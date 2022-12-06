Mới cưới nhau được 1 tháng, 'thần tiên tỷ tỷ' Trương Mông đã vỡ mộng cuộc sống hôn nhân

Sao quốc tế 06/12/2022 10:40

Trương Mông thừa nhận vợ chồng cô đã cãi vã to tiếng khiến mối quan hệ của cả hai căng thẳng.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Trương Mông chia sẻ dòng trạng thái thể hiện tâm trạng thất vọng, buồn bã: "Lời hứa là điều mà người nghe thì nhớ nhưng người nói lại sớm quên". Sau vài giây đăng tải, nữ diễn viên xóa dòng trạng thái.

Mới cưới nhau được 1 tháng, 'thần tiên tỷ tỷ' Trương Mông đã vỡ mộng cuộc sống hôn nhân - Ảnh 1

Chia sẻ với Sina, Trương Mông thừa nhận nảy sinh mâu thuẫn với Kim Ân Thánh. Cả hai vừa trải qua một cuộc cãi vã to khiến nữ diễn viên căng thẳng, khàn tiếng. Người đẹp không tiết lộ nguyên nhân bất hòa với chồng. Tuy nhiên, cô khẳng định mối quan hệ cả hai không xấu đến mức phải ly hôn. Họ sẽ sớm hóa giải hiểu lầm và hàn gắn tình cảm.

Cuối tháng 10, Trương Mông và Kim Ân Thánh tổ chức hôn lễ ở đảo Tam Á. Cả hai chi hàng triệu USD để có được đám cưới trong mơ. Họ đăng ký kết hôn, chính thức thành vợ chồng từ tháng 2. Trước khi về chung nhà, Trương Mông và Kim Ân Thánh hẹn hò 2 năm.

Mới cưới nhau được 1 tháng, 'thần tiên tỷ tỷ' Trương Mông đã vỡ mộng cuộc sống hôn nhân - Ảnh 2

Trước khi đến với nhau, Trương Mông từng bị bạn gái cũ của Kim Ân Thánh - Trần Mộc Mộc tố cáo là người thứ 3 chen chân vào cuộc tình của cô. Lúc này, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Trương Mông và mắng Kim Ân Thánh là "tra nam".

Đối với những lời chỉ trích trên mạng, Trương Mông chia sẻ: "Tôi là người cung Ma Kết điển hình. Khi yêu, tôi mang theo sự cực đoan, vì yêu có thể làm mọi thứ vô điều kiện chỉ vì người đàn ông đó. Yêu là tin tưởng tuyệt đối".

Mới cưới nhau được 1 tháng, 'thần tiên tỷ tỷ' Trương Mông đã vỡ mộng cuộc sống hôn nhân - Ảnh 3

Kim Ân Thánh sinh năm 1988, từng là thành viên của Top Combine - nhóm nhạc thần tượng đầu tiên ở Trung Quốc. Sau khi, Top Combine tan rã, Kim Ân Thánh chuyển sang làm MC, diễn viên.

Trương Mông bằng tuổi chồng, từng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc). Sự nghiệp của Trương Mông khá thuận lợi khi vừa tốt nghiệp, cô đã có cơ hội tham gia đóng phim. 

Mang nét đẹp đặc trưng của các mỹ nhân cổ trang, thanh tú và mỏng manh và được đào tạo bài bản, Trương Mông từng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Cô tham gia các phim như Mỹ nhân vô lệ, Tân Thiên long bát bộ, Thiên nhai minh nguyệt đao, Cổ kiếm kỳ đàm... Năm 2013, nhờ vai diễn Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên Long Bát Bộ, Trương Mông nhận được nhiều lời tán dương từ khán giả. Cô được ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ" sau Lưu Diệc Phi nhờ vẻ đẹp mong manh, nữ tính. 

Mới cưới nhau được 1 tháng, 'thần tiên tỷ tỷ' Trương Mông đã vỡ mộng cuộc sống hôn nhân - Ảnh 4

Khi đang ở trên bước đường thăng tiến trong sự nghiệp, năm 2015, Trương Mông dính vào scandal quan hệ với người đàn ông đã có vợ. Cô ê chề bị nữ diễn viên Lưu Vũ Hân tố cáo trên truyền thông. Mỹ nhân cổ trang thừa nhận đó là sai lầm của bản thân, chia sẻ rằng khi hẹn hò đã không biết rằng anh này vẫn chưa ly hôn.

Nữ diễn viên gửi lời xin lỗi tới Lưu Vũ Hân, bày tỏ sự hối hận vì sai lầm của mình. "Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình quá ngây thơ và thiếu hiểu biết. Thời gian qua, tôi chỉ biết im lặng, sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt từ dư luận", Trương Mông chia sẻ.

Tuy nhiên, sự thành khẩn, hối lỗi của Trương Mông không làm giảm thái độ tiêu cực mà khán giả dành cho cô. Nữ diễn mất hết các tài nguyên phim ảnh, bị tẩy chay khỏi giới giải trí. Scandal tính ái khiến sự nghiệp của Trương Mông xuống dốc không phanh.

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