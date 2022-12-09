Cảnh hôn cực 'cháy' của Lưu Diệc Phi và người tình điển trai bùng nổ mạng xã hội xứ Trung năm 2022

Sao quốc tế 09/12/2022 11:20

Nụ hôn táo bạo của "thần tiên tỷ tỷ" và Trần Hiểu trong "Mộng hoa lục" trở thành đề tài được quan tâm nhiều nhất mạng xã hội xứ Trung.

Sau 16 năm, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ trong Mộng hoa lục cùng với sự tham gia của dàn diễn viên có thực lực như Trần Hiểu, Liễu Nham, Lâm Duẫn, Từ Hải Kiều... Bộ phim "phá đảo" những kỷ lục điện ảnh trong năm 2022 và ghi nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Cảnh hôn cực 'cháy' của Lưu Diệc Phi và người tình điển trai bùng nổ mạng xã hội xứ Trung năm 2022 - Ảnh 1

Mộng hoa lục chiếm được vị trí cao trên bảng tìm kiếm Weibo, với lượt tiếp cận "khủng". Những từ khóa khác liên quan đến dàn diễn viên, diễn xuất, bối cảnh, góc quay, màu phim… cũng trở thành đề tài được quan tâm.

Theo Sohu, trong ngày mở điểm Douban (một trong những trang Web đánh giá phim phổ biến nhất của Trung Quốc), Mộng hoa lục đã đi từ 8.3 lên 8.8 điểm chỉ trong vòng một buổi sáng với hơn 200.000 lượt đánh giá trong đó số lượng bình chọn 4 sao và 5 sao chiếm đến hơn 80%. Đây cũng được nhận xét là tác phẩm cổ trang xuất sắc nhất trong dàn tiểu hoa cùng lứa như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cảnh hôn cực 'cháy' của Lưu Diệc Phi và người tình điển trai bùng nổ mạng xã hội xứ Trung năm 2022 - Ảnh 2
Cảnh hôn cực 'cháy' của Lưu Diệc Phi và người tình điển trai bùng nổ mạng xã hội xứ Trung năm 2022 - Ảnh 3

Trong phim, Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu liên tục có những cảnh ôm hôn nóng bỏng gây sốt, đặc biệt trong tập 19, sau khi Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) bày tỏ tình cảm, cả hai có nụ hôn nóng bỏng.

"Phản ứng hóa học" của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu nhận được nhiều lời khen ngợi. Cảnh hôn cũng được đánh giá là khá táo bạo trong mặt bằng phim cổ trang nói chung, nhưng được quay nghệ thuật mà không gây phản cảm. Cư dân mạng bày tỏ rằng không ngờ "Tiểu Long Nữ" phiên bản 2006 và "Dương Quá" phiên bản 2014 lại hợp nhau đến vậy.

Cảnh hôn cực 'cháy' của Lưu Diệc Phi và người tình điển trai bùng nổ mạng xã hội xứ Trung năm 2022 - Ảnh 4

Sohu đánh giá hai diễn viên rất nhập tâm vào nhân vật, cảnh hôn tràn ngập cảm xúc. Từ khóa "Nụ hôn của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu" có tới 130 triệu lượt đọc, 14.000 lượt thảo luận, gây sốt trên mạng xã hội.

"Nụ hôn chuyên nghiệp, nóng bỏng khiến tôi vừa phấn khích vừa ngượng ngùng", "So với nụ hôn dành cho trẻ con sử dụng chim, cá diễn thay như trong 'Trường Ca hành' hay 'Ngự giao ký' đúng là khác biệt", "Lưu Diệc Phi diễn xuất tốt quá, cảm xúc của nhân vật được cô ấy thể hiện tinh tế. Nhìn Triệu Phán Nhi khóc khi phát hiện bản thân cũng thích Cố Thiên Phàm, tôi không cầm được nước mắt", là bình luận của khán giả trên Weibo.

Cảnh hôn cực 'cháy' của Lưu Diệc Phi và người tình điển trai bùng nổ mạng xã hội xứ Trung năm 2022 - Ảnh 5

Mộng hoa lục chuyển thể từ bộ hý kịch mang tên Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần của Quan Hán Khanh. Trong đó, Lưu Diệc Phi thể hiện vai Triệu Phán Nhi là chủ một quán trà tại Hàng Châu. Nàng bị vị hôn phu Âu Dương Húc từ hôn sau khi thi đỗ kỳ thi Đình.

Không muốn chấp nhận số phận, nàng lên kinh thành để tìm lại công lý. Trong hành trình đó, nàng gặp gỡ những người bạn với số phận bi kịch khác nhau. Họ trải qua nhiều gian truân, vất vả, cùng nhau mở cửa hàng buôn bán tại Đông Kinh.

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Mặc dù chưa rõ thực hư, song từ những dữ kiện mà người tung tin hé lộ, netizen lập tức hướng mọi nghi ngờ về phía Lộc Hàm.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Trần Hiểu Mộng Hoa Lục cảnh hôn Lưu Diệc Phi sao Hoa ngữ

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