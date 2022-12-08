Từ Hy Viên tiếp tục bị mẹ chồng cũ bêu riếu, tố không có trách nhiệm với con cái

Sao quốc tế 08/12/2022 16:06

Drama hậu ly hôn giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mẹ chồng cũ liên tục livestream nói xấu nữ diễn viên 7X.

Trong khi Từ Hy Viên và chồng cũ - doanh nhân Uông Tiểu Phi - hầu tòa để giải quyết vấn đề cấp dưỡng, thì mối quan hệ giữa nữ diễn viên với mẹ chồng cũ cũng căng thẳng không kém. Bà Trương Lan đang bày tỏ sự bất bình của mình trên mạng với Từ Hy Viên khiến cuộc đấu khẩu tiếp tục kéo dài. 

Trong livestream ngày 7/12, bà Trương Lan đội chiếc mũ cài đầu khổ lớn màu đen và nói: "Nếu chồng yêu bạn, anh ta sẽ sẵn lòng bỏ tiền mua cho bạn chiếc mũ như thế này. Thế nên, khi bạn kết hôn hoặc đính hôn mà vẫn sử dụng thẻ của người khác để mua chiếc mũ như vậy thì sẽ thật xui xẻo. Lại còn mua mũ màu trắng nữa".

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Bà Trương Lan trong livestream hôm 7/12. Ảnh: Sinchew

Lời bà Trương Lan nói ám chỉ việc trong ngày thành hôn, Từ Hy Viên đội chiếc mũ cô mua bằng tiền của chồng cũ - doanh nhân Uông Tiểu Phi - thay vì để chồng mới bỏ tiền ra.

Từ Hy Viên tiếp tục bị mẹ chồng cũ bêu riếu, tố không có trách nhiệm với con cái - Ảnh 2
Từ Hy Viên tiếp tục bị mẹ chồng cũ bêu riếu, tố không có trách nhiệm với con cái - Ảnh 3
Từ Hy Viên đeo mạng che mặt, trang sức trong ngày cưới đều được mua bằng thẻ tín dụng của chồng cũ. Ảnh: Weibo

Bà Trương Lan cũng gay gắt chỉ trích con dâu cũ, cho rằng cô "không phải người mẹ tốt". Bà nhận xét, dù luôn nói lo lắng cho con, Từ Hy Viên "chỉ giao đứa trẻ cho tài xế và bảo mẫu, đứa bé ngủ với bảo mẫu hàng đêm". Ngoài ra, Từ Hy Viên thật ra không quan tâm đến trẻ và chỉ áp đặt suy nghĩ của mình cho con.

Trong livestream, bà Trương Lan còn khịa cả Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên: "Phụ nữ chúng ta phải tự mình làm việc chăm chỉ. Chúng tôi sẽ cho bạn một sân khấu mà bạn có thể thoải mái nói và gặm ngón chân của người khác". Điều bà Trương Lan nhắc đến liên quan tới một show truyền hình Từ Hy Đệ từng quỳ xuống, liếm ngón chân cho một nghệ sĩ Nhật Bản.

Những lời bà Trương Lan nói gây nhiều ồn ào trên mạng xã hội, đa phần khán giả cho rằng bà "thù dai, nhớ lâu".

Từ Hy Viên tiếp tục bị mẹ chồng cũ bêu riếu, tố không có trách nhiệm với con cái - Ảnh 4
Uông Tiểu Phi và bạn gái mới - Trương Dĩnh Dĩnh. Ảnh: Weibo

Bà Trương Lan cũng không quên nhắc tới tình mới của Uông Tiểu Phi trong buổi phát sóng trực tiếp. Cụ thể, khi một số cư dân mạng bình luận hỏi về việc lộ tin nhắn của Trương Dĩnh Dĩnh với bạn của cô gần đây. Trong nội dung tin nhắn của Trương Dĩnh Dĩnh, cô tỏ ra tức giận mắng bà Trương Lan không tiếc lời khi biết mẹ Uông Tiểu Phi không đồng ý để con trai mua nhà cho mình.

Thậm chí, Trương Dĩnh Dĩnh còn có những lời thách thức và tục tĩu khi bị bà Trương Lan lên mạng nói xấu cô công khai. Dù sau đó Trương Dĩnh Dĩnh lên tiếng phủ nhận tin nhắn nói xấu mẹ ban trai. Song bà Trương Lan vẫn thằng thừng trả lời bình luận của dân mạng rằng: "Tôi hy vọng họ chia tay".

Đây không phải lần đầu bà Trương Lan thể hiện thái độ không hài lòng về tình mới của con trai. Trước đó trong nhiều lần livestream, bà Trương Lan cũng nói việc bản thân không đồng ý chuyện hẹn hò của con trai với Trương Dĩnh Dĩnh. Thậm chí, trả lời bình luận của một cư dân mạng, mẹ Uông Tiểu Phi nói: "Tôi không thích Từ Hy Viên, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận Trương Dĩnh Dĩnh".

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