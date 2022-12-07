'Mỹ nhân Hong Kong' Lâm Thanh Hà cảm thấy có lỗi vì liên lụy chồng con

"Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" cho rằng, việc bà là người nổi tiếng khiến chồng và các con bị truyền thông quan tâm quá mức.

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên vào năm 1994, Lâm Thanh Hà dần rút lui khỏi làng giải trí. Nữ thần màn ảnh Hồng Kông lần lượt sinh cho ông xã đại gia hai con gái. Kể từ khi lập gia đình, mỹ nhân phim Tiếu ngạo giang hồ hiếm khi xuất hiện trước truyền thông hay cập nhật mạng xã hội. Tuy nhiên, sự kín tiếng đó không làm lu mờ cuộc sống xa hoa, giàu có của minh tinh kỳ cựu mà khiến đời tư của bà được truyền thông và công chúng săn đón tích cực hơn. Trong lần xuất hiện trước truyền thông mới đây, "mỹ nhân Hong Kong" hiếm hoi nói về cuộc sống hôn nhân. Khi được hỏi vì sao không nhắc đến chồng trong cuốn tự truyện của mình, bà chia sẻ: "Gia đình chúng tôi rất kín tiếng. Về chồng và các con gái của tôi, tôi luôn cảm thấy mình rất có lỗi với họ.

Khi cưới tôi, cái giá lớn nhất anh ấy (chồng) phải trả là việc thỉnh thoảng lại phải xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Con gái tôi cũng không thích nên tôi không thể viết về chúng được. Thỉnh thoảng tôi có tiết lộ một chút và không cho chúng biết cũng không sao nhưng khi biết, chúng vẫn không vui". Lâm Thanh Hà ví dụ việc biệt thự bị cháy vài tháng trước, bà muốn chụp ảnh, viết một đôi dòng về vụ cháy nhưng chồng con đều không đồng ý.

MC chương trình hỏi Lâm Thanh Hà, nếu muốn vẽ một bức chân dung của chồng, bà sẽ chọn tranh ký họa, màu nước hay sơn dầu, câu trả lời của Lâm Thanh Hà là: "Tôi không vẽ gì cả, bức tranh sẽ chỉ là một tờ giấy trắng". Chồng Lâm Thanh Hà rất kín tiếng và ngại lộ diện trước truyền thông. Vài năm trước, trong tiệc sinh nhật của diễn viên, chồng bà lộ diện nhưng "né" mặt sau lưng vợ. Người chồng tỷ phú và 2 cô con gái của Lâm Thanh Hà không thích xuất hiện trên truyền thông. Được biết, ông xã Lâm Thanh Hà - doanh nhân Hình Lý Nguyên - từng giữ chức chủ tịch của tập đoàn Esprit Holdings kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, bán lẻ. Ông Hình đóng vai trò quan trọng trong việc đưa doanh nghiệp khổng lồ này trở thành thương hiệu toàn cầu trước khi bán bớt cổ phần và từ chức vào hồi 2006. Năm 2017, ông chuyển nhượng số cổ phiếu còn lại ở Esprit cho các con gái. Theo thống kê của Forbes năm 2022, Hình Lý Nguyên sở hữu khối tài sản 2,1 tỉ USD và góp mặt trong danh sách 50 người giàu nhất Hồng Kông. Doanh nhân "khét tiếng" này được biết đến là người yêu chiều vợ khi từng tặng Lâm Thanh Hà nhiều bất động sản giá trị, trang sức xa xỉ, các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm… Vợ chồng Lâm Thanh Hà sở hữu nhiều bất động sản “khủng” tại Hồng Kông, trong đó có dinh thự trị giá 1,1 tỉ HKD ở khu Kowloon Peak. Bất động sản này được ông Hình Lý Nguyên mua và cho xây dựng thành một “pháo đài" tráng lệ, bất khả xâm phạm và dành tặng cho bà xã nhân dịp sinh nhật tuổi 60 cũng như kỷ niệm 20 năm ngày cưới của họ vào năm 2014. Những năm gần đây, Lâm Thanh Hà và chồng tỷ phú vướng tin đồn đã "đường ai nấy đi" do Hình Lý Nguyên phản bội vợ. Thời điểm ấy, nhiều nguồn tin còn cho rằng mỹ nhân Hồng Kông nhận tài sản 6.000 tỷ đồng hậu ly hôn. Thế nhưng Lâm Thanh Hà sau đó khẳng định gia đình mình vẫn rất hạnh phúc, không hề có chuyện ly hôn.

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