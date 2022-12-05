Dung mạo tuổi 70 của mỹ nhân đẹp nhất 'Tây Du Ký' gây 'sốt', sau 36 năm 'Nữ vương Tây Lương' vẫn khiến khán giả thao thức

Sao quốc tế 05/12/2022 07:19

Dù đã bước sang tuổi 70, nhưng "Nữ vương Nữ Nhi Quốc" Chu Lâm vẫn duy trì được sức khỏe và vẻ đẹp bất chấp thời gian.

Mới đây, nhiều cư dân mạng chia sẻ hình ảnh bắt gặp nữ diễn viên Chu Lâm tại một trung tâm thương mại. Trong những bức ảnh, ngôi sao Tây Du Ký ngày nào ăn mặc giản dị, song vẫn toát lên khí chất tao nhã, thanh tú.

Những năm gần đây, Chu Lâm rất kín tiếng về đời tư. Chính vì vậy, việc bà xuất hiện đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Bà được khen ngợi sở hữu ngoại hình trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 70.

Dung mạo tuổi 70 của mỹ nhân đẹp nhất 'Tây Du Ký' gây 'sốt', sau 36 năm 'Nữ vương Tây Lương' vẫn khiến khán giả thao thức - Ảnh 1

Chu Lâm sinh năm 1952 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ nhỏ, nhờ ngoại hình nổi bật cùng năng khiếu nghệ thuật, bà được cha mẹ cho theo học khiêu vũ, thể dục nhịp điệu. Đến năm 18 tuổi, Chu Lâm được nhận vào khoa múa của Đoàn văn công Bắc Kinh và trở thành một vũ công chuyên nghiệp.

Năm 1985, Chu Lâm được đạo diễn Dương Khiết ưu ái giao cho vai diễn Nữ vương Nữ Nhi Quốc. Không phụ sự kỳ vọng của đạo diễn Tây Du Ký, nữ diễn viên đã hóa thân trọn vẹn với ánh mắt, cử chỉ si tình, qua đó để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Dung mạo tuổi 70 của mỹ nhân đẹp nhất 'Tây Du Ký' gây 'sốt', sau 36 năm 'Nữ vương Tây Lương' vẫn khiến khán giả thao thức - Ảnh 2
Dung mạo tuổi 70 của mỹ nhân đẹp nhất 'Tây Du Ký' gây 'sốt', sau 36 năm 'Nữ vương Tây Lương' vẫn khiến khán giả thao thức - Ảnh 3

Giữa dàn mỹ nhân "sắc nước hương trời" của Tây Du Ký, Chu Lâm được nhiều khán giả bình chọn là người đẹp nhất. Vẻ đẹp đoan trang, quý phái vô song và tài diễn xuất của bà đã đưa vai Nữ vương Tây Lương trở thành nhân vật kinh điển trên màn ảnh.

Dung mạo tuổi 70 của mỹ nhân đẹp nhất 'Tây Du Ký' gây 'sốt', sau 36 năm 'Nữ vương Tây Lương' vẫn khiến khán giả thao thức - Ảnh 4

Nữ vương Nữ Nhi Quốc cũng là vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Chu Lâm. Dù sau này bà tham gia thêm nhiều bộ phim khác và đoạt không ít giải thưởng danh giá như Kim Ưng, Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan..., nhưng khi nhắc đến Chu Lâm người ta vẫn thường nhớ đến hình ảnh vị nữ vương dịu dàng, si tình trong Tây Du Ký.

Từ sau năm 2013, bà dần vắng bóng trên màn ảnh, chuyển sang đóng nhạc kịch rồi nghỉ hưu.

Giống như nhiều ngôi sao cùng thời khác, Chu Lâm rất kín tiếng về đời tư. Cuộc sống riêng của "mỹ nhân đẹp nhất Tây Du Ký" luôn là câu hỏi khiến công chúng tò mò.

Dung mạo tuổi 70 của mỹ nhân đẹp nhất 'Tây Du Ký' gây 'sốt', sau 36 năm 'Nữ vương Tây Lương' vẫn khiến khán giả thao thức - Ảnh 5

Trong suốt hàng chục năm, người ta truyền tai nhau rằng thuở đóng phim Tây Du Ký, Chu Lâm từng nảy sinh "phim giả tình thật" với "Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa. Trên phim trường, cặp đôi đã cảm nắng nhau và vô cùng tâm đầu ý hợp. Họ thường cùng nhau viết chữ, ngâm thơ, lên núi ngắm cây ngân hạnh...

Tuy nhiên khi ấy, Từ Thiếu Hoa đã lập gia đình, còn Chu Lâm cũng có chồng. Do vậy, khi Tây Du Ký kết thúc, họ đành chia tay đôi ngả và chôn giấu mối tình thầm kín trong lòng.

Mãi gần đây, Từ Thiếu Hoa mới lên tiếng về câu chuyện này.  Ông cho biết bản thân dù rất ngưỡng mộ và yêu mến Chu Lâm nhưng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp.

Dung mạo tuổi 70 của mỹ nhân đẹp nhất 'Tây Du Ký' gây 'sốt', sau 36 năm 'Nữ vương Tây Lương' vẫn khiến khán giả thao thức - Ảnh 6

Những năm qua, Chu Lâm cũng hiếm xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống ở tuổi xế chiều. QQ cho biết, hoạt động mỗi ngày của Chu Lâm thường là đọc sách, xem phim và thỉnh thoảng tham gia các chương trình ngâm thơ trên truyền hình. Bên cạnh đó, bà cũng rất chăm chỉ tập thể thao, ăn uống lành mạnh.

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