiều năm gắn bó và lựa chọn cuộc sống không có con. Trước La Gia Anh, “chị đại” họ Uông từng trải qua một đời chồng và bị sảy thai. Cặp vợ chồng nổi tiếng từng tâm sự nuối tiếc lớn nhất đời họ là không được làm cha, làm mẹ.

Uông Minh Thuyên và La Gia Anh đều từng chống chọi với bệnh ung thư trong một quãng thời gian dài. Ở tuổi 75, không chỉ được yêu mến, ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc, Uông Minh Thuyên còn được kính nể vì tầm ảnh hưởng trên màn ảnh. Bà từng là diễn viên chủ chốt, góp phần làm nên thời kỳ hoàng kim cho đài TVB thập niên 1970, 1980. Uông Minh Thuyên cũng là sao nữ đầu tiên giữ kỷ lục nhiều lần đoạt giải cao nhất về diễn xuất ở TVB. Đây là thành tựu khẳng định vị trí “đại tỷ” (chị cả) vững chắc của bà tại nhà đài.

Đến nay, nghệ sĩ sở hữu khối bất động sản trị giá vượt 200 triệu HKD (25,6 triệu USD). Bà cho thuê các căn hộ, biệt thự, luôn chấp thuận giảm giá nếu người thuê đề nghị vì tình hình kinh tế khó khăn. Diễn viên nói: "May mà tôi toàn gặp khách thuê nhà tốt. Có người còn chủ động tăng giá thuê theo mức thị trường khi họ làm ăn tốt. Chúng tôi vui vẻ, không ai làm khó ai".