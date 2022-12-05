Mỹ nhân 8X khó chịu với cảnh quay người kiệm vải nằm trên bàn mổ trong 'Bằng chứng thép'

Sao quốc tế 05/12/2022 11:56

Nữ diễn viên Thái Khiết chia sẻ về quá trình cô đóng vai nạn nhân nằm khỏa thân trên bàn xác giá lạnh, trong bộ phim "Bằng chứng thép 5".

Trong 2 tập phim Bằng chứng thép phần 5 đài TVB chiếu ngày 1-2/12, diễn viên Thái Khiết có hai phân cảnh bắt cóc, diễn biến tâm lý nặng nề. Cô hóa thân thành bác sĩ Fan, người trong quá trình điều tra và vô tình phát hiện bí mật của tên sát nhân. Kẻ này bắt giữ cô và thực hiện hành vi ghê rợn.

Mỹ nhân 8X khó chịu với cảnh quay người kiệm vải nằm trên bàn mổ trong 'Bằng chứng thép' - Ảnh 1
Mỹ nhân 8X khó chịu với cảnh quay người kiệm vải nằm trên bàn mổ trong 'Bằng chứng thép' - Ảnh 2

Theo Topick, đây là hai phân đoạn khó quên của Thái Khiết, nhất là cảnh cô bị trói nằm trên bàn mổ trong phòng giải phẫu. Nữ diễn viên cho biết cảnh này trên màn ảnh giống cô đang khỏa thân nhưng thực chất đều do sự khéo léo bố trí góc máy của quay phim, đạo diễn.

Thời điểm cảnh quay ghi hình là vào mùa đông. "Mùa đông là một trong những bối cảnh chính của phim. Tôi đã quay nhiều cảnh khám nghiệm tử thi trong những ngày lạnh giá nhất”, diễn viên nói.

Cô dành lời khen ngợi vì sự chuyên nghiệp của các diễn viên đóng vai xác chết: "Họ không được mặc áo và phải nằm bất động trên giường thép. Dù có máy sưởi để làm ấm cảnh quay nhưng vẫn rất lạnh. Tôi ngưỡng mộ họ vì sự tận tâm với công việc”.

Mỹ nhân 8X khó chịu với cảnh quay người kiệm vải nằm trên bàn mổ trong 'Bằng chứng thép' - Ảnh 3

Về cảnh quay của mình, Thái Khiết nói cô ngã khỏi giường thép và khó chịu bởi tay bị trói, miệng bị bịt kín. Cô phải giao tiếp bằng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để diễn tả nỗi đau đớn, hoảng sợ, muốn hét lên cầu cứu nhưng lực bất tòng tâm. Sau cảnh phim, mắt của cô bị sưng đau.

Nói về cảnh bắt trói trên tấm gương phản chiếu, nữ diễn viên dành lời khen đến tổ đạo cụ đã tạo ra hiện trường thú vị.

Khán giả Hong Kong dành lời khen ngợi cho tinh thần chuyên nghiệp của Thái Khiết. Cảnh quay được đánh giá đã tạo bầu không khí lo lắng, cuốn hút dồn dập, không bị phô bày cơ thể quá mức.

Mỹ nhân 8X khó chịu với cảnh quay người kiệm vải nằm trên bàn mổ trong 'Bằng chứng thép' - Ảnh 4
Mỹ nhân 8X khó chịu với cảnh quay người kiệm vải nằm trên bàn mổ trong 'Bằng chứng thép' - Ảnh 5

Thái Khiết sinh năm 1989, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Melbourne (2012) và Hoa hậu Trung Quốc quốc tế vào năm 2013. Nữ diễn viên từng tham gia các phim Đạp tuyết tầm mai, Nghề làm đêm, Sát phá lang 3, Đội chống tham nhũng 2, Hương Cảng Tử, Phi Hổ cực chiến 2.

Bằng chứng thép - series hình sự, phá án kinh điển màn ảnh Hong Kong. Phần 5 do do Huỳnh Tông Trạch, Viên Vỹ Hào, Thái Khiết, Vương Mẫn Dịch, Thái Tư Bối đóng chính.

Theo đánh giá của Sohu, Bằng chứng thép 5 có nội dung hay, kịch tính và tiết tấu nhanh hơn các phần trước nhưng vẫn có những hạn chế về kỹ xảo và nội dung khiến công chúng chưa thỏa mãn.

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