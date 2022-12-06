'Tiểu tam' qua lại với chồng mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hi công lược' thách thức dư luận

Sao quốc tế 06/12/2022 10:09

Nữ sinh 21 tuổi đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội giữa lúc bị chỉ trích ngoại tình với chồng Trương Gia Nghê.

Cuối tháng 11 vừa qua, showbiz Hoa ngữ chấn động trước vụ việc chồng của Trương Gia Nghê - doanh nhân Mãi Siêu ngoại tình. Theo đó, hình ảnh Mãi Siêu vào khách sạn với người tình trẻ tuổi lúc rạng sáng được tay săn ảnh Lưu Đại Chùy được tung ra.

'Tiểu tam' qua lại với chồng mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hi công lược' thách thức dư luận - Ảnh 1
Mỹ nhân đẹp nhất "Diên Hi công lược" chua xót khi chồng qua lại với nữ sinh 21 tuổi. Ảnh: Internet

Trước thông tin chồng ngoại tình, Trương Gia Nghê chia sẻ trên trang cá nhân: "Yêu được. Buông tay được". Truyền thông Trung Quốc cho rằng nữ diễn viên Diên Hi công lược sẵn sàng chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều cay đắng.

Theo Lưu Đại Chùy, Mãi Siêu hiện có quan hệ ngoài luồng với nữ sinh tên Thiệu Tình. Cô sinh năm 2001, là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh) khóa 2019. Thiệu Tình chưa có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào trong showbiz. Tuy nhiên, cô được biết đến là nữ sinh có nhan sắc nổi bật của Bắc Ảnh và có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.

'Tiểu tam' qua lại với chồng mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hi công lược' thách thức dư luận - Ảnh 2

Ngay sau hình ảnh ngoại tình bị phanh phui, nữ sinh 21 tuổi và Mãi Siêu bị chỉ trích dữ dội vì có mối quan hệ sai trái. Thiệu Tình đã khóa trang cá nhân trước làn sóng công kích từ công chúng. Nhiều người còn yêu cầu Học viện Điện ảnh Bắc Kinh kỷ luật cô gái sinh năm 2001 vì có hành vi kém đạo đức, phá hoại gia đình người khác.

Mới đây, Thiệu Tình đã mở lại trang cá nhân, đồng thời đăng tải một đoạn video ngồi trên siêu xe cùng dòng trạng thái: "Tôi chịu được bao nhiêu lời chửi rủa, thì cũng đáng nhận được bấy nhiêu lời ngợi khen".

Sau đó, cô còn để lại một bình luận phía dưới: "Tôi sẽ ra mặt giải thích khi nào trắng đen rõ ràng, những lời đồn trên mạng tôi cũng sẽ lấy làm chứng cứ". Tuy nhiên hiện bình luận này đã bị xóa.

Đây cũng là động thái đầu tiên của Thiệu Tình sau scandal ngoại tình. Dưới bài đăng, nhiều netizens bày tỏ bức xúc trước việc Thiệu Tình lên tiếng thách thức dư luận.

'Tiểu tam' qua lại với chồng mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hi công lược' thách thức dư luận - Ảnh 3
Cuộc hôn nhân của Trương Gia Nghê và Mãi Siêu không thể cứu vãn. Ảnh: Internet

Ngày 2/12, 163 đưa tin cuộc hôn nhân của Trương Gia Nghê và Mãi Siêu đã đổ vỡ, không thể cứu vãn. Vụ việc chồng doanh nhân bị lộ ảnh ngoại tình là giọt nước tràn ly khiến mỹ nhân Diên Hi công lược quyết tâm chấm dứt mối quan hệ không hạnh phúc.

Trương Gia Nghê và Mãi Siêu đang đàm phán thỏa thuận ly hôn trước khi chính thức đệ đơn lên tòa án. Cả hai thực hiện thủ tục ly dị trong âm thầm, chưa công bố để tránh gây bàn tán tiêu cực trong dư luận.

Theo 163, cuộc thương lượng bước đầu của Trương Gia Nghê và Mãi Siêu thất bại. Cả hai đều tranh giành quyền nuôi dưỡng 2 con trai. Mẹ Mãi Siêu nhất quyết không để Trương Gia Nghê được nuôi dưỡng các cháu. Chồng Trương Gia Nghê cũng không dám cãi lời người mẹ quyền lực.

Mẹ Mãi Siêu hiện muốn đưa cháu về sống cùng mình. Bà cho rằng người mẹ nổi tiếng, bận rộn và có điều kiện kinh tế không mấy dư dả như Trương Gia Nghê khó lòng chăm con chu đáo.

Nguồn tin cho biết nếu không đạt được thỏa thuận để cô nuôi con, Trương Gia Nghê sẽ nhờ luật pháp và tranh đấu đến cùng với gia đình Mãi Siêu.

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