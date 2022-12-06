Lý Á Bằng lần đầu lộ diện con gái út, tình tứ bên vợ trẻ sau nghi vấn bán biệt thự về quê vì vỡ nợ

Nam tài tử "Tiếu ngạo giang hồ" tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con, đây là lần đầu anh lộ diện con gái út trên mạng xã hội.

Mới đây, vợ trẻ của Lý Á Bằng là Hải Hà Kim Hỷ chia sẻ hình ảnh gia đình 3 người cùng đi du lịch. Đặc biệt, cặp đôi cũng để lộ mặt con gái với công chúng. Đây là lần xuất hiện mới nhất của gia đình sao Tiếu Ngạo Giang Hồ kể từ sau khi nam diễn viên tiết lộ anh và vợ con đã rời khỏi thành phố Bắc Kinh, chuyển ra vùng ngoại ô sinh sống. Dù không tiết lộ lý do nhưng việc Lý Á Bằng đột ngột đưa vợ con về quê, rời khỏi ngôi nhà đã ở lâu năm, lại tọa lạc tại khu vực "đất vàng" của Bắc Kinh đã gây bàn tán. Truyền thông Trung Quốc nghi vấn nam diễn viên bán biệt thự để có tiền thanh toán nợ nần.

Được biết, căn biệt thự của Lý Á Bằng tại Bắc Kinh là một căn biệt thự đơn lập, theo phong cách châu Âu hiện đại. Biệt thự nằm trong khu cao cấp tại Thanh Thúy Viên (Bắc Kinh), gần sông Ôn Du, xung quanh toàn dinh thự của các quý tộc. Cách đây 5 năm, căn biệt thự này từng được ước tính trị giá hàng 100 triệu NDT. Theo Sina, Lý Á Bằng hiện gặp áp lực kinh tế khá lớn. Ngoài khoản nợ hàng chục triệu USD, nam diễn viên còn phải chăm sóc cho con gái riêng Lý Yên đang du học nước ngoài và gia đình mới với Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ. Sau khi kết hôn và sinh con, Hải Hà Kim Hỷ đã gác mọi hoạt động trong showbiz để vun vén tổ ấm. Vì vậy, trọng trách nuôi gia đình do Lý Á Bằng gánh vác.

Về Lý Á Bằng, nam diễn viên hiện không còn mặn mà với chuyện đầu tư - kinh doanh sau nhiều lần thất bại dẫn đến nợ nần chồng chất. Anh đang tập trung sản xuất video ngắn giới thiệu ẩm thực, văn hóa truyền thống Trung Quốc trên mạng xã hội. Gần đây, Lý Á Bằng lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Đối mặt với những lời chỉ trích hết thời, kiếm tiền không màng sĩ diện và "nợ như chúa chổm", anh từng chia sẻ không bận tâm. Nam diễn viên cho biết sống tích cực và hài lòng với những gì đang có. Theo truyền thông Trung Hoa cho biết, Lý Á Bằng hiện nợ hàng chục triệu USD. Năm 2021, anh bị xử thua kiện, phải đền bù cho Công ty Bắc Kinh Thái Hòa 5,7 triệu USD. Hiện, khoản nợ này còn sinh thêm lãi. Năm nay, Lý Á Bằng tiếp tục bị tòa án cưỡng chế trả nợ 2 lần, với số tiền lần lượt là 314.000 USD và 6,1 triệu USD. Lý Á Bằng là ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên có nhiều tác phẩm nổi bật, trong đó có hai bộ phim kinh điển là Tiếu ngạo giang hồ (2001) và Anh hùng xạ điêu (2003). Do đóng vai cao thủ võ lâm trên màn ảnh, Lý Á Bằng trở thành đại hiệp trong lòng công chúng. Tuy nhiên, Lý Á Bằng bỏ công việc giải trí để theo đuổi đam mê kinh doanh. Song, nam diễn viên đầu tư đâu lỗ đó và cuối cùng để lại khoản nợ khổng lồ. Thậm chí, anh còn làm thâm hụt tiền trong quỹ từ thiện mang tên con gái Lý Yên và nảy sinh tranh cãi với Vương Phi khiến hai người ly hôn. Tháng 3/2022, Lý Á Bằng công bố kết hôn với diễn viên kiêm người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, kém nam diễn viên 19 tuổi. Người đẹp là bạn học của Ngụy Đại Huân, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới Trung Quốc và giành giải Hoa hậu ảnh.

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