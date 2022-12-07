Trang HK01 đưa tin, trong phiên xét xử sơ thẩm tỷ phú Trần Vinh Luyện và đồng bọn tại Macau hôm 5/12, toà án đã yêu cầu chồng nữ diễn viên An Dĩ Hiên và 8 bị cáo khác bồi thường số tiền là 710 triệu HKD (hơn 91 triệu USD).

Theo truyền thông, nam doanh nhân Trần Vinh Luyện sẽ tiếp tục hầu tòa trong phiên xét xử tiếp theo vào ngày 12 tới đây. Trong phiên xử sắp tới, tỷ phú họ Trần sẽ trình bày những chứng cứ biện minh cho mình. Bên cạnh đó, Trần Vinh Luyện còn bị 4 đối tác khác đòi bồi thường. Trong đó, có hai công ty do con gái của "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân nắm giữ là Hà Siêu Phượng và Hà Siêu Quỳnh.

Theo cảnh sát Macau, số tiền tang vật liên quan vụ án của Trần Vinh Luyện lên đến 34,9 tỷ HKD (4,4 tỷ USD). Trong đó, Trần Vinh Luyện bỏ túi riêng hơn 191 triệu USD dẫn tới chính phủ thất thoát 73 triệu USD tiền thuế từ Macau.

Báo cáo của công tố viên cho hay từ tháng 4/2012 đến tháng 2/2020, Trần Vinh Luyện và những người điều hành đã sử dụng câu lạc bộ VIP để thu hút các con bạc bất hợp pháp, tham gia đánh bạc với số tiền hoa hồng cao.

Ngoài ra, Trần Vinh Luyện và đồng bọn bị cáo buộc 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ông xã của An Dĩ Hiên có thể nhận án phạt tối đa lên tới 30 năm tù giam. Thêm vào đó, tỷ phú sòng bạc Macao còn vướng cáo buộc từ chối hợp tác điều tra.

Trần Vinh Luyện đối diện với mức án lên đến 30 năm tù giam. Ảnh: Internet

Trần Vinh Luyện bị bắt giữ từ tháng 1. Theo HK01, vụ án của tỷ phú sòng bạc Macau có 9 bị cáo. Nhưng duy nhất Trần Vinh Luyện bị truy tố hình sự và giam giữ. Trong phiên tòa sơ thẩm, chồng An Dĩ Hiên được quản giáo áp giải đến phiên tòa trong trang phục vest chỉn chu, đeo khẩu trang kín mặt. Trần Vinh Luyện im lặng, cúi đầu trong suốt quá trình bị xét xử.

Sau khi Trần Vinh Luyện vướng lao lý, An Dĩ Hiên không xuất hiện cũng không bình luận về vụ việc của chồng. Cô xóa tất cả bài viết, hình ảnh liên quan đến Trần Vinh Luyện trên trang cá nhân. Thời gian qua, có tin An Dĩ Hiên làm thủ tục ly hôn để bảo vệ danh tiếng và tài sản cá nhân nhưng người đẹp Đài Loan không phản hồi.

Theo Apple Daily, nữ diễn viên hiện ở Macau. Cô một mình chăm sóc hai con nhỏ và bố chồng ngoài 90 tuổi. Bạn bè thân thiết của An Dĩ Hiên cho biết thể chất ngôi sao Đài Loan sa sút nghiêm trọng. Cú sốc chồng bị bắt quá lớn khiến cô không thể vực dậy tinh thần.

Dĩ Hiên kết hôn với Trần Vinh Luyện năm 2017, từ đó hạn chế công việc ở làng giải trí. Trước khi chồng bị bắt, An Dĩ Hiên sống sung túc. Cô sử dụng máy bay riêng, được chồng tặng nhiều bất động sản cùng kim cương, đồ hiệu. Năm 2021, doanh nhân tặng vợ bốn căn nhà ở Macau, tổng trị giá 600 triệu HKD (76 triệu USD). Dịp con gái thôi nôi hồi tháng 10/2021, An Dĩ Hiên tiết lộ chồng tặng con viên kim cương 10,22 carat.

Cô sinh năm 1980 ở Đài Loan, nổi tiếng với nhiều phim như Tân Tây du ký (vai Bạch Cốt Tinh), Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009 (vai Triệu Mẫn), Trạm kế tiếp hạnh phúc (vai Lương Mộ Tranh), Tiên kiếm kỳ hiệp truyện (vai Lâm Nguyệt Như)...