Lý Á Bằng lần đầu lộ diện con gái út, tình tứ bên vợ trẻ sau nghi vấn bán biệt thự về quê vì vỡ nợ

Sao quốc tế 06/12/2022 18:01

Nam tài tử "Tiếu ngạo giang hồ" tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con, đây là lần đầu anh lộ diện con gái út trên mạng xã hội.

Mới đây, vợ trẻ của Lý Á BằngHải Hà Kim Hỷ chia sẻ hình ảnh gia đình 3 người cùng đi du lịch. Đặc biệt, cặp đôi cũng để lộ mặt con gái với công chúng.

Lý Á Bằng lần đầu lộ diện con gái út, tình tứ bên vợ trẻ sau nghi vấn bán biệt thự về quê vì vỡ nợ - Ảnh 1
Lý Á Bằng lần đầu lộ diện con gái út, tình tứ bên vợ trẻ sau nghi vấn bán biệt thự về quê vì vỡ nợ - Ảnh 2
Lý Á Bằng lần đầu lộ diện con gái út, tình tứ bên vợ trẻ sau nghi vấn bán biệt thự về quê vì vỡ nợ - Ảnh 3
Lý Á Bằng lần đầu lộ diện con gái út, tình tứ bên vợ trẻ sau nghi vấn bán biệt thự về quê vì vỡ nợ - Ảnh 4

Đây là lần xuất hiện mới nhất của gia đình sao Tiếu Ngạo Giang Hồ kể từ sau khi nam diễn viên tiết lộ anh và vợ con đã rời khỏi thành phố Bắc Kinh, chuyển ra vùng ngoại ô sinh sống. Dù không tiết lộ lý do nhưng việc Lý Á Bằng đột ngột đưa vợ con về quê, rời khỏi ngôi nhà đã ở lâu năm, lại tọa lạc tại khu vực "đất vàng" của Bắc Kinh đã gây bàn tán. Truyền thông Trung Quốc nghi vấn nam diễn viên bán biệt thự để có tiền thanh toán nợ nần.

Được biết, căn biệt thự của Lý Á Bằng tại Bắc Kinh là một căn biệt thự đơn lập, theo phong cách châu Âu hiện đại. Biệt thự nằm trong khu cao cấp tại Thanh Thúy Viên (Bắc Kinh), gần sông Ôn Du, xung quanh toàn dinh thự của các quý tộc. Cách đây 5 năm, căn biệt thự này từng được ước tính trị giá hàng 100 triệu NDT.

Lý Á Bằng lần đầu lộ diện con gái út, tình tứ bên vợ trẻ sau nghi vấn bán biệt thự về quê vì vỡ nợ - Ảnh 5

Theo Sina, Lý Á Bằng hiện gặp áp lực kinh tế khá lớn. Ngoài khoản nợ hàng chục triệu USD, nam diễn viên còn phải chăm sóc cho con gái riêng Lý Yên đang du học nước ngoài và gia đình mới với Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ. Sau khi kết hôn và sinh con, Hải Hà Kim Hỷ đã gác mọi hoạt động trong showbiz để vun vén tổ ấm. Vì vậy, trọng trách nuôi gia đình do Lý Á Bằng gánh vác.

Về Lý Á Bằng, nam diễn viên hiện không còn mặn mà với chuyện đầu tư - kinh doanh sau nhiều lần thất bại dẫn đến nợ nần chồng chất. Anh đang tập trung sản xuất video ngắn giới thiệu ẩm thực, văn hóa truyền thống Trung Quốc trên mạng xã hội.

Gần đây, Lý Á Bằng lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Đối mặt với những lời chỉ trích hết thời, kiếm tiền không màng sĩ diện và "nợ như chúa chổm", anh từng chia sẻ không bận tâm. Nam diễn viên cho biết sống tích cực và hài lòng với những gì đang có.

Theo truyền thông Trung Hoa cho biết, Lý Á Bằng hiện nợ hàng chục triệu USD. Năm 2021, anh bị xử thua kiện, phải đền bù cho Công ty Bắc Kinh Thái Hòa 5,7 triệu USD. Hiện, khoản nợ này còn sinh thêm lãi. Năm nay, Lý Á Bằng tiếp tục bị tòa án cưỡng chế trả nợ 2 lần, với số tiền lần lượt là 314.000 USD và 6,1 triệu USD.

Lý Á Bằng lần đầu lộ diện con gái út, tình tứ bên vợ trẻ sau nghi vấn bán biệt thự về quê vì vỡ nợ - Ảnh 6

Lý Á Bằng là ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên có nhiều tác phẩm nổi bật, trong đó có hai bộ phim kinh điển là Tiếu ngạo giang hồ (2001) và Anh hùng xạ điêu (2003). Do đóng vai cao thủ võ lâm trên màn ảnh, Lý Á Bằng trở thành đại hiệp trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, Lý Á Bằng bỏ công việc giải trí để theo đuổi đam mê kinh doanh. Song, nam diễn viên đầu tư đâu lỗ đó và cuối cùng để lại khoản nợ khổng lồ. Thậm chí, anh còn làm thâm hụt tiền trong quỹ từ thiện mang tên con gái Lý Yên và nảy sinh tranh cãi với Vương Phi khiến hai người ly hôn.

Lý Á Bằng lần đầu lộ diện con gái út, tình tứ bên vợ trẻ sau nghi vấn bán biệt thự về quê vì vỡ nợ - Ảnh 7

Tháng 3/2022, Lý Á Bằng công bố kết hôn với diễn viên kiêm người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, kém nam diễn viên 19 tuổi. Người đẹp là bạn học của Ngụy Đại Huân, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới Trung Quốc và giành giải Hoa hậu ảnh.

Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong'

Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong'

Ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy", Lâm Thanh Hà vẫn giữa được vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Á Bằng con gái Lý Á Bằng Vương Phi Hải Hà Kim Hỷ sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong'

Lâm Thanh Hà lại khiến khán giả thổn thức bởi nhan sắc tuổi U70, xứng danh 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong'

Bị đồn xích mích với mẹ chồng tương lai, tình mới của Uông Tiểu Phi lên tiếng bác bỏ

Bị đồn xích mích với mẹ chồng tương lai, tình mới của Uông Tiểu Phi lên tiếng bác bỏ

Mới cưới nhau được 1 tháng, 'thần tiên tỷ tỷ' Trương Mông đã vỡ mộng cuộc sống hôn nhân

Mới cưới nhau được 1 tháng, 'thần tiên tỷ tỷ' Trương Mông đã vỡ mộng cuộc sống hôn nhân

'Tiểu tam' qua lại với chồng mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hi công lược' thách thức dư luận

'Tiểu tam' qua lại với chồng mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hi công lược' thách thức dư luận

Nam thần cười đẹp nhất làng phim ngôn tình giờ đã bị quên lãng đáng tiếc, nhan sắc tuổi 41 khác lạ không nhận ra

Nam thần cười đẹp nhất làng phim ngôn tình giờ đã bị quên lãng đáng tiếc, nhan sắc tuổi 41 khác lạ không nhận ra

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng toàn đóng với nam thần màn ảnh nhưng vẫn mãi không có chỗ đứng

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng toàn đóng với nam thần màn ảnh nhưng vẫn mãi không có chỗ đứng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 28 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu