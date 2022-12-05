'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng toàn đóng với nam thần màn ảnh nhưng vẫn mãi không có chỗ đứng

Sao quốc tế 05/12/2022 22:52

Lý Nhất Đồng có cả thanh lẫn sắc, được lăng xê từ thuở mới vào nghề nhưng chưa thể bậc lên hàng sao.

Mới đây, nhà sản xuất phim Vũ canh kỷ đã công bố poster và nam chính của phim là Nhậm Gia Luân. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Võ cảnh kỷ. Tuy nhiên, ngoài thông tin này, đoàn làm phim chưa đưa ra thêm chi tiết nào về kế hoạch làm phim.

Ngay sau đó, công chúng bất ngờ khi Lý Nhất Đồng đăng thông báo về việc rút khỏi dự án phim Vũ canh kỷ. Nguyên nhân của động thái này được phía nữ diễn viên chia sẻ là do nhà sản xuất thiếu thiện chí làm việc và không tôn trọng Lý Nhất Đồng.

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng toàn đóng với nam thần màn ảnh nhưng vẫn mãi không có chỗ đứng - Ảnh 1

Cụ thể, đại diện của Lý Nhất Đồng cho biết, đoàn làm phim Vũ canh kỷ đã nhiều lần liên hệ để mời nữ diễn viên vào vai nữ chính của bộ phim. Sau khi nhận lời tham gia, Lý Nhất Đồng đã luôn tích cực chuẩn bị cho bộ phim từ việc nghiên cứu kịch bản và nguyên tác cho đến việc tìm hiểu kĩ tạo hình, tính cách nhân vật. Hơn nữa, cô còn từ chối các lời mời đóng phim khác trong thời điểm đó, dồn hết nỗ lực vào nhân vật lần này.

Trong quá trình chuẩn bị dự án, những tin đồn ác ý về Lý Nhất Đồng cũng lan truyền trên mạng xã hội như tăng đất diễn cho nữ chính, thay đổi thiết lập nhân vật có lợi cho Lý Nhất Đồng... Dù vậy, phía Lý Nhất Đồng đã chọn im lặng nhiều lần dựa trên sự tin tưởng với đối tác, không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tuy nhiên ngày 1/12, đoàn phim bất ngờ công khai nam chính, nhưng không tuyên bố Lý Nhất Đồng có tham gia. Đáp lại, phía Lý Nhất Đồng tuyên bố sẽ rút khỏi dự án vì không được tôn trọng. 

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng toàn đóng với nam thần màn ảnh nhưng vẫn mãi không có chỗ đứng - Ảnh 2

Theo Sina, hầu hết khán giả trên mạng xã hội đều ủng hộ Lý Nhất Đồng. Cho rằng nhà sản xuất thường thiên vị nam diễn viên, đối xử bất công với phía nữ. Bên cạnh đó, biên kịch Vu Chính cũng dành lời động viên cho người đẹp sinh năm 1990.

Nhà sản xuất Vương Nhất Hủ cho biết công ty Hằng Tinh Dẫn Lực của ông từng ngỏ ý muốn hợp tác với Lý Nhất Đồng vào hồi tháng 8. Song, do nữ diễn viên đã nhận lời đóng Vũ canh kỷ nên cô từ chối.

Vương Nhất Hủ khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp của Lý Nhất Đồng, đồng thời ông cho biết phía đoàn phim Vũ canh kỷ đã khiến nữ diễn viên bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt.

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng toàn đóng với nam thần màn ảnh nhưng vẫn mãi không có chỗ đứng - Ảnh 3
'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng toàn đóng với nam thần màn ảnh nhưng vẫn mãi không có chỗ đứng - Ảnh 4

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, cô được biên kịch Vu Chính tin tưởng giao vai nữ chính trong phim Bán yêu Khuynh Thành. 

Năm 2016, bộ phim lên sóng và nhận được nhiều quan tâm từ khán giả, từ đó giúp cô đoạt được giải thưởng nữ diễn viên mới của năm. Trong phim, cô vào vai Nhiếp Khuynh Thành, đóng cặp với nam diễn viên khá có tiếng lúc bấy giờ là Trương Triết Han.

Lúc này, Lý Nhất Đồng đã 25 tuổi. Có thể nói, cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật khá muộn so với nhiều diễn viên khác, nhưng ngay từ tác phẩm đầu tay cô đã được đóng vai chính, điều này chứng tỏ thực lực của Lý Nhất Đồng không quá tệ.

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng toàn đóng với nam thần màn ảnh nhưng vẫn mãi không có chỗ đứng - Ảnh 5

Năm 2017, bộ phim kiếm hiệp Tân Anh Hùng Xạ Điêu do Lý Nhất Đồng đóng vai chính được phát sóng. Vai diễn Hoàng Dung giúp tên tuổi cô ngày càng nổi tiếng và Lý Nhất Đồng đã giành được giải thưởng Ngôi sao phim truyền hình mới nổi hàng năm tại Liên hoan phim truyền hình chất lượng Trung Quốc. 

Với diễn xuất tự nhiên và đáng yêu, Lý Nhất Đồng đã chiếm được trái tim khán giả và ghi lại ấn tượng tốt với vai diễn Hoàng Dung thông minh, lém lĩnh, xinh xắn. 

Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, vai diễn này giúp Lý Nhất Đồng lọt vào Top 10 minh tinh đại lục được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 2017. Khán giả xứ Cảng thơm đánh giá Lý Nhất Đồng là diễn viên trẻ kế thừa nhan sắc, khí chất của minh tinh Ông Mỹ Linh, là người "có tiên khí Hoàng Dung nhất trong các phiên bản".

Những tưởng nhờ thành công của vai diễn này, Lý Nhất Đồng sẽ một đường tiến lên, trở thành tiểu hoa đán 9X sáng giá, nhưng các dự án tiếp theo của cô lại không thành công như mong đợi.

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng toàn đóng với nam thần màn ảnh nhưng vẫn mãi không có chỗ đứng - Ảnh 6

Thực tế, Lý Nhất Đồng được ưu ái hợp tác với các nam diễn viên tiếng tăm như Đặng Luân trong Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, La Tấn trong Hạc lệ hoa đình, Lý Hiện với phim Kiếm vương triều, Hứa Khải trong Ly ca hành, Dương Dương (phim Đặc chiến vinh quang), ngoài ra còn có Lục Nghị, Thị đế Trần Kiến Bân,...

Lý Nhất Đồng không tận dụng được ưu thế khi hợp tác với bạn diễn tiếng tăm. Những bộ phim của cô chất lượng chỉ ở mức trung bình, lượng khán giả theo dõi không cao. Hệ quả để lại là danh tiếng và địa vị trong giới giải trí của cô ngày càng xuống thấp.

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