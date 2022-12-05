Nam thần cười đẹp nhất làng phim ngôn tình giờ đã bị quên lãng đáng tiếc, nhan sắc tuổi 41 khác lạ không nhận ra

Sao quốc tế 05/12/2022 23:36

Trương Đống Lương là một trong những thần tượng xứ Đài đời đầu của rất nhiều người, được yêu mến bởi nụ cười tỏa nắng.

Đối với không ít khán giả 8X hay 9X, phim thần tượng Tình Cờ chính là một trong những kỷ niệm thanh xuân vô cùng đình đám và đáng nhớ. Bộ phim đã giới thiệu đến khán giả "giáo chủ xinh đẹp" Vương Tâm Lăng, cũng như nam thần có nụ cười đẹp nhất làng phim ngôn tình - Trương Đống Lương.

Nam thần cười đẹp nhất làng phim ngôn tình giờ đã bị quên lãng đáng tiếc, nhan sắc tuổi 41 khác lạ không nhận ra - Ảnh 1

Vào làng giải trí với tư cách ca sĩ và bùng nổ với bản hit Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai, Trương Đống Lương lại trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ vào vai Hà Quần của phim Tình Cờ. Với ngoại hình bắt mắt, diễn xuất ổn áp và nụ cười tỏa nắng, Trương Đống Lương thành công hớp hồn khán giả nữ, trở thành "biểu tượng bạn trai" trong lòng không ít fan khi ấy.

Nam thần cười đẹp nhất làng phim ngôn tình giờ đã bị quên lãng đáng tiếc, nhan sắc tuổi 41 khác lạ không nhận ra - Ảnh 2

Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, nam tài tử gây hoang mang dư luận khi lựa chọn rút khỏi ánh hào quang của sân khấu, trở về thực hiện việc học dang dở của mình. Cũng kể từ đó, rất ít thông tin về nam diễn viên được chia sẻ ra bên ngoài. Với quyết định liều lĩnh không phải ai cũng làm được năm nào, chắc chắn anh không hề nghĩ đến một thời điểm nào đó khi trở lại làng giải trí không chỉ khán giả đã dần lãng quên mà thậm chí là không có mấy người nhận ra Trương Đống Lương.

Khi được hỏi liệu có hối hận, nam thần Tình Cờ thẳng thắn trả lời "Không", đồng thời bày tỏ rằng anh vào showbiz chỉ để kiếm tiền là chính, chứ không đặt nặng đam mê. Ở thời điểm đã chắc chắn về kinh tế, Trương Đống Lương sẵn sàng trở lại với học tập để mở ra một con đường khác cho mình.

Nam thần cười đẹp nhất làng phim ngôn tình giờ đã bị quên lãng đáng tiếc, nhan sắc tuổi 41 khác lạ không nhận ra - Ảnh 3

Thời gian qua, Trương Đống Lương đã có sự trở lại với bộ ảnh mới ở tuổi ngoài 40. Không còn là "nam thần nụ cười" như xưa, giờ đây ngôi sao 8X lại gây bất ngờ với vẻ ngoài khác lạ, bụi bặm và quyến rũ hơn hẳn.

Thế nhưng nhiều người vẫn cảm thấy sao nam thần tượng một thời cũng đã có dấu hiệu tuổi tác, dường như đã bỏ qua nhiều năm trời đáng tiếc. Thực chất vào khoảng năm 2018-2019, Trương Đống Lương đã trở lại với màn ảnh nhưng không đạt được thành công.

Nam thần cười đẹp nhất làng phim ngôn tình giờ đã bị quên lãng đáng tiếc, nhan sắc tuổi 41 khác lạ không nhận ra - Ảnh 4

Sinh năm 1981, Trương Đông Lương lớn lên tại Malaysia trong một gia đình giàu có nổi tiếng. Vì có niềm đam mê ca hát từ nhỏ nên anh tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường. Sau này, Trương Đông Lương đến Đài Loan du học và sống khá vui vẻ tại đây.

Thực tế, đúng thời điểm Trương Đông Lương học đại học, gia đình phá sản. Vì không có tiền đóng học phí nên anh phải trở về quê hương và kiếm tiền trả nợ thay cha. Đây được coi là quãng thời gian cơ cực nhất trong cuộc đời của Trương Đông Lương.

Nam thần cười đẹp nhất làng phim ngôn tình giờ đã bị quên lãng đáng tiếc, nhan sắc tuổi 41 khác lạ không nhận ra - Ảnh 5

Những năm đó, Trương Đông Lương làm việc cả ngày không có thời gian nghỉ. Anh từng cảm thấy chán nản và bất lực. Giữa lúc cuộc sống khổ đến cùng cực, anh phát hiện ra tin tức về một cuộc thi âm nhạc.

Trương Đông Lương đã đến Kuala Lumpur tham gia cuộc thi. Nhờ có năng khiếu từ nhỏ, Trương Đông Lương giành được giải quán quân với ca khúc Hoàng hôn. Từ đây, con đường đặt chân vào showbiz của nam ca sĩ bắt đầu rộng mở.

Dần dần, chàng trai trẻ bắt đầu cho ra mắt những album ca nhạc riêng. Ca khúc Khi cô đơn em nhớ ai trong album mang tên Lựa chọn hàng đầu của Trương Đông Lương thành công ngoài mong đợi.

Anh mang về cho mình nhiều giải thưởng danh giá và được báo chí săn đón. Sau đó, Trương Đông Lương tiếp tục cho ra mắt ca khúc đình đám khác như Nước mắt sao bắc cực, Bé rùa, Chỉ quan tâm em, Chỉ vì em, Đau thấu tim gan, Hoàng tử, Khoảnh khắc trầm lặng... Có thể nói khi đó, anh chính là nam thần vạn người mê nổi tiếng Châu Á.

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