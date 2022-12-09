Đồng thời, 2 ngôi sao cũng gọi nhau là bạn trai, bạn gái, chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Sáng 9/12, Vương Đại Lục và Thái Trác Nghi cùng đăng tải poster show Letting Love lên trang cá nhân để quảng bá cho chương trình mới.

Tháng 8 vừa qua, hình ảnh Vương Đại Lục và Thái Trác Nghi hẹn hò được lan truyền trên mạng xã hội. Cả hai dạo phố và sau đó vào một nhà hàng dùng bữa.

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ ủng hộ chuyện đời tư của 2 nghệ sĩ. Cặp đôi Vương Đại Lục và Thái Trác Nghi từng nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, song đây là lần đầu cả hai công khai chuyện tình cảm.

Cặp đôi bị bắt gặp tại một nhà hàng hồi tháng 8/2022. Ảnh: Internet

Hình ảnh hôn nhau trên phố của Vương Đại Lục và Thái Trác Nghi. Ảnh: Internet

Trước đó, vào cuối tháng 12 năm ngoái, một số nguồn tin cho biết cả hai đã chia tay đúng vào dịp Giáng sinh. Thậm chí đại diện của phía Thái Trác Nghi cũng đưa ra thông cáo cho biết nữ ca sĩ hiện tại đang độc thân, mong muốn duy nhất lúc này là tập trung vào sự nghiệp.

Được biết, Vương Đại Lục và Thái Trác Nghi bén duyên với nhau khi tham gia show Bình Tĩnh Mà Yêu (2021). Từ sau chương trình, cặp đôi liên tục có những hành động ngọt ngào dành cho nhau. Mặc dù bằng chứng hẹn hò rõ như ban ngày nhưng cả 2 nghệ sĩ đều không hề lên tiếng xác nhận. Mãi cho đến hôm nay mới chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Vương Đại Lục sinh năm 1991, là nghệ sĩ Đài Loan nổi tiếng qua các bộ phim như Thời thiếu nữ của tôi, Giao Châu truyện, 28 tuổi vị thành viên, Bản sắc anh hùng 2018...

Tài tử họ Vương vốn được biết tới là "cao thủ tình trường" của làng giải trí xứ Trung. Anh từng hẹn hò với Kang Han Na nhưng vẫn bị bắt gặp vào khách sạn với một người đẹp không rõ danh tính khác. Nam diễn viên cũng từng dính tin đồn phải lòng nữ diễn viên Trương Thiên Ái. Không chỉ vậy, tại showbiz Hoa ngữ, anh được biết là một "tay chơi ngầm", thường xuyên lui đến các quán bar dù luôn thể hiện ở bên ngoài là mỹ nam ngoan hiền.

Vị thiếu gia ăn chơi khét tiếng xứ Đài này còn là người bạn nhậu nổi tiếng của Seungri (cựu thành viên BIGBANG).

Về phần Thái Trác Nghi, nữ ca sĩ sinh năm 1994 này từng tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2 và là học trò gây tranh cãi của Lisa, nhận về vô số "gạch đá" chỉ trích. Lý do là bởi cô là thí sinh duy nhất của show từng kết hôn, nữ idol sinh năm 1994 này đã kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi 3 năm với 1 vị đại gia Maylaysia. Sau đó, Thái Trác Nghi chuyển hướng hoạt động sang đại lục.

Thái Trác Nghi sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, trong sáng và nhờ đó cô được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh là "cô gái dưỡng khí".