Nghi vấn bạn trai 'cắm sừng' Hoa hậu Hong Kong, bí mật đưa gái xinh đi trượt ván

Người đàn ông còn lấy điện thoại ra cho người phụ nữ xem, cả hai bàn tán về thứ gì đó rôm rả. Cô gái được mô tả có đôi mắt to, mái tóc vàng rực. Hai người đi chơi đến chiều muộn mới về. Trên đường về nhà, cô gái chủ động ngồi ghế phụ.

Theo truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây, doanh nhân Dương Chấn Nguyên bị bắt gặp chở cô gái bằng chiếc xe BMW Hot Speedster đến bến thuyền, sau đó hai người lên thuyền ra khơi trượt ván nước. Hai người mặc đồ ton sur ton, trò chuyện vui vẻ.

Trần Đình Hân hẹn hò với doanh nhân Dương Chấn Nguyên từ năm 2018. Hai người được cho là sống chung tại một ngôi nhà rộng lớn. Dù hẹn hò được 4 năm, họ chưa kết hôn.

Dương Chấn Nguyên được biết tới là chủ một công ty chuyên kinh doanh hóa mỹ phẩm với khối tài sản ước tính hàng trăm triệu USD. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng.

Theo một số nguồn tin, Trần Đình Hân bị cho là kẻ thứ 3 chen chân vào mối quan hệ giữa vị đại gianày và một người mẫu, sau đó “hất cẳng” cô người mẫu để trở thành người yêu chính thức của anh.

Sau khi Dương Chấn Nguyên và Trần Đình Hân công khai hẹn hò, chuyện tình của 2 người vướng không ít sóng gió vì đại gia họ Dương nhiều lần bị nghi ngờ ngoại tình. Chỉ trong năm ngoái, anh bị tung ảnh thân mật với 2 cô gái khác nhau.

Tuy nhiên, Trần Đình Hân bày tỏ cô tin tưởng vào bạn trai, không quan tâm đến quá khứ của anh và sẵn sàng làm mẹ kế của con bạn trai cô.

Trong 4 năm hẹn hò, Trần Đình Hân nhiều lần đối diện với tin đồn bạn trai ngoại tình, tuy nhiên cô tỏ ra bình thản. Ảnh: Internet

Trước khi hẹn hò với Dương Chấn Nguyên, hoa hậu Hong Kong bị bắt gặp qua lại với một doanh nhân nhiều tiền khác tên Warren. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp tay trong tay đi mua sắm, xem phim, sau đó, người đẹp qua đêm tại nhà đại gia đến sáng hôm sau mới về.

Trần Đình Hân sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 2010 trong sự tranh cãi gay gắt vì ngoại hình không mấy nổi trội. Cô thậm chí còn bị coi là một trong những hoa hậu xấu nhất Hong Kong. Sau khi đăng quang, sự nghiệp của Đình Hân cũng vô cùng mờ nhạt, không có mấy tác phẩm gây chú ý.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong, Trần Đình Hân không để lại dấu ấn. Con đường nghệ thuật của cô khá mờ nhạt.

Tuy nhiên, cô vẫn khiến người khác ghen tỵ vì cuộc sống sung túc, đầy đủ nhờ cặp kè với đại gia. Trần Đình Hân cũng từng chia sẻ, cô rất sợ mang tiếng “đào mỏ” nên vẫn luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp diễn xuất. Thế nhưng cho đến nay, những nỗ lực, hy sinh của Trần Đình Hân vẫn chưa đem lại hiệu quả mong muốn. Khán giả thay vì nhớ đến cô với những vai diễn thì lại biết đến cô với cái danh “kẻ đào mỏ” nhiều hơn.