Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng

Sao quốc tế 08/12/2022 13:50

Hình ảnh hậu trường vô tình phơi bày khuyết điểm cơ thể của Lưu Diệc Phi và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Theo truyền thông đưa tin Lưu Diệc Phi nhận bình luận tiêu cực về ngoại hình sau khi lộ ảnh hậu trường chụp bìa tạp chí. Hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô trở thành chủ đề bán tán trên mạng xã hội. 

Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng - Ảnh 2

Trong ảnh cho thấy, Lưu Diệc Phi bị lộ vóc dáng đầy đặn, cánh tay và chân kém thon gọn do tăng cân. Nhiều người nhận xét nhìn ảnh thực tế chưa chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi và hình lung linh trên bìa tạp chí "khác một trời một vực".

Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng - Ảnh 4

Trước những chê bai, nhiều người hâm mộ của nữ diễn viên chỉ trích những lời nhận xét về cơ thể và cân nặng của Lưu Diệc Phi là không lịch sự. Họ cho rằng dư luận cần tập trung vào tài năng thay vì quan tâm quá mức đến ngoại hình của các nữ nghệ sĩ. Nhiều người cũng chỉ ra rằng đây là bức ảnh Lưu Diệc Phi chụp cách đây vài năm, nhưng không hiểu sao nó lại được đào lại và chia sẻ trên mạng.

Theo Sina bình luận: "Hiếm có nghệ sĩ nào tên tuổi xuất hiện với tần suất dày đặc trên mặt báo liên quan đến ngoại hình như Lưu Diệc Phi. Và cũng hiếm có nghệ sĩ nào được công chúng quan tâm đến ngoại hình như Lưu Diệc Phi. Một thay đổi nhỏ cũng có thể gây xôn xao dư luận".

Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng - Ảnh 5

Bước chân vào giới giải trí từ năm 15 tuổi, ấn tượng sâu đậm nhất của Lưu Diệc Phi trong mắt khán giả đó là khí chất và nhan sắc tựa tiên tử, xứng danh tượng đài của showbiz Hoa ngữ. 19 năm qua, cô được khán giả yêu mến gọi "thần tiên tỷ tỷ". Trong các bảng bình chọn nữ thần của ngành giải trí, Lưu Diệc Phi không bao giờ vắng mặt, luôn giành thứ hạng cao.

Tuy nhiên, câu chuyện đã đổi khác khi Lưu Diệc Phi bước vào tuổi ngoài 30. Những hình ảnh mỹ miều thời xuân sắc trở thành thước đo phán xét, bình phẩm khiếm nhã từ khán giả về thân hình của nữ diễn viên. Bước sang tuổi 35, Lưu Diệc Phi gặp vấn đề với cân nặng, đặc biệt là lượng mỡ thừa trong cơ thể đang "tấn công" các phần tay, lưng, bụng.

Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng - Ảnh 6
Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng - Ảnh 7

Khán giả bày tỏ người đẹp sinh năm 1987 không còn giữ được phong độ như xưa. Không chỉ sự nghiệp đi xuống, nhan sắc của Lưu Diệc Phi cũng bị nhiều ngôi sao nữ khác lấn át khi xuất hiện trong cùng khung hình vì không thể điều chỉnh được cân nặng.

Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng - Ảnh 8

Lưu Diệc Phi từng chia sẻ thường xuyên đọc những bình luận trái chiều liên quan đến ngoại hình. Tuy nhiên cô bỏ qua nhận xét tiêu cực, không để tình trạng body shaming ảnh hưởng tới tinh thần. Lưu Diệc Phi chia sẻ tự tin với ngoại hình và phong cách riêng của bản thân.

Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng - Ảnh 9

Thời gian gần đây, Lưu Diệc Phi chăm chỉ xuất hiện hơn. Cô vừa có sự trở lại mảng truyền hình thành công, nhờ dự án cổ trang Mộng hoa lục. Bộ phim gây tiếng vang lớn, giúp nữ diễn viên vực dậy danh tiếng sau nhiều năm sự nghiệp chững lại. Sau Mộng hoa lục, Lưu Diệc Phi đóng Đi đến nơi có gió cùng tài tử Lý Hiện và vừa nhận dự án mới mang tên Trường lăng.

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