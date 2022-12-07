Từ Hy Viên mất nhiều thứ sau cuộc 'đại chiến' ầm ĩ với nhà chồng cũ

Sao quốc tế 07/12/2022 22:44

Hình ảnh Từ Hy Viên bị hoen ố sau những tranh cãi với nhà chồng cũ. Cô bị mất nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị.

Theo truyền thông Hoa ngữ, danh tiếng của Từ Hy Viên chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi xảy ra tranh chấp tiền bạc hậu ly hôn với chồng cũ Uông Tiểu Phi. Vì phản ứng không tích cực từ dư luận, người đẹp xứ Đài bị đối tác quay lưng.

Theo Sohu cho biết, có ít nhất 5 nhãn hàng đang trong giai đoạn đàm phán đã ngừng làm việc với phía Từ Hy Viên. Trong đó có một hợp đồng quảng cáo của thương hiệu lớn, trị giá 4 triệu NDT (570.000 USD).

Từ Hy Viên mất nhiều thứ sau cuộc 'đại chiến' ầm ĩ với nhà chồng cũ - Ảnh 1
Từ Hy Viên và chồng mới - DJ Koo.

Không chỉ Từ Hy Viên, chồng cô là DJ Koo cũng bị dừng nhiều buổi biểu diễn thương mại ở Đài Loan. Sự nghiệp của DJ Koo đang chịu tác động tiêu cực không nhỏ vì ảnh hưởng từ ồn ào của Từ Hy Viên với chồng cũ. Anh được cho là sẽ ở ẩn thời gian dài chờ lùm xùm lắng xuống.

Ngoài ra, chuyện tình cổ tích 24 năm mới gặp lại của ngôi sao Vườn sao băng và nam ca sĩ Hàn Quốc được cho khó có thể trở thành yếu tố giúp cặp đôi vực dậy. Bởi Từ Hy Viên và chồng mới vướng nghi vấn ngoại tình trước khi nữ diễn viên ly hôn. Cả hai lên tiếng phủ nhận nhưng không nhận được nhiều sự tin tưởng từ công chúng.

Từ Hy Viên mất nhiều thứ sau cuộc 'đại chiến' ầm ĩ với nhà chồng cũ - Ảnh 2
Cuộc chiến với gia đình chồng cũ khiến Từ Hy Viên lao đao. 

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi từng có 10 năm kết hôn và hai con chung. Cuối năm 2021, họ xác nhận ly hôn và Từ Hy Viên giành quyền nuôi hai con. Nữ diễn viên từ chối tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ nhưng gửi lời chúc phúc chồng cũ. Uông Tiểu Phi cũng mong vợ cũ có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Tuy nhiên, chỉ bốn tháng sau khi ly hôn, Từ Hy Viên tái hôn và đây là khởi điểm những tranh cãi giữa cô và chồng cũ. Tháng 11/2022, Từ Hy Viên đâm đơn ra tòa, kiện chồng cũ không thực hiện trách nhiệm chu cấp như thỏa thuận ly hôn. Đơn kiện của Từ Hy Viên khiến Uông Tiểu Phi bị phong tỏa tài sản tại Đài Loan. Hai bên lao vào cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội, liên tục bóc trần mặt xấu của đối phương. 

Uông Tiểu Phi bóng gió nhắc đến việc nữ diễn viên dùng chất cấm trị bệnh, dùng tiền cấp dưỡng của anh bao nuôi chồng mới, ngăn cản anh gặp gỡ với hai con. Uông Tiểu Phi không đồng tình khi hai con anh chung sống dưới một mái nhà với chồng mới của Từ Hy Viên. Mẹ anh cũng lên tiếng chê trách Từ Hy Viên và bày tỏ sự lo ngại về tương lai của hai cháu ruột. 

Từ Hy Viên mất nhiều thứ sau cuộc 'đại chiến' ầm ĩ với nhà chồng cũ - Ảnh 3
Khẩu chiến giữa Từ Hy Viên và chồng cũ giống như trò hề truyền thông.

Nữ diễn viên Vườn sao băng tố Uông Tiểu Phi đã ngừng thanh toán chi phí sinh hoạt cho các con từ tháng 3. Hiện tại, số tiền nợ đã lên tới 160.000 USD. Đáp lại, doanh nhân họ Uông khẳng định, anh luôn làm tròn trách nhiệm với hai con và đã chi cho vợ cũ gần 5,6 triệu USD sau khi ly hôn.

Uông Tiểu Phi giải thích thêm, anh ngừng trợ cấp vì bức xúc Từ Hy Viên dựa dẫm tài chính, lấy tiền của anh để trang trải cuộc sống với chồng mới. Trước những phát ngôn của Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên đã gửi trả tấm đệm trị giá 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng) cho chồng cũ. Doanh nhân họ Uông đã gọi hàng chục phóng viên đến ngồi thử và chứng kiến anh cho người phá hủy chiếc đệm. Vụ xé đệm được livestream và thu hút hàng nghìn người theo dõi.

 

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